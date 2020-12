Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau à Desbiens et à Saint-Nazaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAINT-NAZAIRE, QC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements investissent dans les infrastructures de Desbiens et de Saint-Nazaire pour assurer la distribution efficace d'une eau propre et saine à un nombre accru de résidents tout en favorisant la création d'emplois.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, ont annoncé un financement de plus de 918 000 $ pour des projets d'infrastructures d'eau à Desbiens et à Saint-Nazaire. Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable.

À Desbiens, le projet vise le prolongement du réseau de distribution d'eau potable dans le secteur du chemin des Érables sur environ 1 500 mètres afin de desservir de nouvelles résidences.

Pour sa part, Saint-Nazaire prévoit l'abandon des ouvrages d'approvisionnement et de distribution d'eau potable du secteur de la rue Bouchard situé à l'extrémité ouest de la municipalité. Les résidences concernées par le projet seront raccordées au réseau d'aqueduc d'Alma, la municipalité voisine, par l'installation de conduites de distribution d'eau potable sur environ 630 mètres.

Le gouvernement fédéral investit plus de 459 000 $ dans ces deux projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 459 000 $ provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). Les deux municipalités contribuent plus de 229 000 $ à la réalisation de ces projets.

Citations

« Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous sommes heureux de pouvoir assurer l'accès à des infrastructures d'eau modernes et efficaces à un plus grand nombre de résidents de Desbiens et de Saint-Nazaire. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement mise sur des investissements partout au Québec, comme ceux annoncés aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du FIMEAU, pour favoriser la relance économique. On le sait, les besoins sont grands pour moderniser nos infrastructures d'eau et nous répondons présents afin d'accompagner les municipalités dans leur volonté d'offrir des services essentiels de qualité. Je me réjouis de l'effort concerté des acteurs municipaux pour la réalisation de projets concrets pour leur population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier que le gouvernement du Canada contribue à de tels investissements dans les infrastructures d'eau à Desbiens et à Saint-Nazaire. Ces projets permettront d'assurer à tous les résidents une alimentation en eau fiable et à long terme, ce qui est un élément essentiel pour la qualité de vie dans nos communautés. »

L'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« L'eau est une richesse au Québec et notre gouvernement le reconnaît en posant des actions concrètes afin d'en favoriser une bonne gestion. Ces actions sont également des leviers économiques non négligeables pour les régions, comme c'est le cas avec cette annonce au Lac-Saint-Jean. Ce soutien financier permettra à Desbiens et à Saint-Nazaire de moderniser leurs infrastructures d'eau potable, et ce, au bénéfice de la population. »

Éric Girard, député provincial de Lac-Saint-Jean

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au Québec, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans 1 145 projets d'infrastructure.

a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans 1 145 projets d'infrastructure. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 20 août 2020 en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

et du Québec ont annoncé le 20 août 2020 en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province. Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

