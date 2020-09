Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de la Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ont annoncé le financement de 46 projets d'infrastructures dans la région de la Montérégie. Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation et de traitement de l'eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte et traitement des eaux usées.

Le gouvernement fédéral y investit plus de 77,5 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 77,5 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

« Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous veillons à ce que les Québécois et Québécoises aient accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous démontrons encore une fois que la modernisation des infrastructures d'eau dans une perspective de développement durable est prioritaire pour notre gouvernement. Il est primordial que toutes les Québécoises et tous les Québécois aient accès à des services essentiels de qualité. Je suis d'autant plus fière des investissements annoncés qu'en plus de contribuer au bien-être des générations d'aujourd'hui et de demain, ils auront des retombées positives considérables pour la reprise économique. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat au bénéfice des collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis que notre communauté de Vaudreuil-Soulanges et la grande région de la Montérégie au Québec bénéficieront de ces importants projets d'infrastructure hydraulique. Il s'agit d'un investissement important qui créera des emplois, assurera la durabilité de nos infrastructures municipales et contribuera à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil--Soulanges

« Je salue cette belle collaboration entre nos deux paliers de gouvernement et le monde municipal. Il faut le souligner, elle sera précieuse pour la Mauricie. Les citoyennes et les citoyens profiteront grandement des bénéfices de l'investissement annoncé, puisqu'ils auront accès à des services d'eau de meilleure qualité et des infrastructures plus sécuritaires. Dans le contexte actuel, il s'agit également d'une bonne nouvelle pour la relance économique de la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

en 2024. Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Renseignements sur les projets :

Lieu Détails du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution municipale* Acton Vale Remplacement d'environ 3 093 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 213 282 $ 1 213 282 $ 606 641 $ Beauharnois Remplacement d'environ 1 510 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 918 924 $ 918 924 $ 459 463 $ Bedford Remplacement d'environ 2 884 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 136 157 $ 1 136 157 $ 568 080 $ Boucherville Remplacement d'environ 475 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 166 250 $ 166 250 $ 83 125 $ Brigham Remplacement d'environ 1 185 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 259 218 $ 259 218 $ 129 610 $ Bromont Remplacement d'environ 1 832 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 820 342 $ 820 342 $ 410 173 $ Brossard Remplacement d'environ 2 818 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 998 924 $ 1 998 924 $ 999 464 $ Candiac Remplacement d'environ 2 657 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 317 194 $ 1 317 194 $ 658 599 $ Carignan Remplacement d'environ 489 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 411 982 $ 411 982 $ 205 992 $ Chambly Remplacement d'environ 3 004 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 548 962 $ 1 548 962 $ 774 482 $ Farnham Remplacement d'environ 4 163 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 997 987 $ 1 997 987 $ 998 994 $ Granby Remplacement d'environ 4 647 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 996 984 $ 1 996 984 $ 998 494 $ Hemmingford Remplacement d'environ 1 565 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 559 362 $ 559 362 $ 279 682 $ La Prairie Remplacement de l'ensemble des composantes du poste de pompage d'eaux usées sanitaires et pluviales. Une fois en service, le vieux poste de pompage sera démantelé et le reste des installations démolies. 1 429 200 $ 1 429 200 $ 714 600 $ Lac Brome Remplacement d'environ 2 315 mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 959 532 $ 959 532 $ 479 766 $ Les Cèdres Installation d'environ 2,6 kilomètres de nouvelles conduites d'eau potable et 2,5 kilomètres de nouvelles conduites d'eaux usées pour desservir 56 résidences ainsi que la construction d'une nouvelle station de pompage des eaux usées et d'une conduite de refoulement sur environ 740 mètres. 672 000 $ 672 000 $ 336 000 $ Les Coteaux Construction d'une nouvelle prise d'eau brute pour l'usine de production d'eau potable de la municipalité, y compris une structure d'entrée en béton et une conduite d'adduction dans le fleuve St-Laurent (Lac Saint-François). 935 160 $ 935 160 $ 467 580 $ L'Île-Perrot Mise à niveau et augmentation de la capacité des installations de traitement des eaux usées, notamment en réhabilitant le système de prétraitement et le système de traitement biologique. Remise en état du poste de pompage principal des eaux usées et la réduction des débordements des eaux usées non-traitées. 5 380 000 $ 5 380 000 $ 2 690 000 $ Longueuil Remplacement d'environ 6 591 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 3 365 324 $ 3 365 324 $ 1 682 664 $ Marieville Remplacement d'environ 1 773 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 844 935 $ 844 935 $ 422 468 $ Mont-Saint-Hilaire Remplacement d'environ 3 728 mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 999 396 $ 1 999 396 $ 999 698 $ Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Remplacement d'environ 3 282 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 025 625 $ 1 025 625 $ 512 813 $ Otterburn Park Remplacement d'environ 4 554 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 869 817 $ 1 869 817 $ 934 910 $ Pointe-des-Cascades Amélioration de l'installation de production d'eau potable existante, y compris deux puits d'eau souterraine avec système de traitement au sable vert pour l'enlèvement du fer et manganèse. Mise en place d'un système membranaire de nanofiltration pour réduire la dureté dans l'eau brute. Ajout de pompe d'eau de lavage dédié au procédé, la reconfiguration de la tuyauterie ainsi que le remplacement des pompes de distribution. 440 800 $ 440 800 $ 220 400 $ Rigaud Mise à niveau et l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux usées. 5 043 384 $ 5 043 384 $ 2 521 692 $ Saint-Césaire Remplacement de la conduite d'amenée d'eau brute des puits vers l'usine de traitement de la municipalité sur environ 2 780 mètres, y compris le remplacement d'une conduite d'égout sanitaire gravitaire d'environ 1 740 mètres et d'une conduite de refoulement sur environ 580 mètres, ainsi que la construction d'un nouveau poste de pompage d'eaux usées. 2 021 200 $ 2 021 200 $ 1 010 600 $ Saint-Constant Remplacement d'environ 1 278 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 748 370 $ 748 370 $ 374 185 $ Saint-Damase Agrandissement et mise aux normes des installations de l'usine existante de production d'eau potable, y compris l'ajout d'un troisième filtre ainsi que la mise en place de désinfection UV et d'une nouvelle génératrice extérieure. 1 082 400 $ 1 082 400 $ 541 200 $ Saint-Denis-sur-Richelieu Remplacement d'environ 1 770 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 705 087 $ 705 087 $ 352 545 $ Saint-Denis-sur-Richelieu Modification complète de la chaîne de traitement membranaire à l'usine de production d'eau potable de la Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu, ajout d'un traitement des eaux résiduaires ainsi que le remplacement de la prise d'eau et de la conduite d'adduction, sur environ 90 mètres. 5 701 494 $ 5 701 494 $ 2 850 749 $ Sainte-Anne-de-Sorel Remplacement d'environ 2 074 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 720 155 $ 720 155 $ 360 078 $ Sainte-Catherine Remplacement d'environ 2 824 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 100 137 $ 1 100 137 $ 550 070 $ Saint-Hyacinthe Mise aux normes et mise à niveau de la station de traitement des eaux usées notamment par l'ajout d'un dessableur, d'un bassin d'aération et d'un décanteur secondaire ainsi que par la réfection de divers équipements désuets dans la station. 12 600 000 $ 12 600 000 $ 6 300 000 $ Saint-Jean-Baptiste Remplacement d'environ 1 008 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 436 962 $ 436 962 $ 218 481 $ Saint-Jean-sur-Richelieu Remplacement d'environ 4 086 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 928 334 $ 1 928 334 $ 964 168 $ Saint-Joseph-de-Sorel Remplacement d'environ 3 222 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 284 725 $ 1 284 725 $ 642 365 $ Saint-Lambert Remplacement d'environ 2 196 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 092 240 $ 1 092 240 $ 546 120 $ Saint-Lazare Prolongement du réseau de distribution d'eau potable sur une longueur d'environ 5 340 mètres. 489 600 $ 489 600 $ 244 800 $ Saint-Lazare Remplacement d'environ 2 462 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 160 085 $ 1 160 085 $ 580 043 $ Saint-Liboire Prolongement des services d'aqueduc, sur une longueur d'environ 1 735 mètres, et d'égout sanitaire, sur environ 1 472 mètres. Installation d'un poste de pompage des eaux usées et d'une conduite de refoulement de 590 mètres. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 636 000 $ 636 000 $ 318 000 $ Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix Prolongement du réseau d'égout sanitaire par l'ajout d'environ 2 936 mètres de nouvelles conduites d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 772 800 $ 772 800 $ 386 400 $ Salaberry-de-Valleyfield Remplacement d'environ 5 079 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 861 004 $ 1 861 004 $ 930 504 $ Sorel-Tracy Remplacement d'environ 342 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 198 602 $ 198 602 $ 99 302 $ Vaudreuil-Dorion Remplacement d'environ 4 125 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 996 716 $ 1 996 716 $ 998 358 $ Waterloo Remplacement d'environ 3 001 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 268 530 $ 1 268 530 $ 634 266 $ Yamaska Remplacement d'environ 4 049 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 393 459 $ 1 393 459 $ 696 731 $

*Contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, représentant la différence entre le coût maximal admissible du projet et l'investissement fédéral-provincial.

