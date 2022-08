SAINT JOHN, NB, le 22 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Dorothy Shephard, ministre du Développement social, et Arlene Dunn, députée provinciale de Saint John Harbour, ont annoncé un investissement d'un peu plus de 3,6 millions de dollars pour soutenir un immeuble de 12 logements de transition pour les femmes qui ont été en situation d'itinérance.

Les fonds affectés par les gouvernements sont les suivants :

Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement du Canada - 1,4 million de dollars

- 1,4 million de dollars Développement social du gouvernement du Nouveau-Brunswick - 480 000 $ et 12 suppléments au loyer pendant 20 ans, pour un total d'environ 1,4 million de dollars

12 suppléments au loyer pendant 20 ans, pour un total d'environ 1,4 million de dollars Société de développement régional de Saint John - contribution de 400 000 $ dans le cadre du Fonds de développement communautaire

Cet immeuble résidentiel aménagé par le Coverdale Centre for Women vise à répondre aux besoins des femmes qui connaissent l'itinérance chronique ou épisodique, ainsi qu'à combler les lacunes en matière de logements de transition. Il comprendra quatre logements accessibles et une cour avec un espace extérieur communautaire où les résidentes pourraient aménager un jardin.

Le Coverdale Centre for Women offre des services aux femmes et aux enfants vulnérables de la collectivité depuis 1975.

Citations :

« Tout le monde mérite un logement sûr et abordable. C'est pourquoi il est important d'aider les partenaires locaux, comme le Coverdale Centre for Women, à élaborer plus d'options de logement pour les membres vulnérables de notre population, en particulier les femmes qui font face à des situations difficiles. Le Fonds national de co-investissement pour le logement permet à notre gouvernement de poursuivre ses efforts constants pour aider les organismes sans but lucratif à mieux répondre aux besoins de nos citoyens et citoyennes partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable constitue le fondement de la réussite socio-économique. Il mène à des améliorations en éducation et en santé, à de meilleures possibilités d'emploi et à un plus grand engagement et une plus grande cohésion, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay

« Nous sommes très heureux d'appuyer cet important ensemble de logements pour le Coverdale Women's Centre, qui offre des services aux femmes et aux enfants vulnérables de Saint John depuis de nombreuses années. Cette initiative vise à donner aux femmes une chance de réintégrer le marché de l'habitation en leur offrant un endroit sûr où vivre temporairement, ainsi que les services et les ressources nécessaires à leur réussite. » - Dorothy Shephard, ministre du Développement social

Faits en bref :

Par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada dans le besoin en améliorant l'accès au logement abordable.

collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au dans le besoin en améliorant l'accès au logement abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

