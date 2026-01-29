Les ministres signent un protocole d'entente pour renforcer la collaboration bilatérale

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Plus tôt cette semaine, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a rencontré la délégation dirigée par l'envoyé spécial présidentiel pour la coopération économique stratégique et chef de cabinet du président de la République de Corée, Hoon-Sik Kang. Ils ont discuté des possibilités de collaboration clés entre les deux pays ainsi que des façons de favoriser le commerce et de donner de l'élan à une collaboration industrielle bilatérale accrue dans des secteurs stratégiques, notamment dans ceux de la construction automobile, de la production de batteries, de l'approvisionnement en minéraux critiques et de l'intelligence artificielle.

La ministre Joly et son homologue le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Ressources de la République de Corée, Jung-Kwan Kim, ont signé un protocole d'entente pour renforcer la collaboration industrielle entre le Canada et la Corée relativement à la mobilité future et à la mise sur pied d'un comité de coopération industrielle entre les deux pays.

Ce protocole d'entente approfondit le Partenariat stratégique global entre le Canada et la République de la Corée, en mettant l'accent sur la prospérité économique et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Afin de soutenir une croissance industrielle accrue, un forum sera créé sur la collaboration industrielle entre le Canada et la Corée relativement à la mobilité future. Il permettra notamment de coopérer en vue d'augmenter la présence au Canada de l'industrie automobile coréenne et de susciter des possibilités de construction de véhicules électriques au pays. Le gouvernement du Canada attire dans le secteur automobile de nouveaux investissements pour consolider la chaîne d'approvisionnement des batteries en favorisant les investissements et la collaboration dans les secteurs de la production de batteries, de la transformation des matériaux nécessaires à leur production, et de l'affinage, du traitement et du recyclage des minéraux critiques canadiens. En ce qui concerne l'excellence du secteur de la construction automobile et les minéraux critiques, le Canada possède ce dont le monde a besoin et ce qu'il recherche.

Ce protocole d'entente renforce le partenariat entre nos deux pays et consolidera la chaîne d'approvisionnement automobile, tout en améliorant la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement de minéraux essentiels, de transition énergétique et de sécurité énergétique. Grâce à l'élargissement de cette collaboration, notre gouvernement diversifie l'économie canadienne, attire de nouveaux investissements qui créeront des débouchés et des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et Canadiennes, et assure la résilience économique du pays pour les années à venir.

À l'heure actuelle, le Canada est un constructeur d'automobiles, et il continuera de l'être. C'est pourquoi le gouvernement réalise des investissements stratégiques en vue de protéger les emplois et de renforcer le secteur automobile d'un océan à l'autre.

Citations

« Le Canada est un pays où l'on construit des automobiles parmi les meilleures au monde, car il compte des travailleurs de calibre mondial et possède une capacité d'innovation de pointe. Ce nouveau protocole d'entente signé avec la Corée renforce notre expertise traditionnelle et positionne le Canada comme chef de file de prochaine génération en construction automobile. Il permettra également d'améliorer la coopération dans le domaine de la mobilité électrique et de l'exploitation de l'hydrogène, de conclure d'autres partenariats pour la production de batteries et de minéraux critiques, et d'attirer des investissements de grande valeur dans les collectivités canadiennes, ce qui fera croître notre secteur automobile, créera de bons emplois et consolidera la place de leader du Canada dans la construction de véhicules de l'avenir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Ce protocole d'entente reflète l'approche stratégique du Canada visant à bâtir un avenir énergétique sûr, concurrentiel et durable. Le Canada et la République de Corée sont des partenaires de choix, et en approfondissant notre coopération dans les domaines des minéraux critiques, des technologies énergétiques propres et de la sécurité énergétique, nous diversifions nos exportations et renforçons notre résilience des deux côtés du Pacifique. Cette collaboration favorise la création d'emplois de qualité au Canada, attire des investissements à long terme et positionne le Canada comme un fournisseur fiable pour la transition mondiale vers les énergies propres. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Ce protocole d'entente renforce le partenariat économique entre le Canada et la République de Corée et apporte de réels avantages économiques aux Canadiens. Notre industrie automobile contribue à hauteur de 16,8 milliards de dollars au PIB du Canada et soutient plus de 550 000 emplois. L'approfondissement de notre collaboration industrielle permettra de maintenir la compétitivité du secteur, alors que progressent les technologies liées aux véhicules électriques et à la filière batterie. Les entreprises coréennes ont investi des milliards de dollars dans l'écosystème canadien des batteries, soutenant environ 250 entreprises à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le momentum en dirigeant une mission commerciale Équipe Canada en République de Corée ce printemps. »

- Le ministre du Commerce international, l'honorable Maninder Sidhu

Faits en bref

Le Canada et la République de Corée (communément appelée Corée du Sud) entretiennent une relation mûre et multidimensionnelle, fondée sur des décennies de coopération, des valeurs démocratiques communes et une direction stratégique croissante. Cette relation repose sur le Partenariat stratégique global Canada-Corée, lancé en 2022.

Le Canada et la Corée du Sud entretiennent une relation commerciale solide et diversifiée, fondée sur l'Accord de libre-échange Canada-Corée, en vigueur depuis 2015. En 2024, le commerce bilatéral de marchandises a atteint 24,5 milliards de dollars, ce qui fait de la Corée du Sud le septième partenaire commercial du Canada.

L'industrie automobile canadienne joue un rôle clé dans l'économie. Avec une contribution de 16,8 milliards de dollars au produit intérieur brut en 2024, elle constitue l'un des plus importants secteurs manufacturiers du Canada.

En 2024, cette industrie employait directement plus de 125 000 personnes, et soutenait indirectement environ 427 000 emplois, notamment par l'entremise des services après-vente et des réseaux de concessionnaires.

Le secteur automobile de la Corée du Sud est un acteur de premier plan qui se classe parmi les dix premiers au monde pour la production de véhicules, avec plus de 4 millions de véhicules produits en 2024.

En 2024, 12 % de toutes les voitures vendues au Canada provenaient de constructeurs automobiles sud-coréens, pour un total de 228 257 véhicules.

Depuis 2020, des entreprises sud-coréennes, dont LG Energy Solution, POSCO FutureM, EcoPro BM et Volta Energy Solutions, ont engagé des milliards de dollars en investissements dans l'écosystème émergent des batteries au Canada, un segment clé de la chaîne d'approvisionnement de la fabrication de véhicules électriques.

L'écosystème canadien des batteries est composé d'environ 250 entreprises réparties dans les segments de la chaîne de valeur que sont le traitement, les composants, les éléments, les blocs-batteries, les applications ainsi que la réutilisation et le recyclage.

