ST-JOHN'S, NL, le 13 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour fournir une aide supplémentaire à des milliers de ménages à faible revenu dans la province.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, et l'honorable John Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve et Labrador, ont annoncé un investissement de 74,4 millions de dollars sur huit ans dans l'allocation de logement Canada-Terre-Neuve-et-Labrador afin de soutenir plus de 2 600 ménages dans la province.

L'Allocation canadienne pour le logement est un programme de la Stratégie nationale du logement financé par le gouvernement et dont les coûts sont partagés par les provinces et les territoires.

En outre, l'allocation de logement Canada-Terre-Neuve et Labrador vise à remédier à l'instabilité des loyers parmi certains groupes cibles tels que les femmes et les enfants victimes ou menacés de violence domestique, les aînés, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les sans-abri et les personnes menacées de le devenir, les communautés raciales, les anciens combattants, et les jeunes adultes.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que chaque Canadien ait un chez-soi t sûr et abordable, et nous reconnaissons qu'un financement prévisible en matière de logement était nécessaire depuis longtemps. Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante vers notre objectif de bâtir des communautés fortes où la population de Terre-Neuve et du Labrador continuent de prospérer et de s'épanouir, maintenant et pour les générations à venir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde mérite un endroit sûr où se sentir chez soi. Cet investissement de 74,4 millions de dollars permettra d'assurer la stabilité du logement, de lutter contre l'itinérance et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Cela améliorera la qualité de vie des habitants de notre province et donnera à chacun une chance égale de réussir. » - L'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl

« Grâce à ce partenariat, qui entrera en vigueur en septembre 2021, nous donnerons accès à un logement sûr, adéquat et abordable à plus de 2 600 ménages à faible revenu au cours des sept prochaines années. En collaboration avec nos partenaires fédéraux, ces investissements contribueront à fournir un logement à de nombreuses personnes et familles - un endroit qu'elles peuvent appeler leur foyer - ce qui est essentiel à leur bien-être social, financier et physique. Ensemble, nous faisons une réelle différence dans la vie des Terre-Neuviens et des Labradoriens. » - L'honorable John Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve et Labrador

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement à l'échelle du pays. Les provinces et les territoires investiront un montant équivalent pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur 8 ans, à compter du printemps 2020. L'Allocation canadienne pour le logement devrait fournir une aide à l'abordabilité à environ 300 000 ménages canadiens dans le besoin.

investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement à l'échelle du pays. Les provinces et les territoires investiront un montant équivalent pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur 8 ans, à compter du printemps 2020. L'Allocation canadienne pour le logement devrait fournir une aide à l'abordabilité à environ 300 000 ménages canadiens dans le besoin. Le financement total combiné (financement de la SCHL et partage des coûts) en vertu de l'entente bilatérale avec Terre-Neuve et Labrador , qui comprend la prestation canadienne pour le logement, s'élève à plus de 345 millions de dollars.

, qui comprend la prestation canadienne pour le logement, s'élève à plus de 345 millions de dollars. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est le plan décennal du gouvernement du Canada , dont le budget s'élève à plus de 72 milliards de dollars, qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Hafsah Asadullah, Assistante en communications, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca