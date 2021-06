Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé un financement de 7,6 millions de dollars pour soutenir l'organisme HomeSpace Society dans la construction de 51 logements abordables au centre-ville de Calgary.

Ce financement a contribué à la construction de studios et de logements d'une chambre avec services de soutien destinés à des personnes vulnérables et à faible revenu. Les résidents commenceront à emménager en juin.

Les résidents recevront un soutien social, grâce à des partenariats avec plusieurs organismes de services sociaux, afin d'assurer le succès de la stratégie de logement de la HomeSpace Society. Cet organisme exerce actuellement ses activités dans 31 autres immeubles et loge plus de 850 des personnes les plus vulnérables à Calgary.

Le financement sera versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Le budget de 2021 prévoit un financement de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL pour 2021-2022 et 2022-2023. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable où il peut se sentir chez lui. Ces aménagements sont le fruit de grands partenariats, qui se sont unis pour répondre à un grave besoin de logement. Je suis fier que, par l'entremise de la Stratégie nationale de l'habitation, notre gouvernement investisse dans ces unités de logement abordable pour les résidents de Calgary qui cherchent des options de logement sécuritaires et abordables qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale de l'habitation à l'œuvre. ". » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

"Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans le logement abordable pour soutenir les personnes vulnérables et à faible revenu. Les partenariats avec des organisations comme HomeSpace Society, qui sont en première ligne de ce travail important, sont ce qui rend possible des projets comme ceux-ci. La construction de 51 logements abordables dans le centre-ville de Calgary est une étape importante de la reprise et de la construction de communautés plus fortes et plus résilientes à long terme." - L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

« La collaboration avec les secteurs privé et public est essentielle pour que HomeSpace puisse aménager et gérer des logements abordables avec services de soutien pour les personnes seules et les familles dans le besoin. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace Society

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose d'affecter en 2021- 2022 et 2022-2023 un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

2022-2023 un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide toutes les personnes dans le besoin au Canada et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca