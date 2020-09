Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de la Capitale-Nationale du Québec

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député pour la région de Québec, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, ont annoncé le financement de 28 projets d'infrastructures dans la région de la Capitale-Nationale.

Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées et d'y ajouter de nouvelles stations de pompage.

Le gouvernement fédéral y investit plus de 32 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 32 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

« En collaboration avec nos partenaires provinciaux et régionaux, nous mettons en œuvre 28 projets dans la région de Québec pour assurer des réseaux fiables et sécuritaires de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Ces investissements en infrastructures contribueront grandement à la relance de notre économie régionale. »

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravi que la région de la Capitale-Nationale puisse bénéficier de ces projets d'infrastructure d'eau. Ces travaux constituent un investissement important qui permettra de garantir la pérennité de nos infrastructures municipales tout en créant des emplois et aider les collectivités à se remettre sur pied. »

Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert

« Notre gouvernement souhaite stimuler la relance de notre économie dans les différentes régions du Québec, dont celle de la Capitale-Nationale. Grâce au FIMEAU, les municipalités pourront réaliser une gestion efficiente de leurs infrastructures d'eau et offrir des services de qualité ses citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Dans notre région de la Capitale-Nationale, comme partout au Québec, les besoins sont grands afin de moderniser nos infrastructures municipales. Notre gouvernement sait pertinemment que les travaux en lien avec la production d'eau potable et le traitement des eaux usées engendrent des coûts majeurs pour toutes les municipalités de notre territoire, et c'est pourquoi il est essentiel pour nous de les soutenir dans leur volonté d'offrir des services essentiels de qualité à nos citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Lieu Détails du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution municipale* Baie-Saint-Paul Remplacement d'environ 1 643 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 636 807 $ 636 807 $ 318 405 $ Beaupré Remplacement d'environ 5 090 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 977 124 $ 1 977 124 $ 988 564 $ Boischatel Prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviaux en y ajoutant environ 1 065 mètres de conduites pour desservir 15 résidences dans la municipalité. 180 000 $ 180 000 $ 90 000 $ Cap-Santé Remplacement d'environ 1 939 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux pluviales. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 592 937 $ 592 937 $ 296 469 $ Château-Richer Remplacement d'environ 2 629 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 197 159 $ 1 197 159 $ 598 581 $ Clermont Remplacement d'environ 1 011 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 389 447 $ 389 447 $ 194 725 $ Donnacona Remplacement d'environ 1 224 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 600 140 $ 600 140 $ 300 070 $ La Malbaie Remplacement d'environ 1 077 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 394 002 $ 394 002 $ 197 002 $ L'Ancienne-Lorette Remplacement d'environ 5 269 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 983 344 $ 1 983 344 $ 991 675 $ L'Ange-Gardien Remplacement d'environ 4 226 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 930 420 $ 1 930 420 $ 965 210 $ Pont-Rouge Remplacement d'environ 1 537 mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 906 214 $ 906 214 $ 453 109 $ Portneuf Remplacement d'environ 2 959 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 090 459 $ 1 090 459 $ 545 231 $ Québec Remplacement d'environ 12 377 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 3 980 161 $ 3 980 161 $ 1 990 082 $ Québec Remplacement d'environ 8 571 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 3 771 400 $ 3 771 400 $ 1 885 700 $ Québec Remplacement d'environ 5 909 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 2 942 725 $ 2 942 725 $ 1 471 363 $ Québec Remplacement d'environ 3 983 mètres de conduites d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 2 277 374 $ 2 277 374 $ 1 138 688 $ Saint-Alban Prolongement du réseau d'égouts sanitaires en y ajoutant environ 659 mètres de nouvelles conduites. Ajout d'un poste de pompage d'égout sanitaire. Mise en place d'environ 581 mètres de conduites d'eaux pluviales et d'une conduite de refoulement sur environ 724 mètres. 193 200 $ 193 200 $ 96 600 $ Saint-Augustin-de-Desmaures Remplacement d'environ 1 204 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 383 909 $ 383 909 $ 191 956 $ Saint-Basile Remplacement d'environ 1 570 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 403 882 $ 403 882 $ 201 942 $ Saint-Basile Remplacement d'environ 568 mètres d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 280 140 $ 280 140 $ 140 070 $ Saint-Basile Remplacement d'environ 351 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 109 102 $ 109 102 $ 54 552 $ Sainte-Brigitte-de-Laval Remplacement d'environ 3 075 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 497 415 $ 1 497 415 $ 748 708 $ Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Remplacement d'environ 1 525 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 647 570 $ 647 570 $ 323 786 $ Saint-Ferréol-les-Neiges Remplacement d'environ 1 255 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 548 050 $ 548 050 $ 274 025 $ Saint-Hilarion Remplacement d'environ 531 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux dans la municipalité. Restauration de la route du terrassement où les travaux auront eu lieu. 222 507 $ 222 507 $ 111 254 $ Saint-Raymond Remplacement d'environ 2 047 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 996 544 $ 996 544 $ 498 273 $ Saint-Siméon Remplacement d'environ 446 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs et le système d'égout sanitaire. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 213 140 $ 213 140 $ 106 570 $ Stoneham-et-Tewkesbury Prolongement des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux existants en y ajoutant environ 9 848 mètres de conduites. Ajout de 2 nouvelles stations de pompage des eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 789 200 $ 1 789 200 $ 894 600 $

*Contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, représentant la différence entre le coût maximal admissible du projet et l'investissement fédéral-provincial.

