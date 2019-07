Le Canada et ses partenaires commencent les discussions sur le pensionnat de l'Île-à-la-Crosse

BATOCHE, SK, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour corriger les torts du passé, en particulier ceux qui touchent les enfants autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, le comité directeur sur l'Île-à-la-Crosse et la Métis Nation of Saskatchewan ont signé un protocole d'entente afin de commencer à tracer ensemble la voie à suivre pour traiter les séquelles du pensionnat de l'Île-à-la-Crosse.

La ministre a rencontré les parties à l'occasion du festival Retour à Batoche, en Saskatchewan, au cours de la fin de semaine. Il s'agissait d'une première étape importante dans l'ouverture d'un dialogue entre les parties sur la façon d'aborder l'héritage douloureux du pensionnat d'une manière qui favorise la réconciliation et la guérison.

Le protocole d'entente favorisera un échange ouvert d'idées et d'information, une discussion franche sur les intérêts et l'exploration des options pour résoudre les séquelles laissées par le pensionnat. Grâce à ce processus, les parties espèrent que des options pourront être convenues et appuyées, notamment pour répondre aux besoins immédiats des survivants.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à régler à l'amiable les réclamations pour des expériences vécues dans l'enfance. Son objectif est de travailler en étroite collaboration avec les parties afin de traiter les séquelles du pensionnat de l'Île-à-la-Crosse d'une manière équitable, respectueuse et avec compassion.

Citations

« Les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones sont tragiques et inacceptables. Aujourd'hui, nous prenons un premier pas vers la justice et la guérison pour les anciens élèves du pensionnat de l'Île-à-la-Crosse et vers la réparation des torts qui ont été causés aux Métis. Nous avons hâte d'entamer le dialogue avec les parties en vue de régler la question des séquelles du pensionnat de l'Île-à-la-Crosse. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce fut une expérience déchirante pour nos survivants et les familles des élèves qui sont décédés. Au fil du temps, d'autres gouvernements nous ont fait des promesses qui n'ont pas été fructueuses et nous abordons la question avec un optimisme prudent. Cependant, nous avons établi une relation respectueuse et honnête avec la ministre Bennett et les fonctionnaires. Nous avons obtenu le respect dans plusieurs domaines et je m'attends à ce que ce soit le cas aussi pour ce dossier. »

Glen McCallum

Président de la Métis Nation of Saskachewan

Faits en bref

Le pensionnat de l'Île-à-la-Crosse a été exploité par la province de la Saskatchewan et l'Église catholique de 1906 à 1976. Les anciens élèves du pensionnat n'étaient pas admissibles à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, car le pensionnat n'a jamais été géré ou administré par le gouvernement fédéral.

en 2005. Les demandeurs allèguent que les deux gouvernements sont responsables des sévices sexuels, physiques, et culturels, et des sévices mentaux et émotionnels de l'isolement que les anciens élèves ont subis alors qu'ils fréquentaient le pensionnat. Le protocole d'entente engage les parties à mener des discussions exploratoires sur les séquelles du pensionnat de l'Île-à-la-Crosse. Les parties se réjouissent de la participation de la Saskatchewan aux discussions.

