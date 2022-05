SASKATOON, SK, le 13 mai 2022 /CNW/ - Les anciens toxicomanes auront un meilleur accès à des logements avec services de soutien à Saskatoon.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et David Buckingham, député provincial de Saskatoon Westview, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à des représentants d'Oxford House Saskatchewan (OHS) et à des membres de la collectivité pour célébrer l'inauguration de 25 logements abordables pour les anciens toxicomanes.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan versent conjointement 865 000 $ dans le cadre de l'Entente bilatérale Canada-Saskatchewan.

Pour fournir ce soutien, OHS a acheté cinq maisons individuelles qui ont ensuite été rénovées pour offrir chacune cinq chambres. Chaque chambre est louée séparément à des résidents qui auront ainsi accès à un logement sûr et stable où ils pourront vivre dans la sobriété. Des membres du personnel d'OHC seront également sur place pour offrir du soutien aux locataires, réduire leur probabilité de rechute et les mettre en contact avec d'autres services et mesures de soutien dans la collectivité.

L'inauguration souligne l'achèvement des phases I et II de l'ensemble. Les maisons sont situées dans les quartiers Lawson Heights, River Heights, Massey Place, Silverwood Heights et Mayfair, à Saskatoon.

Lors de l'inauguration, du financement supplémentaire pour National Affordable Housing Corporation (NAHC) a été annoncé en vue de créer 14 logements qui accueilleront 19 personnes ayant une déficience intellectuelle ou cognitive dans les ensembles Willowview Heights et Aspen Heights à Saskatoon. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conjointement fourni 460 000 $ par l'intermédiaire de l'Entente bilatérale Canada-Saskatchewan pour créer ces logements.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider les Canadiens et les Canadiennes à adopter un mode de vie plus sain et à maximiser leur bonheur. Grâce à notre investissement conjoint, ces 25 nouveaux logements à Saskatoon soutiendront les résidents qui surmontent une dépendance en leur fournissant le soutien sur place dont ils ont besoin pour se rétablir de façon stable. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan félicite les fournisseurs de services communautaires, comme Oxford House Saskatchewan, pour leur travail acharné. Ces organismes offrent un soutien incroyable aux anciens toxicomanes. Ce modèle de logement novateur offre aux locataires un endroit sûr et abordable où vivre, ainsi que du soutien à chaque personne qui travaille à l'atteinte de ses objectifs pour mener une vie plus saine dans la collectivité. Nous continuerons de travailler avec des organismes comme Oxford House Saskatchewan pour élaborer davantage d'options de logement avec services de soutien pour les personnes dans le besoin. » - L'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Notre mission est d'offrir des logements sûrs avec des services de soutien, un milieu où les anciens toxicomanes pourront vivre dans la sobriété et développer un sentiment d'appartenance tout en ayant le désir de s'intégrer à la société. Notre vision à long terme était d'étendre les efforts d'Oxford House à la région de Saskatoon et à l'ensemble de la Saskatchewan. Nous sommes fiers d'annoncer que cet objectif est devenu une réalité avec l'ouverture de 25 lits privés dans la ville. Le personnel, le conseil d'administration et les membres d'Oxford House Saskatchewan sont reconnaissants de l'aide des donateurs locaux, du travail acharné des bénévoles et du soutien du gouvernement provincial, grâce auxquels cette vision et cet élargissement ont pu se concrétiser. » - Mark Soloway, directeur général d'Oxford House Saskatchewan

Faits en bref :

OHC est un organisme sans but lucratif qui offre des logements de transition abordables de troisième étape aux anciens toxicomanes qui ont besoin d'un logement sûr et stable où ils pourront vivre dans la sobriété.

En 2019, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette entente bilatérale prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et du ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette entente bilatérale prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements et de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL espère que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins : c'est la cible qu'elle s'est fixée. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

. Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité dans les efforts pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour aménager plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca .

