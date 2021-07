BRANDON, MB, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et du Manitoba pendant cette période sans précédent contribueront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins de toutes les collectivités, y compris les collectivités rurales et éloignées, alors qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements dans la construction et la modernisation des infrastructures culturelles et récréatives permettront aux Manitobains d'avoir accès aux services et aux réseaux dont ils ont besoin pour rester en contact, partager des expériences et bâtir des collectivités saines, inclusives et dynamiques.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, et l'honorable Cathy Cox, ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine ont annoncé le financement de 15 projets d'infrastructures culturelles et récréatives dans les collectivités rurales et nordiques du Manitoba.

À Brandon, les fonds serviront à la construction d'un complexe sportif en plein air, composé de 10 terrains de football, dont un de taille FIFA avec éclairage et gradins, de terrains supplémentaires pour permettre la pratique de nombreux sports notamment l'Ultimate Freesbee, d'un pavillon avec toilettes et vestiaires, d'un garage d'entretien et d'un stationnement, ainsi que d'espaces verts pour les événements et les pique-niques.

Le Dood Cristall Family YMCA sera agrandi pour inclure un nouveau studio de conditionnement physique et des espaces de conditionnement physique fonctionnel, pour offrir une capacité de programmation pour les jeunes, y compris des camps d'été, et pour faciliter des adhésions supplémentaires et la participation de la collectivité. L'extension permettra également d'accueillir 34 nouvelles places en garderie.

À Flin Flon, le financement permettra de construire un nouveau centre aquatique communautaire et une installation récréative pour remplacer l'ancienne installation qui a été fermée en 2020 en raison de problèmes structurels. La nouvelle installation éconergétique permettra d'augmenter et d'améliorer les programmes communautaires et les activités récréatives, encourageant les résidents à nager, à s'entraîner et à rester en bonne santé.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,6 millions de dollars dans les 15 projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Pour les projets nécessitant des consultations avec des groupes autochtones, le financement est subordonné au respect des exigences en matière de consultation. Le gouvernement du Manitoba finance plus de 9,5 millions de dollars. Les bénéficiaires contribuent également à leurs projets respectifs pour un montant total de 14,6 millions de dollars.

« Les collectivités rurales et nordiques font partie intégrante de notre pays, et elles ont été touchées par la COVID-19 de manière sans précédent. Les investissements dans les projets d'infrastructures culturelles et récréatives, comme ceux annoncés aujourd'hui, sont essentiels à la santé et au mieux-être des Canadiens. En collaboration avec la province, les municipalités et les bénéficiaires du financement de projets, nous reconstruisons en mieux et offrons aux résidents des lieux modernes, sûrs et accessibles pour apprendre, grandir et profiter des activités de loisirs. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure au Manitoba afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie. Pour élargir l'accès aux services à large bande, nous avons également investi plus de 198 millions de dollars au Manitoba, ce qui permettra de connecter plus de 86 000 foyers à Internet haute vitesse. Grâce au plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans tous les secteurs du pays, créant ainsi des emplois et renforçant les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural.

« Le gouvernement du Manitoba continue d'investir dans les infrastructures de loisirs pour le bien de nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui permet aux Manitobains d'avoir accès à des installations de loisirs et de conditionnement physique qui sont nécessaires à leur bien-être et à leur santé. Cet investissement dans les infrastructure culturelles et récréatives inspirera l'apprentissage ainsi que la croissance et est essentiel à la création de collectivités saines. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Les croyances, traditions, valeurs et ressources culturelles dynamiques du Manitoba sont au cœur de notre province et sont essentielles au bien-être de notre population et de nos communautés. Le secteur culturel du Manitoba est un important moteur économique pour notre province et jouera un rôle important dans notre rétablissement post-pandémie. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour investir dans ces installations récréatives importantes à travers la province, qui contribueront à améliorer la vie des Manitobains aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Cathy Cox, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine

« Il s'agit d'un projet extrêmement intéressant et bienvenu pour notre communauté. Une fois achevé, il offrira des possibilités de loisirs et de sport à grande échelle pour de nombreux groupes d'âge et sera également un catalyseur économique grâce à l'organisation de tournois et d'événements de plus grande envergure. La ville est reconnaissante de cette importante opportunité de partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial. »

Rick Chrest, maire de Brandon

« On ne saurait sous-estimer cet investissement dans notre communauté et notre région. Il est important non seulement pour le caractère de notre ville, mais également pour la sécurité et la santé. Après tout, nous sommes le pays des 100 000 lacs. Moi-même et toutes les facettes de ma communauté, des enfants aux personnes âgées, sommes incroyablement excités par cette annonce. Compte tenu de tout ce qui se passe, le moment ne pourrait pas être mieux choisi. »

Cal Huntley, maire de Flin Flon.

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Sur ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures qui répondent aux priorités uniques et variées des collectivités rurales et éloignées, comme les installations sportives et récréatives, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Un financement conjoint fédéral-provincial appuiera 15 projets d'infrastructure culturelle et récréative au Manitoba. Le gouvernement du Canada investit plus de 13,6 millions de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba finance plus de 9,5 millions de dollars. Les bénéficiaires contribuent également à leurs projets respectifs pour un montant total de 14,6 millions de dollars.

Renseignements sur les projets

Bénéficiaire /

lieu Nom du projet Détails du projet Finance-

ment

fédéral Finance-

ment

provincial Finance-

ment du

bénéficiaire St. Georges Historical Society Inc. / Alexander Musée du patrimoine de la rivière Winnipeg - Phases 2 et 3 Terminer la construction du Musée du patrimoine de la rivière Winnipeg 286 340 $ 377 419 $ 52 091 $ Brandon Complexe sportif en plein air de 1st Street et Veterans Way Construire un complexe sportif en plein air, comprenant un terrain de football FIFA avec éclairage et gradins pour les spectateurs, plusieurs terrains de football supplémentaires de taille réglementaire - certains permettant des utilisations multiples comme l'Ultimate Frisbee - et d'un pavillon avec des vestiaires 3 961 384 $ 4 170 103 $ 3 401 974 $ Young Men's Christian Association of Brandon (YMCA of Brandon) / Brandon Agrandissement du Dood Cristall Family YMCA Agrandir le Dood Cristall Family YMCA pour inclure un nouveau studio de conditionnement physique et des espaces de conditionnement physique fonctionnel, et pour accueillir de nouvelles places en garderie 2 280 600 $ - 3 420 900 $ Brandon Centennial Auditorium Corporation Inc. / Brandon Remplacement du haut-parleur de l'avant de l'édifice - Phase 2 Installer un système de haut-parleurs moderne 153 752 $ - 230 628 $ Brandon Riverbank Inc. / Brandon Assiniboine Canoe/Kayak Cove Construire un accès sûr à la crique pour que les utilisateurs puissent mettre à l'eau des canoës et des kayaks 71 781 $ - 107 671 $ Lundar Museum Society Inc. / Coldwell Lundar Museum Mall Construire un nouveau musée de 3 200 pieds carrés, comprenant un espace pour exposer des éléments culturels uniques qui reflètent l'histoire de Lundar et de son secteur, une salle de réunion et de programmation et un espace pour faciliter la préparation des expositions 71 604 $ - 107 407 $ Roseau Crossing Heritage Park / Dominion City Remplacement du revêtement de la piscine du Roseau Crossing Heritage Park Remplacer le revêtement de la piscine du Roseau Crossing Heritage Park 47 603 $ - 71 405 $ Flin Flon Nouveau centre aquatique communautaire et installation récréative Construire un nouveau centre aquatique et d'une installation de loisirs communautaires à haut rendement énergétique 3 464 000 $ 2 886 378 $ 2 309 622 $ Opasquia Trails Association Inc. / Kelsey Promenade et sentier de Grace Lake Construire une promenade flottante le long des rives nord-est de Grace Lake 270 048 $* - 405 072 $ Grande Pointe Homeowners Association / Ritchot Pavillon de la communauté de Grande Pointe Achever l'intérieur du nouveau Pavillon de la communauté de Grande Pointe 108 560 $ - 162 840 $ Red River North Trail Association Inc. / Selkirk Sentier et pont près des chutes Coca Cola Remplacer un pont sur le ruisseau North Coca Cola Creek et construire un sentier de 3,5 km 102 312 $* - 153 468 $ Les Blés d'Or de Lorette Inc. / Taché Espace polyvalent de Les Blés d'Or Construire une salle polyvalente et un patio dans un immeuble de logements pour personnes âgées 233 000 $ - 349 500 $ Thompson Miami Active Living Centre Construire un centre de vie active entièrement accessible 492 216 $ 410 139 $ 328 185 $ Minnedosa Aréna et centre événementiel régional de Minnedosa Construire une nouvelle aréna et centre événementiel qui comprendra une surface de glace de pleine grandeur, des vestiaires, une cuisine, des zones d'observation, un espace polyvalent, une piste de marche intérieure, un ascenseur et un système de récupération de chaleur qui rendra le bâtiment plus efficace sur le plan énergétique 2 045 625 $ 1 704 375 $ 3 478 125 $ Arthur Pioneer Association / Two Borders Restauration de la cabane en rondins Fraser Restaurer de manière authentique une cabane en rondins du patrimoine local de Sourisford Park 19 703 $ - 29 555 $

* Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect des exigences en matière de consultation.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

