Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans deux projets d'infrastructure écoénergétiques

KLEMTU, BC, le 8 mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures vertes en cette période extraordinaire sont une occasion de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus propres, plus inclusives et plus résilientes.

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, ainsi que Roxanne Robinson, conseillère en chef de la Nation Kitasoo Xai'xais, et Mike Overend, directeur du développement de la Thompson Okanagan Tourism Association, ont annoncé le financement de deux projets d'infrastructure verte qui permettront aux collectivités de faire le virage vers des énergies renouvelables. Ces projets comprennent la modernisation et l'agrandissement de la centrale hydroélectrique de Klemtu, ainsi que l'installation de panneaux solaires et de bornes de recharge pour véhicules au Thompson Okanagan Inspiration Centre.

Le gouvernement du Canada investit un total de près de 4 millions de dollars dans ces deux projets par l'entremise du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre plus de 800 000 $ par l'entremise du CleanBC Communities Fund. Les bénéficiaires des projets contribuent à hauteur de plus de 700 000 $.

Projet hydroélectrique de Klemtu

Les composantes vieilles de plus de 40 ans de la centrale hydroélectrique de Klemtu ont besoin d'être modernisées, notamment pour accroître la capacité de la centrale et réduire le nombre de pannes électriques. Le projet comprend le remplacement du système de conduite forcée pour réactiver la turbine d'origine, qui fournira une importante source d'énergie renouvelable à la collectivité éloignée de plus de 300 personnes.

Les améliorations contribueront également à réduire la dépendance de Klemtu aux combustibles fossiles et à diminuer considérablement les émissions de carbone. Ce projet créera des possibilités de croissance dans la collectivité grâce à la création d'emplois et favorisera également la construction d'un plus grand nombre de maisons dans la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,89 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 778 000 $. Pour sa part, la Nation Kitasoo Xai'xais contribue à hauteur de plus de 653 000 $. Ces montants s'ajoutent à des investissements antérieurs du gouvernement du Canada (518 000 $) et du gouvernement de la Colombie-Britannique (approximativement 5,5 million de dollars).

Thompson Okanagan Inspiration Centre

Ce centre, qui fait la promotion de l'art autochtone local et qui en vend les produits, est l'une des principales haltes pour les visiteurs qui se rendent dans la région. La Thompson Okanagan Tourism Association fera l'acquisition et l'installation de panneaux solaires et de trois bornes de recharge pour véhicules électriques, lesquelles pourront être utilisées par les touristes et les visiteurs. Les panneaux solaires seront la principale source d'électricité du bâtiment, et alimenteront aussi les bornes de recharge de véhicules.

Grâce à ce projet, et dans le cadre d'autres projets futurs, la Thompson Okanagan Tourism Association prévoit de rendre le centre carboneutre dans le futur.

Le gouvernement du Canada investit plus de 91 000 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 57 000 $. Pour sa part, la Thompson Okanagan Tourism Association y consacre plus de 80 000 $.

Citations

« Les améliorations apportées à la centrale hydroélectrique locale de la Nation Kitasoo Xai'xais fourniront aux résidents une source d'énergie renouvelable fiable et durable. Félicitations à la Thompson Okanagan Tourism Association qui a réussi à réduire l'impact environnemental du centre et à faire la promotion des véhicules électriques. Ce sont deux excellents exemples d'investissements verts qui aident à bâtir des collectivités fortes et résilientes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets aideront à offrir de nouvelles possibilités pour la Nation Kitasoo Xai'xais et dans la région de Thompson-Okanagan, c'est-à-dire l'utilisation d'une énergie plus propre, la création de bons emplois locaux et une reprise économique écologiquement viable. Par l'entremise de CleanBC, nous travaillons avec le gouvernement fédéral, les peuples autochtones et les collectivités de la Colombie-Britannique pour encourager les investissements qui feront une différence dans la vie des gens tout en renforçant nos mesures de lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« C'est un grand moment pour notre nation, et ce n'est là qu'une étape parmi d'autres qui lui permettra de continuer de prendre de l'expansion, de croître et de prospérer. Nous envisageons un avenir brillant et prospère pour notre collectivité. »

Roxanne Robinson, conseillère en chef de la Nation Kitasoo Xai'xais

« La Thompson Okanagan Tourism Association remercie nos gouvernements provincial et fédéral d'investir dans des projets d'énergie propre. Grâce à ce financement, le Thompson Okanagan Inspiration Centre est en voie de devenir un centre carboneutre et nous pouvons, en tant qu'organisation, joindre le geste à la parole pour nos initiatives de développement durable. »

Mike Overend, directeur du développement, Thompson Okanagan Tourism Association

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 541 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 541 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le . Le CleanBC Communities Fund investit dans les infrastructures publiques appartenant aux administrations locales, aux collectivités autochtones et aux organismes sans but lucratif en partenariat avec des entités à but lucratif.

Ensemble, les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à verser plus de 110 millions de dollars pour les première et deuxième demandes présentées dans le cadre du CleanBC Communities Fund.

