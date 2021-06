Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les  infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires à Surrey et dans la vallée du Fraser

VALLÉE DU FRASER, BC, le 28 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de soutenir les économies locales pour contrer l'impact de la COVID-19.

Aujourd'hui, Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Bob Long, maire par intérim du canton de Langley, et Lissa Dawn Smith, présidente par intérim de Métis Nation, , ont annoncé du financement destiné à moderniser des infrastructures locales à Surrey et dans la vallée du Fraser. Ils étaient accompagnés de Megan Dykeman, membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour Langley East.

Ces projets d'infrastructure apporteront de multiples avantages aux gens et aux collectivités, notamment en assurant une protection contre les événements sismiques, en répondant à la demande croissante d'espaces récréatifs et de plein air et en répondant aux besoins opérationnels en toute sécurité..

Parmi ces projets, la Ville de Langley modernisera et agrandira le centre récréatif W.C. Blair afin d'en augmenter la capacité et d'en améliorer les services. Le projet permettra de doubler l'aire de conditionnement physique, de construire une cuisinette et d'installer des systèmes électriques et mécaniques, ainsi que de la plomberie et des revêtements de sol.

Le Métis Provincial Council of B.C., situé à Surrey, réalisera le projet « Mamawii » afin d'offrir un centre de services et un lieu de rassemblement adaptés à la culture métisse, où les Métis pourront profiter de programmes communautaires et culturels, chercher un emploi et une formation, et demander la citoyenneté métisse. Le projet comprend la rénovation de 8 000 pieds carrés d'espace existant, la réalisation de travaux électriques et mécaniques, l'installation de panneaux de signalisation et d'autres travaux connexes.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent plus de 13 millions de dollars dans les projets annoncés aujourd'hui (voir le document d'information), dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 8 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à plus de 5 millions de dollars. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations avec les groupes autochtones.

Citations

« Ces projets d'infrastructure assureront des installations sécuritaires et durables aux résidents de Surrey et de la vallée du Fraser, et aideront à soutenir les économies locales alors que nous nous remettons de la pandémie. Je suis ravi que le financement annoncé aujourd'hui servira à améliorer deux édifices communautaires pour le bénéfice de membres Métis et des Premières Nations. On doit l'annonce d'aujourd'hui à une solide collaboration entre les partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux. »

Ken Hardie, député de Fleetwood-Port Kells, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En créant des collectivités accueillantes, en santé et connectées, nous travaillons à améliorer la vie des gens alors que la pandémie tire à sa fin. Ensemble, nous appuyons l'amélioration du centre récréatif WC Blair dans le canton de Langley afin qu'il puisse continuer à soutenir une vie active toute l'année durant tandis que les améliorations du centre de rassemblement Mamawii du Conseil des Métis assureront des programmes, des ressources et des services appropriés sur le plan culturel. Voilà deux projets communautaires parmi plusieurs que nous appuyons avec nos partenaires locaux et fédéraux pour créer des emplois, améliorer les services aux collectivités et favoriser le redémarrage d'une économie forte. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La pandémie nous a rappelé l'importance de disposer de bons moyens pour l'exercice et le loisir. Des espaces comme le centre récréatif W.C. Blair font partie intégrante de nos collectivités. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux installations dans la province de fournir à leurs clients les services dont ils ont besoin de manière plus sécuritaire. J'ai bien hâte de voir le centre W.C. Blair fonctionner à pleine capacité avec de nombreuses activités de groupe.»

Megan Dykeman, membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour Langley East.

« Les centres récréatifs sont au cœur des collectivités, et la pandémie a mis en évidence leur importance pour notre santé mentale, physique et sociale. Les contributions fédérales et provinciales provenant du programme d'infrastructure de Résilience à la COVID-19 nous permettront d'agrandir le centre communautaire W.C. Blair dans le canton de Langley et d'y apporter les améliorations nécessaires. Ceci fournira aux membres de notre communauté un endroit sécuritaire permettant la distanciation physique pour profiter d'une variété de sports, maintenir un mode de vie actif et rester en contact les uns avec les autres pendant toute l'année et à long terme. »

Jack Froese, maire du canton de Langley

« Le centre de rassemblement Mamawii à Surrey est un lieu de fierté, où les Métis de toute la province peuvent se rencontrer, se réunir et bénéficier de nombreuses ressources, programmes et services appropriés sur le plan culturel, y compris pour la recherche d'emplois et la formation. Le financement provenant du programme d'infrastructure de Résilience à la COVID-19 aidera la nation Métis de la C.-B. à améliorer ce centre de rassemblement, favorisera le bien-être socio-économique et culturel des Métis en C.-B. et offrira la possibilité de faire l'expérience de la culture métisse. »

Lissa Dawn Smith, présidente par intérim, Métis Nation B.C.

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique Dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, doté de plus de 33 milliards de dollars, afin d'aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires à Surrey et dans la vallée du Fraser

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent plus de 13 millions de dollars dans les projets ci-dessous, dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 8 millions de dollars et celle de la Colombie‑Britannique à plus de 5 millions de dollars. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations auprès des groupes autochtones.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts relatifs aux projets d'infrastructures publiques pour les collectivités locales et les organisations à but non lucratif peut atteindre jusqu'à 80 %, et la province y ajoute 20% pour atteindre un financement de 100%. Pour les projets destinés aux communautés autochtones et dans les territoires, le gouvernement fédérale contribue 100 % du financement.

Information sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Canton de Langley Agrandissement du centre récréatif W.C. Blair Agrandissement et rénovation des installations pour répondre aux protocoles liés à la COVID-19 et aux besoins de la collectivité. 1 634 770 $ 408 693 $ Ville de Langley Metro Vancouver - amélioration du sol de l'installation de digestion anaérobie et de biogaz située au nord‑ouest de Langley Installer une plate-forme opérationnelle, construire des colonnes de pierre et effectuer d'autres travaux connexes pour protéger l'installation contre la liquéfaction du sol lors d'épisodes sismiques. 5 099 997 $ 4 899 998 $ Surrey Lieu de rassemblement Mamawii Rénovation de l'installation en vue d'offrir un centre de services et un lieu de rassemblement adaptés à la culture métisse 1 213 000 $ 0 $ Première Nation Xaxli'p Phase 2 du plan de réponse à la COVID-19 de la Première Nation Xaxli'p - Rénovations des bureaux Transformer les bureaux à aire ouverte en bureaux fermés pour soutenir le plan de sécurité lié à la COVID-19. 125 623 $ 0 $ Yale Parc communautaire de Yale Aménagement d'un parc doté de toilettes et relié aux sentiers locaux 164 741 $ 41 185 $

