WINNIPEG, MB, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et du Manitoba pendant cette période sans précédent aident à stimuler l'économie et à répondre aux besoins des collectivités tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées modernes et fiables permettent de favoriser la santé et la résilience des collectivités, de protéger l'environnement et de soutenir le développement et la croissance durables.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, l'honorable Derek Johnson, ministre des Relations avec les municipalités, l'honorable Sarah Guillemard, ministre des Conservation et du climat, et Brian Bowman, maire de Winnipeg, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la station de traitement des eaux usées de North End, à Winnipeg. Ils étaient accompagnés de Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, et de l'honorable Cathy Cox, ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, et députée provinciale de Kildonan-River Est.

Mise en service en 1937, la station de traitement des eaux usées de North End est la plus ancienne et la plus grande station d'épuration de Winnipeg. On y traite 70 % des eaux usées de la ville. Compte tenu de la croissance continue de la ville et de l'amélioration des mesures de protection de l'environnement, on doit moderniser la station afin d'accroître sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales.

Le projet de modernisation des ouvrages de dérivation de la station de traitement des eaux usées de North End constitue une étape clé de l'amélioration de la santé du lac Winnipeg, l'un des plus grands trésors du Manitoba. Le projet comprendra l'ajout de nouvelles pompes pour les eaux d'égout brutes, de tamis et de laveurs de sable, ainsi que d'autres améliorations visant à prolonger la durée de vie de la station, à soutenir la croissance démographique et économique, et à soutenir le développement d'une collectivité plus forte, plus propre et plus durable sur le plan environnemental.

On a pris en compte d'autres considérations environnementales dans le cadre du projet, notamment l'utilisation de pompes auxiliaires pouvant supporter de très forts débits, la plantation de végétaux et autres brise-vent à certains endroits critiques, de même que l'installation de systèmes permettant de surveiller les odeurs et le dégazement lorsque les températures sont élevées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 116,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba alloue plus de 96,7 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Ville de Winnipeg s'élève à plus de 143 millions de dollars.

« Il est essentiel d'investir dans le renouvellement ou la modernisation de nos infrastructures publiques pour favoriser des collectivités saines et résilientes. Le projet de la station de traitement des eaux usées de North End permettra d'offrir des services continus et fiables, de protéger l'environnement et d'augmenter la capacité de la région afin de soutenir le développement actuel et futur. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint Boniface-Saint Vital, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au cours des dernières années, la croissance démographique de Winnipeg a dépassé la capacité des infrastructures locales de traitement des eaux usées. Les investissements des administrations fédérale, provinciale et municipale sont essentiels à la concrétisation de cet important projet. Il est important de souligner que cet investissement représente une étape cruciale dans l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière Rouge et du lac Winnipeg. »

Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« J'ai le plaisir d'annoncer qu'en collaborant avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous sommes en mesure d'apporter les améliorations nécessaires à la station d'épuration des eaux usées de North End. Le gouvernement du Manitoba est fier d'investir des fonds dans ce projet essentiel pour assurer la santé et la durabilité de nos plans d'eau. L'investissement dans les infrastructures de traitement des eaux usées est essentiel pour gérer avec succès la croissance à long terme de notre province. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de fournir aux Manitobains des infrastructures sûres et durables. Nous voulons nous assurer que nos infrastructures pourront répondre à la croissance démographique future, et ce type d'investissement fera progresser notre province et sera essentiel à la croissance de notre économie. Cet investissement représente également un grand pas en avant dans la résolution des problèmes liés à l'assainissement du lac Winnipeg afin de protéger notre environnement pour les générations à venir. »

L'honorable Derek Johnson, ministre des Relations avec les municipalités

« S'appuyant sur des investissements antérieurs de la Ville de Winnipeg, le financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial constitue une étape essentielle pour mieux protéger la santé du lac Winnipeg et assurer la croissance future de la ville. Ce projet est un autre exemple de collaboration fructueuse entre les trois ordres de gouvernement et de financement important au profit des gens de Winnipeg. Si l'on ajoute ce projet au Southwest Rapid Transitway et au programme accéléré visant les routes régionales, on obtient un financement gouvernemental total de plus d'un milliard de dollars pour aider à développer Winnipeg pour un million de personnes. »

Brian Bowman, maire de Winnipeg

« Beaucoup de gens disaient que ce jour n'arriverait jamais, et que les gouvernements n'engageraient pas des centaines de millions de dollars dans une station d'épuration. Je suis fier d'être ici aujourd'hui, de voir les trois ordres de gouvernement coopérer à ce projet environnemental majeur, sachant l'impact positif qu'il aura dans les années à venir. »

Le conseiller Brian Mayes, président du comité d'orientation permanent des eaux et des déchets

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure au Manitoba dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure au dans le cadre du plan . Le volet Infrastructures vertes sert à financer des projets qui entraînent des résultats dans trois domaines essentiels : l'atténuation des changements climatiques; l'adaptation, la résilience et l'atténuation des catastrophes; et la qualité de l'environnement.

