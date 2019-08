Le Canada et sept Premières Nations de la vallée du Fraser règlent une revendication historique

HOPE, BC, le 27 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'honorer les obligations légales du Canada envers les peuples autochtones et de collaborer au règlement des revendications en suspens pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que les chefs et les membres des communautés des Premières Nations de Popkum, Chawathil, Shxw'ōw'hámel, Skawahlook, Yale, Peters et Union Bar ont célébré le règlement de leurs revendications particulières. Grâce à ces règlements négociés, le Canada s'acquitte d'une obligation légale qu'il avait envers ces Premières Nations depuis le transfert, en 1959, d'un réserve qu'elles avaient en commun à la Première Nation de Seabird Island nouvellement constituée, sans qu'elles aient donné leur consentement explicite et sans qu'elles aient obtenu d'indemnité.

Le règlement des revendications particulières accordera à chaque Première Nation une indemnité d'un peu plus de 21,4 millions de dollars pour la valeur actuelle et la perte d'usage de ses intérêts dans la réserve de Seabird Island.

Les règlements négociés de revendications particulières aident à réparer les torts du passé, à renouveler les relations et à faire progresser la réconciliation au profit des Premières Nations et de l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Il est essentiel de régler les griefs historiques pour renouveler la relation et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Le règlement de ces revendications particulières avec les Premières Nations de Popkum, Chawathil, Shxw'ōw'hámel, Skawahlook, Yale, Peters et Union Bar corrige non seulement une erreur du passé, mais il accorde à ces Premières Nations une indemnité financière qu'elles peuvent investir dans le bien-être de leurs communautés. » [ÉBAUCHE]

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La route a été longue. Nous avons fait valoir cette revendication il y a plus d'une décennie. Quand le Canada l'a rejetée, nous nous sommes tournés vers le Tribunal des revendications particulières et nous avons gagné. Notre victoire devant le Tribunal des revendications particulières prouve que le processus fonctionne. Nous sommes reconnaissants d'avoir accès à un processus impartial pour résoudre des questions historiques, et nous félicitons le Canada d'avoir négocié un règlement honorable avec nous. »

James Murphy

Chef de la Première Nation de Popkum

« La Première Nation de Skawahlook est reconnaissante envers le chef James Murphy pour tous les efforts déployés en vue de régler cette revendication particulière et, surtout, pour s'être assuré que notre communauté en profite. Nous sommes également reconnaissants envers la ministre Bennett et ses collègues de leurs efforts et d'avoir pris la décision de faire ce qui est honorable et d'avoir approuvé le règlement qui aidera la Première Nation de Skawahlook à prospérer. »

Maureen Chapman

Chef de la Première Nation de Skawahlook

« Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante avec le gouvernement fédéral. L'argent obtenu pour le règlement de la revendication nous permettra d'acheter davantage de terres dans notre territoire et de présenter une demande pour faire un ajout à la réserve afin d'accroître nos possibilités économiques futures. »

Shane James

Siyá:m de la Première Nation de Shxw'ōwhámel

« À titre de descendants de nos dirigeants passés empreints de sagesse qui ont toujours eu une vision et le désir de créer une assise territoriale pour leurs familles, nous demeurons respectueux de poursuivre la tradition afin d'en faire profiter les générations à venir. Nous félicitons les sept Premières Nations et les gouvernements externes d'avoir conclu une entente concernant cette revendication. »

Rhoda Peters

Chef de la Première Nation de Chawathil

Faits en bref

La réserve de Seabird Island, d'une superficie d'environ 3 920 acres, a d'abord été attribuée en commun à ces sept Premières Nations dans les années 1870.

En 2014, le Tribunal des revendications particulières a déterminé que le Canada avait manqué à ses obligations juridiques en transférant la réserve sans verser d'indemnité aux sept Premières Nations. En 2017, les revendications particulières ont été acceptées aux fins de négociation.

Si les Premières Nations décident d'acheter des terres, les ententes de règlement permettent à chacune d'elles de demander le statut de réserve pour un maximum de 560 acres de terres, sous réserve de la Politique du Canada sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

Jusqu'à présent, le Canada a réglé 522 revendications particulières au moyen de règlements négociés avec les Premières Nations de tout le pays.

