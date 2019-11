Le Canada et les États-Unis parmi les premières destinations pour les entreprises qui cherchent à prendre de l'expansion

VANCOUVER, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Selon le plus récent sondage Navigateur de la HSBC Now, next and how mené auprès de plus de 9 100 entreprises dans 35 marchés, 11 % des chefs d'entreprises à l'international ont ciblé le Canada pour prendre de l'expansion au cours des trois à cinq prochaines années, tout juste derrière les États-Unis, pays le plus prisé, avec 14 % des répondants. Les entreprises voient le Canada comme un marché attrayant en raison des occasions de partenariat favorables qu'ils y voient et de la demande avérée des consommateurs. Environ le tiers (29 %) de celles qui y projettent une expansion perçoit aussi le pays comme une porte d'entrée vers les marchés à proximité.

«Le Canada surclasse ses pairs grâce à son économie ouverte, explique Linda Seymour, responsable en chef des services aux entreprises, Banque HSBC Canada. Après avoir signé plusieurs accords commerciaux transnationaux, entre autres l'AECG et le PTPGP, le Canada se fait remarquer des entreprises du monde entier pour son interconnectivité et son accès privilégié à un vaste marché.»

L'enquête publiée aujourd'hui montre que les entreprises en pleine croissance sont à la recherche de nouveaux marchés. Les sociétés canadiennes ne font pas exception : elles bénéficient maintenant d'un accès privilégié au Japon, troisième économie mondiale, et à des marchés en plein essor, comme la Malaisie et le Vietnam.

Malgré une croissance modérée des ventes, la confiance des entreprises canadiennes à l'égard du commerce transfrontalier a grimpé de 19 points de pourcentage par rapport à 2018.

Près de neuf entreprises canadiennes sur dix (86 %) sont optimistes quant aux perspectives des échanges transfrontaliers, une hausse de 19 points de pourcentage par rapport à l'an dernier, même si 68 % estiment que le protectionnisme gagne du terrain dans le monde.

Les entreprises au Canada s'attendent à une croissance modérée des ventes au cours des 12 prochains mois. Elles sont 84 % à prévoir que leurs ventes vont augmenter, soit un peu plus que la moyenne mondiale (79 %) et qu'aux États-Unis (80 %). Par contre, seulement une entreprise sur cinq (21 %) entrevoit une expansion de plus de 15 %, ce qui est inférieur aux prévisions pour les États-Unis (34 %) et à l'échelle mondiale (22 %).

Les entreprises qui projettent une croissance des ventes au cours de la prochaine année considèrent que les facteurs internes et externes seront déterminants. «Sur le plan interne, les entreprises veulent accroître leur productivité (30 %), investir dans les technologies (29 %) et motiver leurs effectifs (28 %). Du point de vue externe, les occasions sur les nouveaux marchés (33 %) et un accès accru à des fournisseurs et à des matières premières de meilleure qualité (27 %) sont les principaux moteurs de la croissance des ventes», ajoute Linda Seymour.

Dix principaux partenaires commerciaux actuels des entreprises canadiennes

États-Unis 69 % Chine 17 % Royaume-Uni 14 % Mexique 12 % France 12 % Allemagne 8 % Inde 5 % Autriche 5 % Belgique 4 % Italie 4 %

Dix principaux marchés d'expansion des entreprises canadiennes au cours des trois à cinq prochaines années

États-Unis 48 % Mexique 16 % Chine 11 % France 8 % Royaume-Uni 7 % Allemagne 5 % Australie 4 % Brésil 3 % Hong Kong 3 % Israël 3 %

Dix principaux marchés ciblant le Canada pour leur expansion au cours des trois à cinq prochaines années

Mexique 37 % États-Unis 30 % Inde 17 % Brésil 16 % Royaume-Uni 12 % Suède 12 % Chine 11 % Espagne 10 % Irlande 9 % Afrique du Sud 9 %

