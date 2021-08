COQUITLAM, BC, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent pour répondre aux besoins des collectivités à travers la province, pour améliorer la qualité de vie des citoyens et pour remédier aux effets de la COVID-19.

Aujourd'hui, Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jeffrey Busby, vice-président intérimaire de l'ingénierie à TransLink, ont annoncé un financement pour de nouvelles installations de maintenance pour la flotte du SkyTrain.

Puisque TransLink continue d'étendre sa flotte du SkyTrain, des installations supplémentaires sont nécessaires pour exploiter et entretenir cette flotte en toute sécurité. Les nouvelles installations permettront de faciliter l'exploitation et l'entretien d'environ 145 wagons du SkyTrain.

Le projet comprend de nouveaux systèmes, services et infrastructures, y compris l'intégration des techniques et systèmes. Les nouvelles installations comprendront : des installations d'inspection et de nettoyage avec deux baies et une aire de lavage; des ateliers d'entretien avec baies pour véhicules et équipements ferroviaires; des espaces de bureau et de rangement intérieur; des voies de circulation, du stationnement, des espaces administratifs et de sécurité pour le personnel d'entretien; des raccordements au gaz naturel et à l'électricité; ainsi que des murs de soutènement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 94,7 millions de dollars dans le projet annoncé aujourd'hui dans le cadre du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, sous réserve du respect des exigences liées à la consultation avec les groupes autochtones et à l'évaluation environnementale. TransLink contribue plus de 142 millions de dollars au projet.

Citations

« Les investissements dans le transport collectif constituent un élément essentiel pour favoriser la croissance économique, créer de bons emplois et aider les collectivités à offrir des options de transport plus propres et plus abordables. Le financement fédéral de 94,7 millions de dollars annoncé aujourd'hui contribuera à la construction d'installations indispensables pour soutenir le personnel de maintenance et garantir que la flotte du SkyTrain reste sécuritaire et fiable pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités

« Ce nouveau financement pour le centre d'exploitation et de maintenance nous permettra d'entreposer et de maintenir les wagons additionnels du SkyTrain requis pour la mise en œuvre des projets de la station Broadway et de Surrey Langley. Nous tenons remercier nos partenaires fédéraux pour cet investissement qui fera en sorte que le transport collectif puisse continuer de fonctionner de façon sécuritaire, efficace et fiable pour les années à venir. »

Jeffrey Busby, vice-président de l'ingénierie à TransLink

Faits saillants

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure depuis 2015 grâce au plan Investir dans le Canada .

. En février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars pour des projets de transport collectif au cours des huit prochaines années, y compris un financement permanent de 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027. Grâce à de grands projets de transport collectif, les grands centres urbains peuvent étendre leurs réseaux de transport en commun pour suivre la croissance démographique et offrir un meilleur service aux usagers.

