Le Canada et le Québec investissent pour la construction de la nouvelle bibliothèque municipale de Marieville

MARIEVILLE, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, annoncent un investissement conjoint pour construire une nouvelle bibliothèque municipale d'une superficie de 1 155 mètres carrés à Marieville, ce qui triplera l'espace actuellement occupé par la bibliothèque située au sous-sol de l'église.

Le projet inclut l'aménagement d'un médialab qui permettra à la clientèle d'apprivoiser les nouvelles technologies, dont le montage vidéo, la production musicale et sonore ainsi que l'impression 3D. Un espace de travail et des aires de lecture et de détente seront également mis à disposition des usagers. Une fois complétée, la bibliothèque offrira de meilleurs services aux résidents en prolongeant ses heures d'ouverture et en augmentant sa capacité de rayonnage.

Ce nouveau lieu offrira également des espaces partagés entre les utilisateurs de la bibliothèque et les autres utilisateurs de l'édifice qui incluent entre autres une salle multifonctionnelle, un dépôt pour le matériel, un hall d'entrée principale et une aire d'exposition. On prévoit aussi des travaux d'aménagement paysager et des places de stationnement.

Les gouvernements du Canada et du Québec verseront chacun une somme de plus de 896 000 dollars. Cette aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités. La Ville de Marieville assumera la différence des coûts.

Citations

« C'est en appuyant la construction de lieux d'apprentissage et de découverte, comme la nouvelle bibliothèque de Marieville, que nous aidons à bâtir des communautés inclusives et accueillantes où il fait bon vivre. En favorisant l'accès à des services modernes et à des espaces communautaires positifs, les lecteurs de tous âges pourront approfondir leurs connaissances et explorer de nouvelles possibilités. Ils contribueront ainsi à bâtir le Canada et le Québec de demain. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« La culture a sa place partout au Québec, et c'est pourquoi notre gouvernement est heureux de contribuer à offrir à sa population des infrastructures culturelles de qualité, dotées de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Les citoyennes et les citoyens de Marieville auront ainsi accès à la lecture et à la culture dans un environnement accueillant et convivial, et s'approprieront un lieu dont ils seront fiers. »

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy

« Cette nouvelle bibliothèque, plus fonctionnelle et conviviale, aura un impact direct sur l'accessibilité des services aux usagers, la promotion de la lecture, la diffusion culturelle et, de façon plus générale, le cadre de vie des citoyens de Marieville. Elle deviendra le cœur culturel de la ville et sera un apport inestimable pour la communauté. »

La mairesse de Marieville, Mme Caroline Gagnon

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

