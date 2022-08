WINNIPEG, MB, le 17 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, ont annoncé l'octroi d'un financement pour deux projets d'infrastructures sportives et récréatives.

Des fonds seront alloués à l'achat d'une nouvelle glacière écoénergétique pour le centre Max Bell de l'Université du Manitoba, situé sur le campus universitaire Fort Garry à Winnipeg. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration énergétique du district de Fort Garry, annoncé en juillet 2021. Le gouvernement du Canada y investit jusqu'à 363 200 dollars tandis que l'Université du Manitoba contribue 544 800 dollars aux coûts admissibles du projet.

De plus, le gouvernement du Canada appuiera l'aménagement de sentiers polyvalents à Neepawa grâce à un investissement allant jusqu'à 550 000 dollars. En été, les sentiers pourront être utilisés pour le cyclisme et la marche, alors qu'en hiver on pourra y pratiquer le vélo à pneus surdimensionnés, la raquette et le ski de fond. Ce projet permettra d'offrir plus d'options aux résidents de Neepawa et des environs pour rester actifs et profiter de la nature tout au long de l'année. La municipalité de Neepawa contribue 137 500 dollars aux coûts admissibles du projet

Citations

« Notre gouvernement est fier de s'associer une fois de plus au gouvernement du Manitoba et à l'Université du Manitoba dans le cadre du projet d'amélioration énergétique du district de Fort Garry. À la suite de l'investissement de l'an dernier, ce financement est une étape de plus dans la transformation du centre Max Bell en un domicile durable et écoénergétique pour nos Bisons de l'Université du Manitoba. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre Max Bell, situé sur le campus de l'Université du Manitoba, constitue un pôle récréatif d'importance non seulement pour l'université, mais aussi pour toute la collectivité environnante. Le projet de sentiers polyvalents de Neepawa comprendra des pistes permettant la marche, la bicyclette, la raquette, le ski de fond et le vélo d'hiver. On y trouvera des niveaux de difficulté variés, du niveau débutant aux boucles plus avancées. Notre gouvernement reconnaît à quel point il importe d'investir dans des infrastructures récréatives afin de bâtir des collectivités saines, inclusives et dynamiques. Ces investissements améliorent la qualité de vie des Manitobains. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

« Avec la croissance de notre collectivité, le conseil comprend l'importance de lui assurer l'accès à des espaces publics offrant des activités récréatives variées. Nous sommes donc ravis d'avoir été choisis pour l'octroi de ce financement, qui nous permettra d'aménager et de maintenir un parc de sentiers polyvalents pleinement fonctionnel. »

Blake McCutcheon, maire de Neepawa

« Tout en créant de nouveaux espaces qui enrichissent notre campus et permettent d'encourager et de favoriser une culture de vie active, il faut aussi s'occuper des installations dont nous disposons déjà. Cet investissement provenant du programme d'infrastructure Investir dans le Canada nous aidera à prolonger la vie du centre Max Bell pour que les Manitobains puissent en tirer profit pendant encore plusieurs décennies. »

Dr. Michael Benarroch, président et vice-chancelier de l'Université du Manitoba

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 913 200 dollars dans ces deux projets par le biais du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

investit jusqu'à 913 dans ces deux projets par le biais du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). En juillet 2021, un investissement fédéral de plus de 14 millions de dollars a été annoncé pour moderniser l'installation de production d'énergie et le centre Max Bell de l'Université du Manitoba afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur tout le campus de Fort Garry .

l'Université du afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur tout le campus de . Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada pour l'approbation d'un financement. À ce jour, ce programme a permis d'octroyer plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités partout au pays.

prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada pour l'approbation d'un financement. À ce jour, ce programme a permis d'octroyer plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités partout au pays. Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

