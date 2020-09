Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ont annoncé le financement de 11 projets d'infrastructures dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées.

Le gouvernement fédéral y investit plus de 9,4 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 9,4 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

« Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous veillons à ce que les Québécois et Québécoises aient accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous démontrons encore une fois que la modernisation des infrastructures d'eau dans une perspective de développement durable est prioritaire pour notre gouvernement. Il est primordial que toutes les Québécoises et tous les Québécois aient accès à des services essentiels de qualité. Je suis d'autant plus fière des investissements annoncés qu'en plus de contribuer au bien-être des générations d'aujourd'hui et de demain, ils auront des retombées positives considérables pour la reprise économique. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat au bénéfice des collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

en 2024. Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Document d'information -- Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lieu Détails du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution municipale* Dolbeau-Mistassini Remplacement d'environ 875 mètres de conduites d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 857 500 $ 857 500 $ 428 750 $ Girardville Remplacement d'environ 772 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 235 160 $ 235 160 $ 117 581 $ L'Ascension-de-Notre-Seigneur Remplacement d'environ 1 215 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 440 437 $ 440 437 $ 220 219 $ Petit-Saguenay Remplacement d'environ 688 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 216 712 $ 216 712 $ 108 358 $ Roberval Remplacement d'environ 5 597 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 990 852 $ 1 990 852 $ 995 428 $ Saguenay Remplacement d'environ 3 512 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 569 407 $ 1 569 407 $ 784 705 $ Saint-Félicien Remplacement d'environ 1 635 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 740 675 $ 740 675 $ 370 338 $ Saint-Félicien Remplacement d'environ 2 545 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 049 572 $ 1 049 572 $ 524 788 $ Saint-François-de-Sales Remplacement d'environ 1 250 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 395 312 $ 395 312 $ 197 657 $ Saint-Honoré Remplacement d'environ 4 494 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 585 580 $ 1 585 580 $ 792 792 $ Saint-Thomas-Didyme Remplacement d'environ 970 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 384 362 $ 384 362 $ 192 181 $

*Contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, représentant la différence entre le coût maximal admissible du projet et l'investissement fédéral-provincial.

