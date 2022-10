MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à la Ville de Montréal et à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour faire un investissement majeur dans le logement abordable à Montréal.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de Laurier-Sainte-Marie, aux côtés de Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée d'Hochelaga ont annoncé un engagement financier de 69 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre d'une entente avec la Ville de Montréal, dans le cadre de l'initiative FNCIL. D'ici la fin de 2028, c'est une somme de 4,6 M$ à 12,6 M$ qui sera accordée par la Ville de Montréal. Cet engagement permettra de moderniser et de prolonger la durée de vie de plus de 4 700 unités au sein de la ville, tout en améliorant la santé, la sécurité, le confort et la qualité de vie des locataires.

Les représentants fédéraux étaient accompagnés de M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et de Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SHDM.

La SHDM a pour mission de contribuer au développement économique et social de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle sur le territoire de celle-ci. Elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

Le gouvernement du Canada verse son financement par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles à usages mixtes, où l'on retrouve aussi une mixité des revenus et des modes d'occupation.

Citations:

« L'annonce d'aujourd'hui soutiendra les Montréalais en visant leurs besoins, et contribuera à la création de nouveaux emplois à travers la ville et à stimuler l'économie, tout en améliorant la qualité de vie des Canadiens. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les logements et les immeubles des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable. Rénover nos logements pour les rendre plus confortables et efficaces contribue à une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques, et se traduira par des économies sur les factures d'électricité. C'est une mesure importante vers une société plus juste et plus verte où tous peuvent se loger convenablement. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'annonce d'aujourd'hui aura un impact important sur des milliers de locataires grâce à des rénovations tant attendues et visant à prolonger la durée de vie de plus de 4700 unités de logements communautaires. Cet investissement de 69 millions de $, rendu possible grâce au partenariat entre le gouvernement fédéral, la Ville de Montréal, et la Société d'habitation et de développement de Montréal, répond à des besoins criants en matière de logement dans la métropole." - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Nous nous sommes engagés auprès des Montréalaises et des Montréalais à travailler sur tous les fronts pour nous assurer que l'ensemble de la population puisse se loger convenablement. L'annonce conjointe d'aujourd'hui vient réaffirmer cet engagement. Avec ce financement majeur de la SCHL et de la Ville de Montréal, nous permettons à la SHDM de maintenir en bon état, rénover, améliorer la performance énergétique et préserver l'abordabilité de son parc de logements. Cette approche concertée et innovante illustre parfaitement l'effet de levier que nous voulons déployer dans le cadre du Chantier Montréal abordable afin de sauvegarder un maximum de logements abordables. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

« Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de rénovation du parc immobilier de la SHDM pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des locataires, en lien avec nos valeurs d'abordabilité, d'accessibilité et de développement durable. Cette entente va permettre à la SHDM de réaliser 92 millions de dollars de travaux sur une période de huit ans, sur l'ensemble de nos immeubles résidentiels, tout en maintenant des loyers abordables. » - Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SHDM

Faits en bref:

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants.

est un programme qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants. Le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars sur 10 ans, le FNCIL prévoit :

créer 60 000 logements et réparer et renouveler 240 000 logements abordables et communautaires;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement;



créer au moins 7 000 logements abordables pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements abordables pour les personnes handicapées.

Le budget de 2022 propose de devancer un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

