VICTORIA, BC, le 30 juin 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des gens sont des priorités absolues du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique. Investir dans l'infrastructure locale pendant cette période extraordinaire aide à créer des emplois, à soutenir les économies locales et à rendre les collectivités plus résilientes.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement afin d'accroître la résilience liée aux inondations et d'améliorer la sécurité des résidents de 12 collectivités en Colombie-Britannique.

Parmi les projets approuvés aujourd'hui, notons le projet de la ville de Penticton qui vise à construire un canal plus creux et plus large dans le ruisseau Penticton afin d'accroître l'habitat des poissons, d'améliorer la stabilité des berges et de veiller à ce que le ruisseau puisse mieux résister aux flots de futures inondations. Le projet permettra également de retirer trois déversoirs détériorés et environ 350 mètres de revêtement en béton existant, qui seront remplacés par des roches de rivière, des hauts-fonds et des bassins.

À Dawson Creek, la traversée de la 102e avenue sera remplacée par un pont à portée libre à deux voies de 26 mètres de long, qui sera bordé de trottoir protégé des deux côtés du pont. En outre, les conduites principales et pluviales qui franchissent le ruisseau seront remplacées, et des bassins de rétention seront ajoutés pour détourner l'eau de ruissellement de la surface de la route.

Le village de Tahsis, qui est très susceptible de subir des inondations, mettra à niveau trois ouvrages d'atténuation des inondations existants : le mur de protection contre les crues de la promenade North Maquinna, la digue de la rue Cook et le système de drainage interne de la rue Boston. Une fois réalisées, ces mises à niveau protégeront les résidents et les actifs existants de futures inondations.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 24,5 millions de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du nouveau volet d'infrastructures Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada versera plus de 19,8 millions de dollars, et la contribution de la Colombie-Britannique s'élèvera à plus de 4,7 millions de dollars. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à l'évaluation de l'environnement.

D'autres projets seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Nous avons vu à quel point les événements météorologiques extrêmes, les inondations, l'érosion des sols et les rivières à débit rapide peuvent être dévastateurs et mettre les familles et toute la collectivité en danger. Pour protéger les collectivités et veiller à ce qu'elles soient plus résilientes face à la variation et au changement climatiques, nous investissons plus de 19,8 millions de dollars dans les infrastructures essentielles, comme les traversées, les digues, les talus et les réservoirs. Le plan d'infrastructure du Canada permet la réalisation d'investissements dans des milliers de projets, crée de bons emplois partout au pays et bâtit des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement aidera les collectivités à mieux faire face aux risques de futures inondations en améliorant l'infrastructure qui les protège, et je suis heureux d'avoir pu collaborer avec nos partenaires fédéraux dans le cadre de ce programme. La résilience pour l'ensemble de la Colombie-Britannique signifie soutenir le travail essentiel qui nous permet d'être mieux préparés en cas d'urgence, et ces fonds donneront aux collectivités davantage d'outils pour être plus fortes face au risque. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet de résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés afin d'ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Infrastructures de résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est d'au plus 80 % dans les provinces et jusqu'à 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour les projets financés à 80 % par le fédéral, la Colombie-Britannique a versé le 20 % de financement manquant.

Renseignements sur les projets

Collectivité Titre du projet Détail du projet Financement fédéral Financement provincial Abbotsford Station de pompage de Barrowtown - Système d'alimentation de secours Installer un système d'alimentation de secours pour maintenir les opérations de pompage et accroître la résilience aux inondations en cas de panne de courant. 5 208 800 $ 1 302 200 $ Cache Creek Protection des infrastructures essentielles contre les inondations Installer de nouveaux puits, surélever l'accès à la route, mettre hors service les puits peu élevés et réaliser des travaux connexes en vue de protéger la station de traitement des eaux usées des inondations et garantir l'accès ininterrompu à de l'eau potable sécuritaire. 1 542 400 $ 385 600 $ Dawson Creek Projet de remplacement de la traversée de la 102e avenue Remplacer la traversée du ruisseau de la 102e avenue par un nouveau pont à portée libre et rénover les environs du ruisseau afin d'offrir une protection contre l'affouillement, l'érosion et les inondations. 4 774 178 $ 1 193 544 $ Bande indienne Nazko Ouvrages d'atténuation des inondations visant à protéger les magasins et le pavillon de trois Nations Construire un talus de 167 mètres et surélever la route Harris d'environ 100 mètres pour la protéger contre les inondations. 343 055 $ S.O. Village des Nisga'a de Laxgalts'ap Atténuation de la sédimentation dans le ruisseau Greenville Réparer 100 mètres de la digue endommagée par une crue soudaine en 2020. 247 238 $ S.O. North Cowichan Projet de restauration de l'infrastructure verte en terres humides de la rue Beverly Ajouter cinq nouveaux bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales en terres humides à un réseau existant de bassins afin d'accroître la résilience aux inondations. 88 000 $ 22 000 $ Penticton Atténuation des inondations au ruisseau Penticton : Portée 3AU/ 3B et structures 3 et 4 Reconstruire l'infrastructure d'atténuation des inondations au ruisseau Penticton afin de la rendre plus susceptible sur les plans structurel et écologique de résister aux flots d'une inondation. 3 006 299 $ 751 574 $ Gouvernement de la tribu Uchuklesaht Projet de résilience face aux inondations du village Ehthlateese Rénover un chenal de cours d'eau existant en ajoutant une infrastructure d'atténuation des inondations afin de réduire les répercussions d'une tempête extrême. 246 100 $ S.O. Rossland Améliorations apportées au réservoir du centre Stargulch Mettre à niveau la digue afin de prévenir les inondations, y compris construire des talus, remplacer diverses structures et installer un système d'alarme muni d'une sirène. 761 265 $ 190 316 $ Summerland Remplacement de la décharge à faible niveau du barrage Isintok Remplacer l'actuel tuyau de décharge à faible niveau par un nouveau tuyau à plus grande capacité pour offrir une protection contre l'érosion et les inondations. 1 452 688 $ 363 172 $ Tahsis Phases 1 et 2 du projet d'améliorations de la protection contre les inondations Mettre à niveau le mur de protection contre les crues de la promenade North Maquinna, la digue de la rue Cook et le système de drainage interne de la rue Boston afin d'améliorer l'atténuation des inondations. 1 517 536 $ 379 384 $ Williams Lake Enrochement le long de la rivière et de la route Toe of Frizzi Renforcer la protection des berges, stabiliser la pente et contrôler l'érosion afin de prévenir des glissements de terrain. 636 358 $ 159 089 $

