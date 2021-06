L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), aux côtés de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député fédéral de Saint-Boniface-Saint-Vital, ont annoncé un engagement financier d'environ 5 millions de dollars du gouvernement fédéral, dont un prêt-subvention de 2,5 millions de dollars.

Riverwood House est un complexe de logements avec services de soutien situé au 65 rue Stadacona, en banlieue d'Elmwood. L'ensemble compte 40 studios pour les personnes qui éprouvent de l'instabilité en matière de logement et qui se remettent de problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Cette mesure viendra s'ajouter au nombre actuel de lits à Winnipeg, qui est extrêmement bas par rapport au nombre de personnes qui sont en train de se libérer de leur dépendance et de leurs problèmes de santé mentale.

Riverwood House a pour but d'offrir aux participants une expérience de vie totalement indépendante qui facilitera l'acquisition de compétences utiles pour la vie. Une partie de cette expérience comprendra l'accès à un programme de rétablissement tenant compte des traumatismes. Le projet proposera une approche innovante pour combler les lacunes en matière de logement avec services de soutien, en offrant un logement fondé sur l'abstinence dans un contexte communautaire. Pour ce faire, les participants auront accès à des services stratégiques sur place qui n'incluront pas les restrictions liées aux délais de sortie pendant le processus de rétablissement. Le but de ce projet est de créer une communauté de logement stable et solidaire tout en aidant les individus à faire la transition vers une vie indépendante durable, saine et significative.

Le financement fédéral sera versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Citations :

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement appuie des investissements comme celui-ci à Winnipeg, afin que nous soyons collectivement plus à même d'aider les populations vulnérables à trouver un logement qui répond à leurs besoins, peu importe leur race, leur âge et leur sexe. Les investissements de ce genre dans nos collectivités contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en favorisant l'accès à des logements sûrs et abordables et en améliorant la qualité de vie de la population du Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Une maison est plus qu'une simple structure. C'est un endroit où vous devez vous sentir en sécurité, à l'abri et en sûreté. Les personnes qui se rétablissent d'une dépendance ou d'un problème de santé mentale méritent un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leur rétablissement. Grâce à cet investissement, un plus grand nombre de logements abordables seront disponibles pour les gens qui en ont le plus besoin, et j'espère que Riverwood House répondra aux besoins de ses occupants pour les années à venir. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Nous sommes fiers de faire partie de cet important partenariat qui contribuera à protéger les Manitobains qui cherchent de l'aide sur la voie du rétablissement. L'accès à un logement sûr et sécuritaire leur sera d'une aide précieuse. » - Audrey Gordon, ministre de la Santé mentale, du Mieux-être et du Rétablissement

"L'équipe du projet Riverwood House est reconnaissante de la vision de la SCHL et de son partenariat dans l'élaboration de cette initiative de logements supervisés pour le rétablissement, qui offre des logements supplémentaires abordables et accessibles, avec des mesures de soutien, aux personnes qui travaillent à leur rétablissement complet et à leur intégration saine dans le quartier." - Jon Courtney, chef du projet Riverwood House

Faits en bref :

Voici la répartition des loyers pour les 40 logements :

21 logements (studios) auront un loyer fixe de 555 $ par mois.

Le gouvernement provincial (ministère des Familles du Manitoba ) paiera :

) paiera : 576 $ par mois pour 10 studios;



632 $ par mois pour 9 studios destinés aux personnes handicapées.

Étant donné que le loyer médian du marché est estimé à 740 $ par mois pour les studios dans la région de Winnipeg , 31 logements sont considérés comme étant abordables, car 80 % de 740 $ correspond à 592 $.

, 31 logements sont considérés comme étant abordables, car 80 % de 740 $ correspond à 592 $. Le portefeuille respectera les exigences d'accessibilité de la SCHL : au moins 22,5 % des logements respecteront les critères d'accessibilité internes.

Il vise à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 29,5 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Le budget de 2021 prévoit un financement de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL pour 2021-2022 et 2022-2023. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca