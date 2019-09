Le Canada et la Saskatchewan appuient le centre de mieux-être Thunderchild

PREMIÈRE NATION DE THUNDERCHILD, SK, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures culturelles et récréatives permet de bâtir des collectivités dynamiques et fortes, de soutenir la croissance économique et de favoriser la santé et le bien-être de la population.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jeremy Harrison, ministre du commerce et de l'exportation, et député de Meadow Lake, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le nouveau centre de mieux-être Thunderchild dans le nord-est de Turtleford.

La nouvelle installation, qui sera située sur le territoire de la Première Nation de Thunderchild, comprendra des bureaux pour un dentiste et un médecin, une pharmacie, des installations sociales et de garde d'enfants, une patinoire pleine grandeur et un complexe sportif. Il y aura également de l'espace pour organiser une variété d'événements allant des mariages aux réunions du conseil de bande et rassemblements communautaires.

Le centre desservira la Première Nation de Thunderchild ainsi que les collectivités avoisinantes de Turtleford, St. Walburg, Edam, Spruce Lake, Mervin, Live Long, Glaslyn, Turtle Lake, Witchekan Lake, Pelican Lake, Makwa Lake et Loon Lake. Même si son objectif premier sera de desservir les collectivités des Premières Nations, le centre sera ouvert à tous.

Le regroupement de ces commodités en un seul endroit donnera accès à des services qu'il serait autrement difficile d'obtenir, ce qui accroîtra les possibilités pour les membres de la Première Nation de Thunderchild et les collectivités avoisinantes de développer un mode de vie sain et de prospérer pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada alloue 13,5 millions de dollars à ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada, et le gouvernement de la Saskatchewan y consacre 4,5 millions de dollars.

« Les carrefours communautaires comme le centre de mieux-être Thunderchild sont l'épine dorsale de nos collectivités et d'importants points de convergence pour les activités qui rassemblent les gens et les aident à s'épanouir et à croître. Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones sont marginalisés lorsqu'il s'agit d'accéder aux services de santé, et nous sommes déterminés à combler cet écart. Ce projet permettra d'atteindre cet objectif tout en soutenant la croissance économique locale afin de bâtir un avenir prometteur pour tous. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir 4,5 millions de dollars dans cet important centre pour la Première Nation de Thunderchild et les collectivités voisines. On a travaillé fort à la planification de ce projet. Une fois terminé, le centre de mieux-être contribuera à améliorer la qualité de vie et donnera à la communauté une nouvelle installation dont ils peuvent être fiers. »

L'honorable Jeremy Harrison, ministre du commerce et de l'exportation, et député de Meadow Lake, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Kathy Goldfinch, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications, 306-787-2687, kathy.goldfinch@gov.sk.ca

