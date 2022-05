HERRING COVE, NS, le 30 mai 2022 /CNW/ - Investir dans des bâtiments communautaires écologiques aide à bâtir des collectivités fortes et inclusives, à soutenir la croissance économique et la création d'emplois, ainsi qu'à faire en sorte que le Canada se développe de manière propre et durable.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Halifax, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et l'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine ont annoncé un financement de plus de 2,6 millions de dollars en financement conjoint pour le projet de revitalisation du centre communautaire de l'association communautaire de Herring Cove.

Ce projet consiste à rénover et à moderniser une installation existante à Herring Cove afin de permettre à l'association communautaire de Herring Cove de rouvrir un centre communautaire et d'y fournir d'importants services éducatifs, récréatifs, communautaires et sociaux aux résidents. Les travaux comprennent l'installation de nouveaux systèmes d'énergie solaire et de CVC, ainsi que l'ajout de multiples caractéristiques d'accessibilité, de manière à créer un espace sans obstacle et inclusif pour tous les membres de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 465 000 $. L'Association communautaire de Herring Cove verse une contribution de plus de 2 000 $.

« L'ouverture du centre communautaire de Herring Cove est une excellente nouvelle pour les résidents de la péninsule de Chebucto. Une fois terminées, les améliorations apportées au centre communautaire permettront aux gens d'avoir accès aux services et aux programmes communautaires dans une installation sans obstacle, moderne et éconergétique. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones en vue d'investir dans les infrastructures communautaires locales, de promouvoir la lutte contre les changements climatiques et de bâtir un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Halifax, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres communautaires sont des carrefours importants dans les municipalités de notre province. Que ces installations soient utilisées pour des formations, des activités culturelles et récréatives, des programmes parascolaires, des concerts ou des événements sportifs, les centres communautaires sont des lieux de rassemblement qui renforcent les liens communautaires. Ce projet de revitalisation permettra aux résidents du secteur de se réunir pendant de nombreuses années. »

L'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

« Nous sommes très heureux d'obtenir ce financement. Au départ, il ne s'agissait que de quelques personnes qui voulaient construire un lieu où les gens pourraient se rassembler, apprendre et s'amuser. Nous voulions que l'espace soit entièrement accessible et qu'il puisse servir l'ensemble de la collectivité. Nous voulions également un bâtiment pour l'avenir, qui minimiserait notre impact sur l'environnement et qui serait une source d'inspiration. Beaucoup de soirées et de fins de semaine ont été consacrées au genre de travail qu'on ne peut pas facilement voir de l'extérieur, comme la création de notre association à but non lucratif, l'élaboration de notre plan d'affaires et d'un plan de conception, et la collecte de fonds. Maintenant, grâce à cet investissement dans notre collectivité, nous pouvons concrétiser notre vision! »

Katie Dickinson, ancienne présidente de l'association communautaire de Herring Cove

Faits en bref

Le financement fédéral alloué au projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre de l'appel de demandes continu du programme BCVI pour les petits et moyens projets de rénovation dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

2 999 999 $. Lancé en avril 2021, le programme BCVI prévoit 1,5 milliard de dollars pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public dans les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones des centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour le Canada atlantique en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer l'économie locale et bâtir des collectivités inclusives.

