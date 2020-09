Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de Chaudière-Appalaches

LÉVIS QC, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ont annoncé le financement de 55 projets d'infrastructures dans la région de Chaudière-Appalaches. Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation et de traitement de l'eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées et d'y ajouter de nouvelles stations de pompage et de traitement du manganèse.

Le gouvernement fédéral y investit plus de 36,6 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 36,6 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

Citations

« Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous veillons à ce que les Québécois et Québécoises aient accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous démontrons encore une fois que la modernisation des infrastructures d'eau dans une perspective de développement durable est prioritaire pour notre gouvernement. Il est primordial que toutes les Québécoises et tous les Québécois aient accès à des services essentiels de qualité. Je suis d'autant plus fière des investissements annoncés qu'en plus de contribuer au bien-être des générations d'aujourd'hui et de demain, ils auront des retombées positives considérables pour la reprise économique. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat au bénéfice des collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis ravi que la région de Chaudière-Appalaches puisse bénéficier de ces projets d'infrastructure d'eau. Ces travaux constituent un investissement important qui permettra de garantir la pérennité de nos infrastructures municipales tout en créant des emplois et aider les collectivités à se remettre sur pied. »

L'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Chaudière-Appalaches. Ce sont eux qui bénéficieront d'infrastructures d'eau plus sécuritaires et efficaces. Investir dans les services publics, c'est aussi investir pour le développement économique des territoires. En ces temps difficiles, les gestes que nous posons aujourd'hui feront toute la différence et contribueront à rendre la région encore plus forte et prospère. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

en 2024. Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie de la région de Chaudière-Appalaches

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées, tout en contribuant à la relance économique.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, le gouvernement fédéral investit plus de 36,6 millions de dollars dans 55 projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit plus de 36,6 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation et/ou de traitement de l'eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées et d'y ajouter de nouvelles stations de pompage et de traitement du manganèse.

Renseignements sur les projets :

Lieu Détails du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution municipale* Beauceville Remplacement d'environ 4 185 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1,612 826 $ 1 612 826 $ 806 415 $ Beaulac-Garthby Remplacement d'environ 1 105 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 412 974 $ 412 974 $ 206 489 $ Cap-Saint-Ignace Remplacement d'environ 1 698 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 740 624 $ 740 624 $ 370 314 $ Cap-Saint-Ignace Remplacement d'environ 1 374 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 504 944 $ 504 944 $ 252 474 $ Cap-Saint-Ignace Remplacement d'environ 1 872 mètres d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 741 780 $ 741 780 $ 370 891 $ Disraeli Remplacement d'environ 3 235 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 312 562 $ 1 312 562 $ 656 283 $ East Broughton Remplacement d'environ 1 454 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 675 474 $ 675 474 $ 337 738 $ Lac-Etchemin Remplacement d'environ 1 325 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 523 462 $ 523 462 $ 261 732 $ Lac-Etchemin Remplacement d'environ 1 927 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 731 612 $ 731 612 $ 365 809 $ Laurier-Station Remplacement d'une conduite de refoulement sur une longueur d'environ 2 300 mètres par la Régie intermunicipale d'aqueduc et d'égout de Lotbinière-Centre. S'il y a lieu, restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 216 667 $ 1 216 667 $ 608 334 $ Lévis Remplacement d'environ 660 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 253 550 $ 253 550 $ 126 775 $ Lévis Remplacement d'environ 805 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 383 725 $ 383 725 $ 191 863 $ Lévis Remplacement d'environ 1 118 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 414 695 $ 414 695 $ 207 348 $ Lévis Remplacement d'environ 2 830 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 103 984 $ 1 103 984 $ 551 994 $ Lévis Remplacement d'environ 703 mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 321 737 $ 321 737 $ 160 869 $ Lévis Remplacement d'environ 973 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 464 632 $ 464 632 $ 232 317 $ Lévis Remplacement d'environ 1 230 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 536 995 $ 536 995 $ 268 498 $ L'Islet Remplacement d'environ 1 585 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 716 462 $ 716 462 $ 358 233 $ Montmagny Remplacement d'environ 1 023 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs et les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de 75 mètres de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 369 231 $ 369 231 $ 184 616 $ Montmagny Remplacement d'environ 871 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs et les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de 202 mètres de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 390 087 $ 390 087 $ 195 045 $ Notre-Dame-des-Pins Remplacement d'environ 1 690 mètres de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 755 312 $ 755 312 $ 377 657 $ Notre-Dame-des-Pins Remplacement d'environ 2 200 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 935 162 $ 935 162 $ 467 583 $ Saint-Agapit Remplacement d'environ 1 062 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 404 280 $ 404 280 $ 202 140 $ Saint-Anselme Remplacement d'environ 4 120 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 716 549 $ 1 716 549 $ 858 275 $ Saint-Apollinaire Remplacement d'environ 1 845 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 708 787 $ 708 787 $ 354 395 $ Saint-Benoît-Labre Prolongement de 550 mètres de nouvelles conduites d'eaux usées et 500 mètres de nouvelles conduites d'eau potable, ainsi que la mise en place d'une station de pompage d'égout et d'une conduite de refoulement. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 144 000 $ 144 000 $ 72 000 $ Saint-Cyprien Remplacement d'environ 302 mètres de conduites pour améliorer les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 150 210 $ 150 210 $ 75 105 $ Sainte-Agathe-de-Lotbinière Remplacement d'environ 940 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 543 849 $ 543 849 $ 271 926 $ Sainte-Claire Remplacement d'environ 2 538 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 086 802 $ 1 086 802 $ 543 402 $ Sainte-Croix Remplacement d'environ 1 035 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 378 575 $ 378 575 $ 189 288 $ Sainte-Hénédine Remplacement d'environ 1 308 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 367 874 $ 367 874 $ 183 939 $ Sainte-Marguerite Remplacement d'environ 1 229 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 457 962 $ 457 962 $ 228 983 $ Sainte-Marie Remplacement d'environ 140 mètres de conduites d'égouts sanitaires. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 146 650 $ 146 650 $ 73 325 $ Sainte-Marie Remplacement d'environ 845 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 400 624 $ 400 624 $ 200 314 $ Sainte-Marie Remplacement d'environ 550 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 334 375 $ 334 375 $ 167 189 $ Sainte-Marie Remplacement d'environ 1 015 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 826 974 $ 826 974 $ 413 489 $ Saint-Éphrem-de-Beauce Remplacement d'environ 1 205 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 348 750 $ 348 750 $ 174 375 $ Saint-Fabien-de-Panet Prolongement des réseaux d'eau potable sur une longueur d'environ 1,35 km ainsi que les égouts domestiques sur environ 1,2 km. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. Construction d'un poste de pompage d'égout et la construction d'un poste de réduction de pression. 504 000 $ 504 000 $ 252 000 $ Saint-Flavien Expansion d'approximativement 635 mètres de conduites d'eaux usées ainsi que de 620 mètres de conduites d'eau potable. Construction d'un poste de pompage d'égout et la mise en place d'une conduite de refoulement. 96 000 $ 96 000 $ 48 000 $ Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud Remplacement d'environ 2 196 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 851 490 $ 851 490 $ 425 745 $ Saint-Frédéric Remplacement d'environ 1 480 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 636 524 $ 636 524 $ 318 264 $ Saint-Frédéric Remplacement d'environ 1 130 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 460 150 $ 460 150 $ 230 076 $ Saint-Gédéon-de-Beauce Remplacement d'environ 1 030 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 388 674 $ 388 674 $ 194 339 $ Saint-Gilles Construction d'un nouveau bâtiment de service pour le traitement du manganèse par filtration au sable vert. 705 180 $ 705 180 $ 352 592 $ Saint-Joseph-de-Beauce Remplacement d'environ 4 208 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 598 292 $ 1 598 292 $ 799 148 $ Saint-Martin Remplacement d'environ 3 460 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 161 650 $ 1 161 650 $ 580 825 $ Saint-Martin Remplacement d'environ 1 760 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 616 900 $ 616 900 $ 308 450 $ Saint-Philémon Remplacement d'environ 805 mètres de conduites d'eau potable et d'eaux usées. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 282 795 $ 282 795 $ 141 398 $ Saint-Philibert Remplacement d'environ 1 070 mètres de conduites d'eau potable. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 334 374 $ 334 374 $ 167 189 $ Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Remplacement d'environ 1 146 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 401 100 $ 401 100 $ 200 550 $ Saint-Prosper Remplacement d'environ 3 650 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs et le système d'égouts sanitaires, y compris l'installation de nouvelles conduites d'égouts pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 220 600 $ 1 220 600 $ 610 301 $ Saint-Sylvestre Remplacement d'environ 235 mètres de conduites d'égouts sanitaires et pluviales. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 121 697 $ 121 697 $ 60 850 $ Scott Construction d'un système de traitement du manganèse et du fer par filtration au sable vert dans l'agrandissement du bâtiment de service existant. 1 191 600 $ 1 191 600 $ 595 800 $ Thetford Mines Remplacement d'environ 3 652 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 1 999 700 $ 1 999 700 $ 999 851 $ Tring-Jonction Remplacement d'environ 2 661 mètres de conduites d'eau potable ainsi que d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation des réseaux d'égouts. Restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. 947 220 $ 947 220 $ 473 611 $

*Contribution prévue dans le cadre du protocole d'entente, représentant la différence entre le coût maximal admissible du projet et l'investissement fédéral-provincial.

