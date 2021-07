BRANDON, MB, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial collaborent avec la Ville de Brandon pour créer des logements abordables pour la collectivité grâce à un complexe de 48 logements situé sur le site de l'ancienne école Fleming.

Le complexe de logements abordables comprendra 42 logements de deux chambres et 6 logements de trois chambres. Huit des logements du rez-de-chaussée seront accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. La ministre de la Famille du Manitoba, Rochelle Squires, a souligné que le prix des loyers du nouveau complexe doit demeurer abordable pendant 20 ans.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba versent 1,56 million de dollars sur deux ans pour l'ensemble de 11 millions de dollars et pourraient investir davantage à mesure que la construction progressera.

L'investissement de 1,56 million de dollars a été rendu possible grâce à l'entente bilatérale concernant la Stratégie nationale sur le logement, qui a été signée par les gouvernements du Canada et du Manitoba en 2019 afin de s'assurer que les familles, les communautés autochtones et les personnes vulnérables au Canada puissent compter sur du financement à long terme pour le logement communautaire au Manitoba.

La Ville de Brandon offre un financement de 1,56 million de dollars dans le cadre d'une subvention provinciale pour s'assurer que l'ensemble de logements locatifs est entièrement abordable. La Ville fournira également au proposant une subvention compensatoire sur 20 ans égale à 50 % de la taxe municipale payable et fournira le terrain évalué à plus de 1 million de dollars.

L'ensemble sera dirigé par le promoteur privé Kirk Brugger. Les travaux de construction devraient commencer au printemps 2022.

"Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable qu'il peut appeler son chez-soi. Nos investissements, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, contribueront grandement à soutenir efficacement ceux qui en ont le plus besoin, tant à Brandon que dans l'ensemble du pays. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre." - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des initiatives comme cet ensemble de logements abordables à Brandon. Notre gouvernement travaille en collaboration avec le gouvernement du Manitoba pour bâtir, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où les familles canadiennes peuvent prospérer et s'épanouir. » -Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement sera toujours là pour aider les personnes dans le besoin. C'est pourquoi nous investissons dans ce projet important. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, nous travaillons avec nos partenaires pour construire des logements sûrs et abordables ici, à Brandon, et partout dans la province. Nous voulons remercier toutes les personnes qui y ont participé, puisque nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » ‒ Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud

« Notre gouvernement continue de faire d'importants investissements dans le logement abordable afin que toutes les familles du Manitoba, y compris celles à faible revenu, aient un chez-soi sûr. Le logement abordable crée des avantages qui durent toute une vie et renforcent nos collectivités et l'ensemble de notre province. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires à cet important projet. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

« La Ville de Brandon s'est associée à la province du Manitoba et à d'autres partenaires participants pour un certain nombre d'ensembles qui soutiennent le logement abordable dans notre collectivité », a déclaré le maire de Brandon, Rick Chrest. « Je suis heureux de souligner que l'annonce d'aujourd'hui porte à 129 le nombre total de logements neufs construits en partenariat avec la province et à 15 le nombre de logements du marché. » - Rick Chrest, maire de Brandon

« Cet ensemble me tient très à cœur, et nous sommes ravis de travailler avec les gouvernements du Canada, du Manitoba et de Brandon pour créer des logements abordables pour les familles de Brandon. Mon père était mon héros et il m'a enseigné la communauté et la philanthropie. Cet été, cela fera dix ans que nous avons perdu notre fille Kayleigh et son petit ami Paul dans un accident. Kayleigh a fait du bénévolat pour enseigner l'anglais aux enfants immigrants, et Paul venait d'une famille d'immigrants qui travaille fort et qui habite encore à Brandon. Nous dédions cet ensemble à leur mémoire. » Kirk Brugger, promoteur et chef de projet

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Manitoba a appuyé la création de 743 logements locatifs sociaux et abordables. La Province a également soutenu l'accession à la propriété de plus de 220 ménages grâce à des partenariats avec des municipalités, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes. La Province continuera de protéger et de soutenir les personnes vulnérables du Manitoba en aménageant des logements abordables.





a appuyé la création de 743 logements locatifs sociaux et abordables. La Province a également soutenu l'accession à la propriété de plus de 220 ménages grâce à des partenariats avec des municipalités, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes. La Province continuera de protéger et de soutenir les personnes vulnérables du en aménageant des logements abordables. En plus de cet investissement, le gouvernement du Manitoba a investi plus de 5,2 millions de dollars pour aménager 96 logements locatifs, coopératives ou maisons individuelles destinés à des familles à revenu faible ou modeste à Brandon depuis 2018, et a fourni plus de 4,1 millions de dollars en subventions municipales à la Ville de Brandon en mars 2021.





a investi plus de 5,2 millions de dollars pour aménager 96 logements locatifs, coopératives ou maisons individuelles destinés à des familles à revenu faible ou modeste à Brandon depuis a fourni plus de 4,1 millions de dollars en subventions municipales à la en mars 2021. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.





est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie de la population canadienne. La Province continuera de protéger et de soutenir les personnes vulnérables du Manitoba en aménageant des logements abordables.

