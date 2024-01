Les deux pays renforcent leur collaboration dans les domaines des sciences, de l'innovation et de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le Canada est déterminé à continuer de collaborer avec des partenaires clés qui partagent des points de vue similaires dans les domaines des sciences et de la recherche.

La secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie du Royaume-Uni, la très honorable Michelle Donelan, a effectué une visite officielle au Canada cette semaine, lors de laquelle elle a signé deux protocoles d'entente avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

Le premier a pour but de consolider la collaboration actuelle en sciences, en technologie et en innovation. Ce protocole d'entente cerne un certain nombre de domaines technologiques clés, dont l'informatique quantique, l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l'ingénierie de la biologie et l'énergie propre, dans lesquels les deux pays intensifieront leurs efforts en vue de faire avancer la recherche et de commercialiser des solutions novatrices qui permettront de s'attaquer aux défis mondiaux. L'entente met également l'accent sur la diplomatie scientifique. Les deux pays échangeront des connaissances sur des sujets comme les normes internationales ainsi que la gouvernance et la réglementation des nouvelles technologies. Ces échanges éclaireront les discussions au sein de tribunes internationales, dont le G7 et le G20.

Le second protocole d'entente porte sur la capacité informatique pour l'IA, l'une des composantes fondamentales de l'utilisation et de la mise au point de l'IA. Il s'agit de la plus récente mesure prise par les deux pays dans leur collaboration en recherche-développement sur l'IA. Les partenaires s'engagent à explorer les façons de collaborer ensemble et avec d'autres pays aux points de vue similaires pour offrir aux chercheurs et à l'industrie un accès sécuritaire et abordable à la capacité informatique requise par les systèmes d'IA, au Canada comme au Royaume-Uni. Les partenaires examineront notamment les possibilités de collaboration dans des domaines d'importance stratégique comme la biomédecine.

« Le Canada et le Royaume-Uni entretiennent des relations étroites qui favorisent la collaboration et permettent aux deux pays de prospérer. Les protocoles d'entente sur la recherche scientifique et l'innovation, ainsi que sur la capacité informatique pour l'intelligence artificielle dont il est question aujourd'hui auront des retombées positives dans toutes les sphères de la recherche et de l'innovation, aideront les entreprises à accélérer la commercialisation et permettront de jumeler nos chercheurs de pointe. Ces ententes renforceront nos entreprises d'intelligence artificielle, donneront à nos chercheurs les moyens d'accroître la capacité internationale et de s'attaquer aux problèmes mondiaux, et favoriseront l'échange d'expertise en recherche avec les pays du Sud. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le partenariat unique qui lie le Royaume-Uni au Canada dans le domaine des sciences, de l'innovation et de la technologie est fondé sur notre volonté commune d'être une force au service du bien sur la scène internationale. Les ententes conclues aujourd'hui contribuent à consolider notre relation. Nous nous sommes engagés à collaborer pour relever les principaux défis technologiques de notre génération. Ma visite cette semaine et les fondations que nous avons posées nous permettront de poursuivre notre travail de pionniers et de tirer le meilleur parti des innovations scientifiques et technologiques pour des décennies à venir. »

- La secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie du Royaume-Uni, la très honorable Michelle Donelan

Faits en bref

Le premier protocole d'entente sur les sciences, la technologie et l'innovation entre le Canada et le Royaume-Uni, conclu en 2017, a donné lieu à des projets de recherche conjoints à hauteur de près de 150 millions de dollars, dont le tout premier partenariat bilatéral dirigé par l'industrie et axé sur la mise au point de technologies quantiques, de même qu'un projet de 13,7 millions de dollars sur les écosystèmes arctiques mené de pair avec l'organisme Inuit Tapiriit Kanatami. Ce projet finance des recherches sur les changements climatiques touchant le territoire Inuit Nunangat.

La nouvelle version du protocole d'entente sur la recherche scientifique et l'innovation vise la portée complète de la recherche. Le document comprend une annexe qui pourra être mise à jour de façon périodique pour y inclure les domaines prioritaires émergents tout au long de la durée de vie du protocole, soit 10 ans.

Le protocole d'entente sur la capacité informatique énonce l'engagement des deux pays à ériger l'infrastructure qui soutiendra la mise au point et l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle.

Le Royaume-Uni est le troisième partenaire mondial du Canada dans le domaine des sciences et de la technologie, et son premier partenaire européen en recherche. Les deux pays collaborent dans des domaines où ils excellent particulièrement, notamment en recherche clinique et biomédicale, en sciences de la terre et en physique.

