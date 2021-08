TRAIL, BC, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la reprise économique à la suite de la COVID-19.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Katrine Conroy, membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour Kootenay-Ouest, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique; et Lisa Pasin, mairesse de Trail; ont annoncé l'octroi d'un financement pour la rénovation de la bibliothèque du Trail Memorial Centre afin de répondre aux besoins locaux en matière de loisirs.

Le Trail Memorial Centre, âgé de 72 ans, est un important centre communautaire dans le centre-ville, où l'on offre divers programmes récréatifs aux résidents locaux. La rénovation de la bibliothèque permettra d'offrir plus d'espace pour les programmes communautaires et de conditionnement physique, d'assurer une distanciation physique adéquate et d'appuyer la vision de Trail pour un centre-ville revitalisé.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent 672 000 $ dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada fournit plus de 537 600 $ et la C.-B. investit 134 400 $ dans le projet.

Citations

« Au cours de la pandémie, il est devenu évident que nous devons donner la priorité à la connectivité et à l'accès aux programmes qui favorisent un mode de vie sain et actif dans les collectivités. Le gouvernement fédéral investit 537 000$ dans la rénovation du Trail Memorial Centre afin de répondre aux besoins de la ville en matière de loisirs et d'offrir aux résidents un endroit où ils pourront se réunir en toute sécurité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les loisirs et les programmes locaux sont l'un des moyens les plus abordables pour que tous les membres de la collectivité aient accès à la pratique d'exercice physique et aux activités pour enfants. La modernisation de la bibliothèque de Trail est un excellent moyen de créer des opportunités pour que les gens puissent accéder à ce genre de programmes. Je suis heureux de voir notre gouvernement s'associer à la ville de Trail et au gouvernement fédéral pour en faire une réalité. »

Katrine Conroy, membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique pour Kootenay-Ouest, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« La ville de Trail est très reconnaissante de recevoir des subventions provinciales et fédérales pour aider à achever le nouvel espace multifonctionnel du Trail Memorial Centre. Depuis le début de la pandémie, nous avons constaté une demande accrue pour des zones de rassemblement intérieures plus grandes et nous sommes ravis d'offrir à notre collectivité des services améliorés dans notre plus grande installation récréative. »

Lisa Pasin, mairesse de Trail

Faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones. Pour les projets financés à 80 % par le fédéral, la Colombie-Britannique verse les 20 % de financement manquant.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : Volet Résilience à la COVID-19 en C.-B.

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

