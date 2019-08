Le Canada et le Québec investissent pour améliorer les services de santé offerts aux communautés du Nunavik

KUUJJUAQ, QC, le 29 août 2019 /CNW/ - Le Canada et le Québec reconnaissent l'importance d'investir dans des projets d'infrastructures stratégiques répondant aux besoins uniques des communautés rurales et nordiques. Investir dans les soins prodigués auprès des personnes vulnérables est essentiel pour bâtir des collectivités fortes et inclusives.

La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée fédérale pour Labrador, Mme Yvonne Jones, et le député provincial d'Ungava et adjoint parlementaire de la ministre responsable des Affaires autochtones, M. Denis Lamothe, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint pour la construction du Centre régional de rétablissement Isuarsivik à Kuujjuaq qui offrira des services de réadaptation interne pour des personnes ayant des problèmes de dépendance. Cette annonce a eu lieu à l'occasion d'une pelletée de terre pour souligner le début des travaux.

Les travaux visent la construction d'un nouveau bâtiment plus fonctionnel qui répondra aux besoins d'un plus grand nombre de clients en provenance de partout au Nunavik grâce à une capacité d'accueil annuelle qui passera de 45 à 175 personnes. Un programme de réadaptation adapté à la culture inuite, dispensé notamment en inuktitut sera offert aux patients. On y développera aussi un nouveau programme familial pour favoriser la préservation et la réunification des familles ainsi que l'amélioration des conditions de vie des enfants. La construction d'unités de logement de qualité facilitant le recrutement et la rétention de personnel qualifié, une route d'accès et un stationnement sont également prévus au projet.

Le projet représente un investissement total de 40,5 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada y contribue plus de 27 millions de dollars, dont :

un nouvel investissement de plus de 21 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la construction du Centre et des unités de logement par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

pour la construction du Centre et des unités de logement par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan d'infrastructure . une somme de 6 millions de dollars préalablement confirmée provenant de Services aux Autochtones Canada afin de permettre la construction du stationnement, de la route, ainsi que de 12 unités de logement.

Pour sa part, le gouvernement du Québec :

verse la somme de 8,5 millions de dollars au projet par l'entremise du Secrétariat aux affaires autochtones.

accompagne les représentants du Centre et collabore aux différentes étapes du projet. La Société du Plan Nord travaille étroitement, depuis le départ, avec ses représentants et a contribué au financement d'études préalables au projet.

Finalement, les partenaires du milieu, soit la Société Makivik, l'Administration régionale Kativik et le centre Isuarsivik actuel, complètent le financement du projet avec une contribution de 5 millions de dollars.

Citations

« En offrant des installations de santé sécuritaires et adaptés, nous favorisons le développement de collectivités durables et saines. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer la construction de ce centre qui permettra de bonifier les services aux résidents du Nunavik et d'améliorer les installations de soins de santé. Nous avons de l'ambition pour nos régions, car elles sont le moteur de notre succès en tant que pays. Nous veillons ainsi à ce qu'elles reçoivent leur juste part du financement des infrastructures afin de stimuler l'économie locale et de créer de bons emplois pour renforcer la classe moyenne partout au Canada. »

La secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée pour Labrador, Mme Yvonne Jones, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est toujours motivé par cette ambition d'améliorer la qualité de vie des Inuit du Nunavik qui sont affectés par les dépendances et des problèmes de santé mentale. Le projet annoncé aujourd'hui avec notre partenaire du Québec démontre notre implication à soutenir les Inuit dans le développement et la prestation de services de santé de haute qualité. Les sommes versées par le gouvernement fédéral contribueront au bien-être de ces 14 communautés nordiques. »

Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan

« Le milieu régional souhaitait depuis longtemps pouvoir compter sur une infrastructure permettant la bonification et le développement de nouveaux services en traitement des dépendances. Soucieux du bien-être physique et mental des Nunavimmiut, le gouvernement du Québec est un fier partenaire du projet Isuarsivik. En accompagnant les personnes souffrant de dépendances vers la guérison, nous contribuons à établir un climat de bienveillance, de mieux-être et sécuritaire pour tous les Nunavimmiut. »

La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours

« Les sommes annoncées aujourd'hui permettront d'offrir de meilleurs services à la population du Nunavik. Il s'agit là d'un exemple concret du développement régional souhaité par notre gouvernement. À cet effet, la Société du Plan Nord travaille en collaboration avec les partenaires pour en faire un succès, au bénéfice de toutes les communautés du Nunavik. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

« La bonification des services du Centre régional de rétablissement Isuarsivik est une excellente nouvelle pour le Nord-du-Québec. Son programme adapté à la culture inuite permettra de mieux desservir la clientèle régionale, qui doit trop souvent se déplacer pour obtenir les soins nécessaires. Ce projet facilitera non seulement le rétablissement de plusieurs patients, mais aussi les démarches de familles en quête de support. »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour

« Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer aux organisations locales pour la réalisation de cet important projet pour les Inuit du Nunavik. La mise en commun de nos efforts afin d'améliorer l'accès à des services adaptés de qualité en traitement des dépendances pour la région du Nunavik permettra à tous et toutes de participer à la vitalité des communautés. »

Le député d'Ungava et adjoint parlementaire de la ministre responsable des Affaires autochtones, M. Denis Lamothe

« Tous les membres de notre conseil d'administration se réjouissent de cette grande nouvelle et ne peuvent être qu'envahis d'un grand sentiment d'accomplissement après tout le travail accompli depuis les consultations de Parnasimautik et la Déclaration des Inuit du Nunavik. Les contributions exceptionnelles des gouvernements du Canada et du Québec pour notre projet de nouveau centre sont sans précédent dans notre région pour un organisme communautaire et nous sommes déjà fébriles quant à l'ouverture du nouveau centre en 2021. »

Le président d'Isuarsivik, M. Dave Forrest

« Cette contribution majeure vient confirmer que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent, eux aussi, soutenir notre peuple dans son processus de guérison de traumatismes intergénérationnels. Nous saluons l'investissement annoncé aujourd'hui et nous ne remercierons jamais assez nos précieux partenaires régionaux qui croient en nous et nous supportent depuis les débuts du projet, soit la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik, l'Administration régionale Kativik et la Société Makivik. »

La directrice générale d'Isuarsivik, Mme Alicia Aragutak

Faits en bref

Le projet est soutenu par la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN). Cette dernière assurera le budget de fonctionnement du futur Centre en partenariat avec le Programme pour les communautés plus sûres Ungaluk administré par la Société Makivik et l'Administration régionale Kativik.

Le début des travaux de construction du bâtiment principal est prévu en juillet 2020.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De cette somme, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques par exemple, des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande.

La Société du Plan Nord soutient la réalisation d'études techniques et financières préalables à la conception et la construction en plus de contribuer à la coordination du projet, à même une enveloppe distincte de 1,5 million de dollars.

