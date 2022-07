SURREY, BC, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Les personnes seules, les familles et les personnes handicapées de Surrey auront bientôt accès à 85 nouveaux logements locatifs, qui sont en construction dans le cadre du réaménagement de Kingston Gardens.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood-Port Kells, Jagrup Brar, député provincial de Surrey-Fleetwood, et Sav Dhaliwal, président du conseil d'administration de Metro Vancouver, ont annoncé un investissement de près de 50 millions de dollars dans ce projet.

Le gouvernement du Canada fournit 29,4 millions de dollars pour cet ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), et la Province, par l'entremise de BC Housing, y investit 8,3 millions de dollars. La Metro Vancouver Housing Corporation contribue aussi au financement de ce projet en versant environ 12 millions de dollars en mise de fonds.

L'immeuble de quatre étages, situé au 15245, 99th Avenue à Surrey, sera exploité par la Metro Vancouver Housing Corporation. Il comprendra des logements d'une à quatre chambres pour les personnes à revenu faible ou modeste, dont neuf logements accessibles et des aires d'agrément pour les résidents. Le site est situé en face du Guildford Town Centre et à proximité de supermarchés, d'écoles et d'installations communautaires.

Il s'agit de la phase 1 d'un réaménagement plus vaste du site. L'immeuble de 85 logements remplacera 24 maisons en rangée vieillissantes construites en 1981, qui ont déjà été démolies et dont les résidents ont été déplacés. Les locataires qui vivaient à cet endroit auparavant auront l'occasion d'emménager dans les nouveaux logements une fois la construction terminée. L'achèvement des travaux est prévu pour le printemps 2023.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement partout au Canada, y compris à Surrey. Cet ensemble résidentiel ajoutera 85 logements abordables dans la collectivité, ce qui profitera aux personnes seules, aux familles et aux personnes handicapées. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore le bien-être économique et social des personnes seules, des familles et des personnes handicapées qui feront bientôt de Kingston Gardens leur chez-soi. Il fait aussi de Surrey un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood-Port Kells

« Grâce à ces 85 nouveaux logements, un plus grand nombre de personnes à Surrey n'auront pas à chercher ailleurs pour trouver un logement de qualité qu'ils ont les moyens de payer. En collaboration avec des partenaires comme la Metro Vancouver Housing Corporation, nous construisons les logements dont les gens ont besoin à Surrey et partout dans la province. » - Jagrup Brar, député provincial de Surrey-Fleetwood

« Metro Vancouver Housing offre des logements de grande qualité aux ménages à revenu faible ou modeste et joue un rôle essentiel dans l'édification d'une région résiliente, équitable et inclusive. Ce réaménagement de Kingston Gardens est l'un des nombreux projets que Metro Vancouver compte réaliser au cours des prochaines années pour améliorer les conditions de vie dans nos collectivités. » - Sav Dhaliwal, président du conseil d'administration de Metro Vancouver

Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit comme jamais auparavant dans le logement, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans. Depuis 2017, la Province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 1 900 logements à Surrey .

. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit de :



créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

