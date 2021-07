SECHELT, BC, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période exceptionnelle afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la reprise économique après la COVID-19.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Nicholas Simons, député provincial de Powell River-Sunshine Coast, et Darnelda Siegers, mairesse de Sechelt, ont annoncé le financement d'un projet d'infrastructure local à Sechelt.

Le projet améliorera le transport actif en complétant le réseau de sentiers à usages multiples pour relier West Sechelt et West Porpoise Bay, ainsi que le réseau East Porpoise Bay au centre-ville de Sechelt, y compris l'accès aux sentiers de deux écoles élémentaires locales. Plusieurs chemins et sentiers existants seront également améliorés. Au total, environ 5,5 km de routes et de sentiers existants seront améliorés, et on aménagera 1 km de nouvelles pistes cyclables. Le réseau de sentiers offrira aux résidents et aux visiteurs des moyens supplémentaires pour se déplacer dans la collectivité et dans les différents quartiers de la ville et sera relié aux futures voies pour les cyclistes le long du chemin Sechelt Inlet.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 3,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à près de 2,6 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à 647 600 $.

Citations

« Le transport actif consiste à exploiter le pouvoir de l'activité humaine pour trouver des moyens rapides, abordables et sains de se déplacer dans nos collectivités. Grâce à la collaboration de nos partenaires provinciaux et municipaux, ce projet permettra de créer des sentiers et de compléter un circuit dans le district de Sechelt pour que les résidents puissent marcher, faire du vélo ou du patin à roues alignées en toute sécurité d'un endroit à l'autre. Ce financement contribuera à faire de Sechelt une communauté plus saine, plus inclusive et plus agréable. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements publics dans les transports verts sont essentiels pour faciliter les déplacements à pied ou à vélo et contribuer à la protection de l'environnement. Un sentier à usages multiples reliant les quartiers et les communautés permet de se rendre à l'école, au travail ou de faire une promenade l'après-midi de manière plus sûre, plus saine, plus écologique et plus agréable. »

Nicholas Simons, député provincial de Powell River-Sunshine Coast

« Sechelt est une communauté très active. Il est donc important pour nous de pouvoir circuler à pied ou à vélo. Ce financement nous permettra de relier nos réseaux de transport actif de West Sechelt et d'East Porpoise Bay au centre-ville, ainsi que d'améliorer plusieurs sentiers et pistes existants. »

Darnelda Siegers, mairesse de Sechelt

« Le district est très heureux de s'associer aux autres ordres de gouvernement pour améliorer le réseau de transport actif dans notre collectivité. Le financement servira à créer de nouveaux liens pour les piétons et les cyclistes entre nos quartiers et le quartier des affaires du centre-ville. Il permettra également de créer des sentiers sûrs pour les enfants d'âge scolaire. Toutes ces améliorations feront de Sechelt une collectivité plus agréable et nous aideront à atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. »

Kirn Dhillon, directeur, Ingénierie et Opérations

Faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté le volet Résilience à la COVID-19 au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, afin de contribuer au financement d'infrastructures résilientes face aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, afin de contribuer au financement d'infrastructures résilientes face aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructure publique peut atteindre 80 % dans les provinces, et jusqu'à 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones. Pour les projets financés par le fédéral à 80 %, la Colombie-Britannique a fait une contribution de 20 %, ce qui donne une part totale des coûts de 100 %.

En Colombie-Britannique, le financement fédéral des projets de résilience face à la COVID-19 s'ajoute à plus de 4,4 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

