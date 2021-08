RÉGINA, SK, le 6 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan continuent d'investir dans les infrastructures pendant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de créer des emplois pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan a annoncé un financement fédéral-provincial de plus de 5,3 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure d'eau potable de la ville d'Outlook. Le projet est financé dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

L'usine de traitement d'eau de la ville d'Outlook est en cours de modernisation afin d'accroître l'accès de la collectivité à une eau potable sûre et fiable. Les améliorations comprennent l'ajout d'un système de désinfection par rayons UV, l'amélioration du débit dans les réservoirs et la construction d'une nouvelle prise d'eau brute dans la rivière Saskatchewan Sud. Les investissements dans les infrastructures d'eau potable sont essentiels pour bâtir des collectivités plus saines et plus résilientes.

Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux collectivités des infrastructures d'eau fiables et durables. Le gouvernement du Canada investit plus de 2,9 millions de dollars dans le projet, sous réserve du respect des exigences de consultation des Autochtones, et le gouvernement de la Saskatchewan finance le projet à hauteur de plus de 2,4 millions de dollars. La municipalité contribue également pour plus de 1,9 million de dollars. Les bénéficiaires du financement assumeront les autres coûts liés aux projets.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit 2,9 millions de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour moderniser l'usine de traitement des eaux de la ville d'Outlook. Ce projet assurera aux résidents un accès fiable à l'eau potable pour les années à venir et représente un autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour faire avancer nos priorités communes. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à soutenir les économies locales, à créer des emplois et à veiller à ce que toutes les collectivités de la Saskatchewan restent fortes alors que nous nous remettons ensemble des effets de la pandémie. Nous sommes fiers d'investir plus de 2,4 millions de dollars dans ce projet d'infrastructure essentielle qui permettra aux résidents et aux entreprises d'Outlook un accès fiable et à long terme à de l'eau potable. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« C'est avec grand plaisir que je parle aujourd'hui au nom des citoyens de la ville d'Outlook. Nous sommes heureux d'avoir été choisis pour participer au programme ICIP afin d'établir une source d'eau brute durable qui servira non seulement la ville d'Outlook, mais aussi les partenaires du tourisme et des loisirs qui ont accès à l'eau brute et à l'eau traitée au terrain de golf d'Outlook et du district et au parc régional d'Outlook. Ce projet profitera également à nos partenaires ruraux qui accèdent à l'eau traitée et qui sont situés dans la municipalité rurale de Rudy, ainsi qu'à l'accès à l'eau brute fourni à nos partenaires de l'Administration régionale des pipelines d'Outlook Ouest qui desservent le village de Milden et les colonies huttériennes de Dinsmore et de Milden.

En plus de la source d'eau, ce financement permettra d'apporter des améliorations indispensables à notre usine de traitement de l'eau, y compris le remplacement de l'équipement qui est en fin de vie ou presque. Sans les subventions ICIP des gouvernements fédéral et provincial, le conseil municipal d'Outlook n'aurait probablement pas été en mesure de réaliser un projet de ce coût et de cette importance. Grâce à cette subvention, le conseil et le personnel sont en mesure de tirer parti des fonds de réserve, des fonds déjà mis de côté grâce aux excédents des services publics au fil des ans et des excédents budgétaires dans un avenir proche afin de maintenir la rentabilité du service public et d'offrir des services à des tarifs abordables à long terme. »

Maureen Weiterman, maire de la ville d'Outlook

Les faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. En Saskatchewan , le gouvernement du Canada a investi plus de 969 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

