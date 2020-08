OTTAWA, territoire traditionnel algonquin non cédé, ON et Kawachikamach, Nation naskapie de Kawawachikamach, QC, le 14 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour renouveler la relation fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations-Couronne-Autochtones, et Noah Swappie, chef de la Nation naskapie de Kawawachikamach, ont signé virtuellement aujourd'hui un protocole d'entente sur la réconciliation.

Ce protocole d'entente jette les fondements pour le gouvernement du Canada et la Nation naskapie de Kawawachikamach alors qu'ils travaillent en partenariat pour explorer de nouvelles façons de renforcer leur relation pour répondre aux priorités des Naskapis, qui comprennent l'autodétermination et les services offerts sur leurs terres. Le but de ce processus est d'avancer ensemble pour faire progresser la réconciliation d'une manière qui respecte les droits et les intérêts de la Nation naskapie de Kawawachikamach.

« Aujourd'hui, nous faisons un pas important pour renouveler et renforcer nos relations avec la nation naskapie de Kawawachikamach. Ce protocole d'entente démontre notre engagement à travailler en tant que partenaires pour trouver des solutions communes qui abordent une grande variété de problèmes, aident à combler les écarts socio-économiques et font progresser la réconciliation au profit de la Nation naskapie et de tous les Canadiens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Alors que nous avons célébrons en 2018 le quarantième anniversaire de la signature de la Convention du Nord-Est québécois (la "CNEQ") avec le Québec et le Canada, la Nation naskapie de Kawawachikamach arrive à un moment décisif où un dialogue ouvert et constructif doit avoir lieu pour revoir la CNEQ et évaluer les voies possibles vers l'autodétermination des Naskapis. La Nation naskapie de Kawawachikamach est donc extrêmement heureuse de signer ce protocole d'entente avec le gouvernement du Canada, qui renforce la collaboration entre nos deux nations et fait avancer le long cheminement vers l'autodétermination des Naskapis. »

Noah Swappie

Chef de la Nation naskapie de Kawawachikamach

Faits en bref

Les Naskapis résident à Kawawachikamach , à 16 kilomètres au nord-est de Schefferville et à environ 500 kilomètres au nord de Sept-Îles. Kawawachikamach est la seule communauté naskapie composée de 936 membres résidant à Kawawachikamach sur les 1458 bénéficiaires de la nation naskapie.





, à 16 kilomètres au nord-est de et à environ 500 kilomètres au nord de Sept-Îles. est la seule communauté naskapie composée de 936 membres résidant à sur les 1458 bénéficiaires de la nation naskapie. En 1978, les Naskapis ont conclu la Convention du Nord-Est québécois avec le Québec et le Canada, laquelle leur accorde des droits issus de traités protégés par la Constitution et un régime foncier.

