BELLA BELLA, BC, le 22 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Nathan Cullen, député de Stikine et ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint fédéral et provincial de plus de 20 millions de dollars pour huit projets d'infrastructures sociales, vertes et de transport en Colombie‑Britannique.

La Première Nation Heiltsuk de Bella Bella compte parmi les collectivités qui bénéficieront des investissements annoncés aujourd'hui. Un financement sera accordé à un projet d'infrastructure routière essentiel qui consistera à relier de façon sécuritaire la collectivité de Bella Bella à l'aéroport. On convertira la route existante en une voie réservée aux piétons et aux cyclistes, et on construira une nouvelle route de 2 km. La nouvelle route de l'aéroport procurera des avantages économiques durables à la collectivité puisqu'elle permettra la libre circulation des personnes et des marchandises. Elle constituera également une option de transport sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

La Première Nation Stswecem'c Xget'tem bénéficiera d'une plus grande sécurité alimentaire grâce à la construction de deux serres, de deux congélateurs-chambres et d'un hangar à conserves qui viendront appuyer le jardin communautaire et le programme de durabilité. Ces aménagements permettront à la collectivité de se protéger contre les répercussions des menaces environnementales sur la production alimentaire.

Les résidents bénéficieront d'un accès amélioré et plus sécuritaire à l'île Read, dans le district régional de Strathcona, qui est uniquement accessible par voie maritime, grâce à la reconstruction d'un quai, d'une promenade et d'un bâtiment communautaire.

D'autres collectivités de la province, dont Cumberland, Salt Spring Island, Spallumcheen et Sparwood, bénéficieront de l'amélioration ou de la construction de stations de traitement des eaux usées et de réseaux d'aqueduc, ce qui comprend la remise en état d'un vieux barrage, la construction d'un nouveau puits et d'un réservoir, ainsi que la modernisation de stations de traitement des eaux usées. L'amélioration de la qualité de l'eau et des infrastructures de traitement des eaux usées dans ces collectivités permettra d'améliorer la santé des résidents et des écosystèmes locaux.

"Ce financement aura un impact positif dans la vie de milliers de Britanno-Colombiens. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec nos partenaires provinciaux pour faire croître les économies locales, bâtir des communautés plus résilientes et protéger la nature époustouflante de la Colombie-Britannique."

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans huit projets d'infrastructure à travers la province témoigne de notre engagement envers la résilience et le bien-être des communautés. Qu'il s'agisse d'accroître la sécurité alimentaire de la Première Nation Stswecem'c Xget'tem ou d'améliorer le traitement des eaux usées à Salt Spring Island, nous soutenons le bien-être des communautés et la protection de l'environnement naturel. »

L'honorable Nathan Cullen, député de Stikine et ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,5 millions de dollars dans ces huit projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique alloue 9,8 millions de dollars aux projets, et les contributions des bénéficiaires des projets totalisent 776 527 $.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux évaluations environnementales.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, Infrastructure Canada versera 2 milliards de dollars pour répondre à un large éventail de besoins en infrastructure dans les collectivités rurales et nordiques du pays, ce qui comprend plus de 101 millions de dollars qui ont été versés en Colombie-Britannique jusqu'à maintenant.

Au cours des six dernières années, le gouvernement fédéral a approuvé le financement de 75 projets d'infrastructures rurales et nordiques en Colombie‑Britannique, dont les huit projets présentés aujourd'hui.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

