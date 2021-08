PEMBERTON, BC, le 3 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la reprise économique après la COVID-19.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement de deux projets d'amélioration de centres de soins de santé dans les Premières Nations de Lil'wat et N'Quatqua.

La Nation Lil'wat améliorera son Centre de santé et de guérison afin de répondre à la demande croissante, de rendre le bâtiment plus écoénergétique et de fournir des services alimentaires aux membres de la collectivité. Le projet consiste à reconfigurer la cuisine, ce qui comprend l'installation d'un nouveau système de CVC et d'un équipement de cuisine commerciale, d'un compteur à facturation nette et d'un système à énergie solaire, la mise à niveau du WiFi dans l'ensemble du bâtiment, ainsi que le remplacement des gouttières, des appareils de chauffage, du réservoir d'eau, des fenêtres et d'autre composantes. Grâce à ces améliorations, la collectivité réduira ses émissions de gaz à effet de serre, économisera de l'argent et améliorera la sécurité générale et le confort des utilisateurs du bâtiment.

La Première Nation N'Quatqua modernisera son Centre de santé afin d'y inclure un système à énergie solaire sur le toit et des composantes visant à fournir de l'énergie fiable au bâtiment, surtout durant les mois d'hiver. L'interruption du service entraîne également une dépendance aux génératrices diesel de secours pour répondre aux besoins en alimentation et en chauffage de la collectivité. Une fois les travaux terminés, la collectivité profitera d'économies, de stockage d'énergie pour les situations d'urgence et de pannes, et diminuera la dépendance aux génératrices diesel de secours.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ces projets dans le cadre nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Dans le cadre de ce volet, la part des coûts assumée par le fédéral peut atteindre 100 % dans le cas des projets destinés aux collectivités autochtones.

« Des sources d'énergie fiables et durables sont essentielles pour soutenir des collectivités saines, solides et résilientes, notamment dans les régions éloignées où la sécurité énergétique est au premier plan. Le financement annoncé aujourd'hui appuiera la vision de la Nation Lil'wat et de la Première Nation N'Quatqua, qui consiste à fournir de meilleurs services de santé à leur collectivité, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à diminuer les coûts en énergie. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et autochtones, nous investissons dans de tels projets pour bâtir des collectivités plus propres, plus résilientes et plus inclusives partout en Colombie-Britannique. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations au Centre de santé et de guérison Lil'wat et au Centre de santé N'Quatqua aideront les deux collectivités à mieux répondre aux besoins en santé et en bien-être de leurs membres. Ce financement aide la Nation Lil'wat à mieux répondre à la demande croissante de besoins et de préoccupations de la collectivité en matière de santé, tandis que la modernisation du Centre de santé N'Quatqua stimule l'économie locale grâce à de nouveaux emplois dans le domaine de la construction, et permet de fournir des services plus fiables aux résidents de la région. Avec nos partenaires du gouvernement fédéral, nous investissons dans des projets d'infrastructure qui renforcent les collectivités partout en C.-B. au moment où nous en avons le plus besoin. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales

« En tant que communauté éloignée, la sécurité énergétique est toujours au premier plan de nos préoccupations. Le chef et le conseil de N'Quatqua sont ravis de franchir une nouvelle étape dans l'indépendance énergétique et sont impatients de réduire notre empreinte carbone dans le processus. »

Chantel Thevarge, conseillère de N'Quatqua

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le . La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans des projets d'infrastructure de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le gouvernement fédéral peut atteindre 80 %, la province assumant les 20 % restants pour atteindre un financement correspondant à 100 % des coûts. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 100 % du financement dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

