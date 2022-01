OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une bonne gestion des actifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. Les municipalités de toutes tailles ont besoin d'outils et de ressources pour prendre des décisions fondées sur des preuves qui appuient la gestion à long terme des actifs et permettent d'offrir à tous les Canadiens un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 1,45 millions de dollars dans 38 collectivités de la Saskatchewan dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Alors que le Canada se dirige vers une reprise solide, ces projets aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La municipalité rurale de Waverley n o 44 mettra en œuvre un programme de gestion des actifs qui comprendra l'inspection physique et l'évaluation des ponceaux et des routes. Le programme comprendra des évaluations de l'état des actifs, ainsi que des évaluations, une analyse du cycle de vie et une projection du coût de remplacement de chaque actif. Le plan de gestion des actifs facilitera la prise de décisions lors de la mise en œuvre des programmes d'entretien et de remplacement des actifs et aidera la municipalité rurale à planifier ses immobilisations futures.

mettra en œuvre un programme de gestion des actifs qui comprendra l'inspection physique et l'évaluation des ponceaux et des routes. Le programme comprendra des évaluations de l'état des actifs, ainsi que des évaluations, une analyse du cycle de vie et une projection du coût de remplacement de chaque actif. Le plan de gestion des actifs facilitera la prise de décisions lors de la mise en œuvre des programmes d'entretien et de remplacement des actifs et aidera la municipalité rurale à planifier ses immobilisations futures. La Ville de Porcupine Plain mettra en place un cadre de gestion des actifs qui comprendra une politique et une stratégie actualisées, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan axés sur les routes, les réseaux d'eau et d'égouts et les catégories de biens immobiliers. La Ville formera également son personnel afin d'améliorer la capacité interne de gestion des actifs.

mettra en place un cadre de gestion des actifs qui comprendra une politique et une stratégie actualisées, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan axés sur les routes, les réseaux d'eau et d'égouts et les catégories de biens immobiliers. La Ville formera également son personnel afin d'améliorer la capacité interne de gestion des actifs. La Ville de Martensville évaluera l'état des routes, des trottoirs et des bordures, des sentiers, des égouts sanitaires et des infrastructures des eaux pluviales et compilera sous forme numérique les données sur l'état des actifs existants. L'examen complet du drainage comprendra le développement d'un modèle de gestion des eaux pluviales pour la Ville, et la création du programme de gestion des actifs fournira un plan complet qui permettra de gérer toutes les classes d'actifs et qui fournira des recommandations pour l'établissement et la mise en œuvre continue du programme de gestion des actifs de la Ville.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les 38 projets.

Citations

« Nos partenaires municipaux gèrent des éléments d'infrastructure essentiels et complexes. Grâce au Programme de gestion des actifs municipaux, notre gouvernement s'assure qu'ils disposent d'outils fondés sur des données pour obtenir une image précise de l'état de ces actifs. Cela leur permettra de prendre des décisions éclairées maintenant et pour les années à venir, dans l'intérêt de leurs résidents. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans des projets de gestion des actifs d'infrastructure qui aideront les collectivités de la Saskatchewan à faire croître leur économie et à améliorer leur qualité de vie. Le financement accordé dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux aidera les collectivités à gérer les infrastructures municipales et à prendre de meilleures décisions en matière d'investissements, fondées sur des données fiables, qui les aideront à façonner leur avenir. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Partout à travers le pays, les collectivités de toutes tailles se préparent à la vie après la pandémie. Elles s'efforcent d'améliorer leurs infrastructures et leurs actifs naturels afin de pouvoir continuer à offrir des services durables et fiables pour améliorer la qualité de vie des résidents. En veillant à ce que les gouvernements de proximité disposent des bons outils pour prendre des décisions judicieuses en matière de gestion des actifs, nous pouvons contribuer à la reprise économique du Canada. »

Joanne Vanderheyden, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans 38 collectivités de la Saskatchewan pour un montant total de 1 456 808 $.

et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans 38 collectivités de la pour un montant total de 1 456 808 $. Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux.

et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 969 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Saskatchewan .

, le gouvernement du a investi plus de 969 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Cell. : (343) 574-8116, [email protected]; FCM - Relations avec les médias, 613-907-6395, [email protected]; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]