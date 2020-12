Le Canada et la FCM soutiennent l'amélioration d'infrastructures vertes à Edmonton

EDMONTON, AB, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et versé aux municipalités par la FCM.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Don Iveson, maire d'Edmonton, Ben Henderson, conseiller à la Ville d'Edmonton et président du conseil du Fonds municipal vert, et Garth Frizzell, président de la FCM, ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 9,6 millions de dollars pour un projet d'efficacité énergétique à Edmonton dans le cadre du FMV.

Le programme d'amélioration écoénergétique propre (PAEP) de la Ville d'Edmonton aidera les propriétaires de maisons et d'entreprises à rénover les maisons et les bâtiments existants grâce à des mesures d'efficacité énergétique et/ou à des sources d'énergie renouvelables.

Le PAEP est un programme de deux ans qui sera administré par le centre municipal de lutte contre les changements climatiques. Durant la première année du programme, on financera des travaux d'amélioration et de rénovation de propriétés résidentielles, et on financera des projets commerciaux au cours de la deuxième année. Dans l'ensemble, le PAEP vise à financer 80 projets résidentiels et 20 projets commerciaux sur deux ans. Si le programme est une réussite, le prochain objectif de la Ville sera d'allouer un nouveau financement au programme.

Les remboursements du financement seront prélevés par la municipalité à même les impôts fonciers et resteront liés à la propriété lors de la vente.

Dans le cadre du PAEP, on produira des rapports sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les économies d'énergie et/ou la production d'énergies renouvelables.

La pandémie nous a donné l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos collectivités, d'engager des conversations constructives sur la manière de prendre soin de ceux qui nous entourent et de réfléchir au genre d'avenir que nous voulons bâtir. Avec nos partenaires, nous allons construire un Canada plus juste et plus résilient, qui convient à tout le monde.

Citations

« Il est essentiel de rendre nos bâtiments résidentiels et commerciaux plus écoénergétiques et plus durables à long terme pour bâtir des collectivités plus vertes et plus durables. Le soutien que nous accordons au programme d'amélioration écoénergétique propre d'Edmonton aidera les résidents et les entreprises à vivre et à travailler dans des bâtiments qui durent plus longtemps, qui coûtent moins cher et où circule un air plus propre, afin d'aider les gens à mieux respirer à bien des égards. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, économiser l'argent des Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités comme Edmonton sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Leur leadership dans la mise en œuvre de solutions locales pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre nous aideront à atteindre nos objectifs et nous dirigeront vers un avenir à émissions nettes zéro en s'appuyant sur le travail déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens souhaitent trouver de nouvelles façons de rendre leurs maisons plus écoénergétiques et de produire davantage d'énergies renouvelables. Les solutions locales, appliquées à grande échelle, ont d'importantes répercussions nationales, comme la croissance économique et la réduction des émissions que le Canada doit réaliser afin d'atteindre ses objectifs en matière de changement climatique. Le Fonds municipal vert de la FCM montre que lorsque les administrations fédérale et locales travaillent ensemble, nous obtenons des résultats pour les Canadiens. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

« Ce financement permettra d'appuyer le nombre croissant d'Edmontoniens qui sont préoccupés par les changements climatiques et veulent faire leur part. Je suis confiant que ces modifications nous aideront à garder le cap et à atteindre nos objectifs climatiques. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

« Depuis 20 ans, le Fonds municipal vert joue un rôle de premier plan en appuyant des projets municipaux novateurs de développement durable dans tout le pays, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie de millions de Canadiens. »

Ben Henderson, conseiller à la Ville d'Edmonton et président du conseil du Fonds municipal vert

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

et mis en œuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 352 projets d'infrastructure en Alberta .

, le gouvernement du a investi plus de 4,9 milliards de dollars dans 352 projets d'infrastructure en . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produit connexe

Document d'information : Programme d'amélioration écoénergétique propre - Ville d'Edmonton

Liens connexes

Fond municipal vert : https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert

Financement de l'efficacité communautaire : https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/financement-efficacite-communautaire

Financement de la FCM : https://fcm.ca/fr/financement

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé: https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Liens connexes

