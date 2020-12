VANCOUVER, BC, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont appris l'importance de la planification prospective et de l'action collective en cette année hors de l'ordinaire. La pandémie de COVID-19 se terminera un jour, mais les changements climatiques se poursuivront. Il est essentiel d'investir dans des solutions novatrices visant à réduire la pollution et à améliorer l'efficacité énergétique pour bâtir des collectivités plus propres et plus saines, et pour favoriser une croissance économique durable.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, et Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 5,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) pour apporter des solutions novatrices et durables dans sept collectivités de la Colombie-Britannique. Kennedy Stewart, maire de Vancouver, a également pris part à l'annonce.

À Vancouver, plus de 4,2 millions de dollars seront consacrés au Projet d'expansion du système de récupération de chaleur des eaux usées. Cela permettra d'accroître la capacité du réseau énergétique de quartier (REQ) à fournir de la chaleur et de l'eau chaude à faibles émissions de carbone aux bâtiments de la région de Southeast False Creek. Le REQ recycle la chaleur issue des eaux usées et utilise un mélange de gaz naturel renouvelable et classique pour réduire les émissions nocives.

Dans la ville de Courtenay, une somme de 29 300 $ sera consacrée à une étude de faisabilité visant la construction d'une nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la rivière Courtenay afin d'encourager les modes de transport actifs et de réduire les gaz à effet de serre.

Le district de Summerland reçoit 45 900 $ pour réaliser une série d'études visant à évaluer la viabilité de l'installation d'un panneau solaire d'un mégawatt et d'un système de stockage par batterie de deux mégawatts sur un site contaminé qui servait auparavant de chantier et de zone de stockage.

Dans la ville de Prince Rupert, 87 000 $ serviront à évaluer la faisabilité de solutions d'infrastructure verte, comme des terres humides artificielles, pour éviter les coûts d'immobilisations élevés liés à la séparation des eaux d'égout unitaire de la ville tout en respectant la réglementation fédérale sur les eaux usées et les exigences en matière de rejet.

Le district régional de Kootenay Boundary utilisera 10 000 $ du FMV pour étudier la faisabilité et l'efficacité de l'utilisation de véhicules électriques dans un contexte rural pour les parcs municipaux de véhicules.

Dans la ville de New Westminster, 82 500 $ seront consacrés à une étude de faisabilité sur le projet de système énergétique pour le quartier de Sapperton, qui utiliserait la récupération de chaleur des eaux usées pour réduire l'intensité en carbone de deux des plus grands projets de développement de la ville : l'agrandissement de l'Hôpital Royal Columbian et le projet Sapperton Green à proximité, un projet de développement à usage mixte de 38 acres.

Enfin, dans la ville de Richmond, une somme de 75 000 $ sera investie dans une étude visant à déterminer la meilleure façon de réduire le ruissellement des eaux pluviales du carrefour industriel Mitchell Point vers le fleuve Fraser.

« Vancouver transforme la chaleur des eaux usées en énergie utile et productive pour aider à chauffer les immeubles et l'eau, pendant que la ville s'engage sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Ce projet d'infrastructure verte à False Creek, et les six autres projets que le gouvernement du Canada finance ailleurs dans la province, permettra d'assurer la propreté des cours d'eau, de protéger les habitats naturels et de réduire les dépenses énergétiques. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le cadre de son plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada appuie de nombreux projets à Vancouver et partout en Colombie-Britannique qui aideront à réduire les émissions nocives et à protéger notre magnifique environnement. Qu'il s'agisse d'améliorations du transport en commun qui incitent un plus grand nombre de personnes à laisser leur voiture à la maison, d'un traitement des eaux usées plus efficace ou de solutions de chauffage et d'éclairage écoénergétiques, nous aidons les collectivités à faire face aux réalités d'aujourd'hui et à prospérer pendant de nombreuses années. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, faire économiser de l'argent aux Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Leurs solutions locales pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre s'appuieront sur le travail national déjà en cours pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les solutions locales appliquées à grande échelle ont d'importantes répercussions nationales, comme la croissance économique et la réduction des émissions que le Canada doit réaliser afin d'atteindre ses cibles en matière de changements climatiques. Que ce soit en améliorant l'efficacité énergétique, en émettant moins de gaz à effet de serre ou en renforçant les infrastructures locales, les gouvernements de proximité y parviennent de façon efficace et rentable en bâtissant des ponts entre les besoins sur le terrain et les réalités locales. Avec l'appui d'un partenariat fédéral-municipal solide, le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités à faire ce qu'elles font le mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

"Le mois dernier, le conseil municipal a approuvé un plan d'action d'urgence climatique, audacieux et ambitieux, pour réduire de moitié notre pollution par le carbone, mais la planification prospective de Vancouver remonte à bien plus loin. Il y a dix ans, nous avons mis sur pied le réseau énergétique de quartier (REQ) à False Creek afin de recycler la chaleur des eaux usées et de fournir de la chaleur et de l'eau chaude à faibles émissions de carbone. Avec l'appui du Fonds municipal vert, le projet d'expansion du REQ pourra desservir un plus grand nombre d'immeubles, et notre personnel en est à élaborer un plan visant 100 pour cent d'énergie renouvelable pour tous les immeubles qui seront branchés au réseau d'ici 2030. »

Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

et mis en œuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans 540 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique.

