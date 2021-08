VILLE DE DAWSON, YT, le 12 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et du Yukon déploient des efforts pour s'assurer que les infrastructures communautaires sont sûres et fiables pour les familles, les entreprises et les collectivités, tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, l'honorable Daniel Vandal, ministre fédéral des Affaires du Nord, l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon, Jackie Olson, présidente de la Klondike Development Organization (KDO), et Wayne Potoroka, maire de la Ville de Dawson, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la réalisation d'un projet d'énergie solaire dans la ville de Dawson.

Le gouvernement du Canada investit 486 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, et 105 000 $ dans le cadre du Programme ARDEC Nord, tandis que le gouvernement du Yukon investit 71 500 $. La Klondike Development Organization alloue 101 949 $ au projet, et la contribution de la Ville de Dawson s'élève à 11 500 $.

Dans le cadre du projet, la Klondike Development Organization mettra en place un système d'énergie solaire sur l'ancien site d'enfouissement de la ville. Le projet vise à compenser l'empreinte carbone de la collectivité par la production d'une énergie renouvelable.

Une fois terminé, ce projet devrait permettre de générer 280 MWh d'énergie par année à Dawson et se traduira par des compensations annuelles de 91,6 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de la centrale diesel de secours de la ville de Dawson.

Citations

« L'accès à des sources d'énergie fiables est essentiel à la prospérité des collectivités du Nord. Ce nouveau projet d'énergie solaire permettra de fournir une source d'énergie fiable et efficace dans la ville de Dawson et contribuera à la lutte contre les changements climatiques. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes, plus sécuritaires et plus résilientes. »

L'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon

« Le gouvernement du Canada est fier d'avoir soutenu la Klondike Development Organization dans la phase de planification de la centrale solaire du chemin Dome. Le projet entraînera des avantages environnementaux, sociaux et économiques pour la population de Dawson. Notre objectif commun est de bâtir des collectivités plus saines, plus durables et plus résilientes dans le Nord. Ce type de soutien donne du pouvoir aux collectivités et renforce leur vision d'un avenir vert. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député, ministre fédéral des Affaires du Nord

« Je suis heureux de constater la réalisation de projets d'énergie renouvelable dans toutes nos collectivités. Ces projets aident le Yukon à atteindre les objectifs énoncés dans « Notre avenir propre » tout en réduisant la dépendance locale aux combustibles fossiles. Ceci permet également à la Ville de Dawson de devenir plus autosuffisante. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada, la Klondike Development Organization et la Ville de Dawson d'avoir rendu ce projet possible. »

L'honorable John Streicker, ministre du Yukon responsable de la Société de développement du Yukon

« Je suis ravi que la Ville de Dawson et la Klondike Development Corporation unissent leurs forces dans le cadre de ce projet avant-gardiste qui contribuera à réduire l'utilisation de l'énergie fossile et à créer une collectivité plus verte. Le plan d'infrastructure Investir dans le Canada aide les gouvernements, les municipalités et les collectivités des Premières Nations à répondre aux besoins d'infrastructure à long terme et le gouvernement du Yukon est heureux de travailler en partenariat avec eux pour améliorer la qualité de vie des Yukonnais. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon

« La possibilité de se servir d'une friche industrielle inutilisable pour produire de l'électricité renouvelable grâce à notre fameux « soleil de minuit » était irrésistible. KDO est heureuse de réaliser ce projet d'énergie solaire afin de soutenir le développement durable de Dawson. »

Jackie Olson, présidente de la Klondike Development Organization

« La Klondike Development Organization, dont la ville est un membre fondateur, n'a jamais cessé d'améliorer la qualité de vie des résidents du Klondike et de chercher de nouveaux moyens novateurs de transformer notre collectivité. Ce dernier projet représente un grand pas en avant pour notre ville, car il permettra d'augmenter la capacité locale d'approvisionnement en électricité et de réduire l'empreinte carbone de notre collectivité. La Ville de Dawson est heureuse de soutenir ce projet dans le cadre d'un bail foncier municipal économique et a hâte de voir les occasions qui découleront de ce développement. »

Wayne Potoroka, maire de la Ville de Dawson

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

De ce montant, 4 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada a investi 957 millions de dollars dans 314 projets d'infrastructure au Yukon au titre du plan Investir dans le Canada .

