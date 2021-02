ST-JÉRÔME, QC, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorent l'efficacité énergétique et trouvent de nouvelles utilisations pour leurs infrastructures publiques.

Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral d'Argenteuil--La Petite-Nation, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Scott Pearce, troisième vice-président de la FCM, et Bruno Laroche, préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte, ont annoncé un financement de plus de 9,1 millions de dollars dans le cadre du FMV pour le projet de réemploi des matières résiduelles dans les écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord.

Grâce à ce financement, la MRC de La Rivière-du-Nord pourra développer une meilleure gestion des matières résiduelles, principalement en réduisant l'enfouissement de manière significative et en valorisant les matières résiduelles sur son territoire. Actuellement, la MRC gère quatre écocentres qui récupèrent 900 tonnes de matières résiduelles par année, et seules les matières en état d'être revendues y sont acceptées. Le financement permettra à la MRC de construire de nouvelles infrastructures, notamment un magasin de réemploi et un nouvel écocentre écoénergétique à Saint-Jérôme, d'optimiser les écocentres de Saint-Hippolyte et de Prévost et de traiter les résidus de construction, de rénovation et de démolition ainsi que les matériaux non réutilisables.

Citations

« En collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités, le gouvernement du Canada aide les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à fonctionner plus efficacement. Les écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord permettront de mieux gérer et de réutiliser les matières résiduelles sur son territoire, ce qui entraînera des bénéfices importants sur le plan économique et environnemental. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député fédéral d'Argenteuil--La Petite-Nation, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans des projets pour créer de bons emplois dans la classe moyenne et bâtir des collectivités plus vertes. Ces fonds nous aideront précisément à réaliser cet objectif et contribueront à l'atteinte de nos cibles climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Leurs solutions locales et innovatrices, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous aideront à réaliser nos objectifs en vue d'atteindre des émissions nulles grâce au travail qui est déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le FMV est axé sur des projets locaux de développement durable qui améliorent la qualité de vie de nos concitoyens, et ces projets répondent directement à cet objectif. Les nouveaux écocentres sont une étape importante dans l'adoption de mesures durables dans la région. Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l'enfouissement est non seulement bon pour l'environnement, mais permet également de vivre plus sainement et de bâtir des collectivités plus durables. L'annonce d'aujourd'hui démontre que les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Scott Pearce, troisième vice-président de la FCM et maire du canton de Gore

« Le succès du réemploi dans les écocentres gérés par la MRC de La Rivière-du-Nord est déjà connu à l'échelle de la province. L'optimisation du réseau permettra non seulement de poursuivre sur cette lancée mais également de recycler les matériaux de construction, lesquels représentent près de la moitié de la génération des matières résiduelles sur le territoire. Ce financement représente à la fois une reconnaissance des efforts déployés, ainsi qu'un coup de pouce pour poursuivre l'amélioration de la performance et l'atteinte des objectifs du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC. »

Bruno Laroche, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

et mis en œuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 650 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport en commun, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport en commun, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au Québec, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars depuis 2015 dans plus de 1 000 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Produit connexe

Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord

La MRC de Rivière-du-Nord met le réemploi à l'avant-plan dans les écocentres de nouvelle génération

Secteur : Matières résiduelles

Financement approuvé du Fonds municipal vert : 9 142 900 $

Prêt : 7 950 300 $

Subvention : 1 192 600 $

La MRC de la Rivière-du-Nord souhaite développer une meilleure gestion des matières résiduelles, principalement en réduisant l'enfouissement de manière significative et en valorisant les matières sur son territoire. Actuellement, la MRC gère quatre écocentres récupérant 900 tonnes par an de matières résiduelles, et seules les matières en état d'être revendues y sont acceptées. Ce projet permettra à la MRC de construire de nouvelles infrastructures, notamment un magasin de réemploi, un nouvel écocentre écoénergétique à Saint-Jérôme et la réfection de l'écocentre de Saint-Hippolyte, ainsi que de traiter les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et les encombrants non réutilisables. De plus, le réseau sera doté d'une capacité de réception pour les industries, commerces et institutions (ICI) et petits entrepreneurs. Cette offre de services de recyclage rejoint également les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et permettra une augmentation des revenus.

Aspect innovateur

Un potentiel d'être reproduit par les municipalités - au Québec et partout au Canada, près de centres urbains

Avantages environnementaux

Augmentation de la quantité de biens valorisés par le réemploi et le recyclage aux écocentres, passant de 900 tonnes à plus de 9000 tonnes par an

Hausse du taux de récupération, passant de 60 à 66 %

Rétention d'eau pluviale afin de réduire les matières en suspension (MES) de 43 %

Économie de 25 % en consommation d'énergie, soit de 478 gigajoules (GJ) par an

Avantages économiques

Optimisation des opérations - économies des coûts d'opération, passant de 991 $/tonne en 2019 à 226 $/tonne en 2021

Diversification des sources de revenus avec la contribution des ICI, des entrepreneurs et des ventes

Avantages sociaux

Création de nouveaux emplois sur le territoire de la MRC

Accès à des matériaux locaux à prix abordables pour les citoyens

(Description du projet extraite de la demande de financement initiale)

Liens connexes

Site Web : Infrastructure Canada

Liens connexes

