Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest investissent dans l'amélioration de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk

INUVIK, NT, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, et Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un financement conjoint de 14 millions de dollars pour la réfection de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk.

Le financement permettra d'améliorer la route existante en relevant les talus à profil bas entre les kilomètres 22 et 90, en améliorant le drainage et en installant des rampes de sécurité au besoin. La réfection de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk améliorera la sécurité et la fiabilité de la route pour les résidents et offrira une meilleure expérience de conduite aux automobilistes.

La route praticable en toute saison est essentielle pour que les résidents de Tuktoyaktuk puissent avoir accès aux services essentiels et permet aux touristes de découvrir les collectivités du Nord et de se rendre jusqu'à l'océan Arctique.

Les infrastructures du Nord sont soumises aux effets des attributs uniques du territoire, des environnements difficiles et des changements climatiques. Les températures dans le nord du Canada ont augmenté trois fois plus que le taux de réchauffement moyen mondial, et plus que dans le sud du Canada. Le projet a été réalisé dans une zone de pergélisol continu et est donc très sensible aux impacts du réchauffement climatique, y compris la fonte du pergélisol, qui est un défi auquel font face diverses infrastructures dans le Nord. Cet investissement permettra d'accroître la résilience de la route et de prolonger sa durée de vie.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, en particulier celles du nord, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« La possibilité de voyager et d'accéder aux services essentiels tout au long de l'année est très importante pour les gens du Nord. L'investissement annoncé aujourd'hui pour la remise en état de tronçons clés de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk améliorera la sécurité des conducteurs. Les travaux d'entretien permettront aux résidents de Tuktoyaktuk de continuer d'avoir accès aux services essentiels, aux produits, au tourisme et à des possibilités économiques permanentes. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les infrastructures routières dans les Territoires du Nord-Ouest permet de relier les collectivités, d'améliorer la qualité de vie et de réduire le coût de la vie pour les habitants du Nord. Je suis heureux de travailler avec nos partenaires fédéraux à l'amélioration de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk. Cet investissement permettra non seulement de rendre la route plus sûre et plus fiable, mais aussi de faire en sorte que les résidents continuent de profiter de meilleures possibilités sociales, éducatives et économiques. »

Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 10 500 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit 3 500 000 $.

investit 10 500 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit 3 500 000 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 672,5 millions de dollars dans 179 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

a investi plus de 672,5 millions de dollars dans 179 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 49,7 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 7 milliards de dollars ont été investis dans l'amélioration des routes et des autoroutes.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

