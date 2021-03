CASTLEGAR, BC, le 12 mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être de la population canadienne sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures vertes en cette période inhabituelle peuvent créer des emplois, stimuler la croissance économique et encourager les innovations qui aident les collectivités à être plus écoénergétiques, propres et résilientes.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement pour la construction à Castlegar d'un nouveau bâtiment certifié Passive House, qui servira de carrefour de tourisme et de développement économique, et pour la construction d'un centre de bioénergie dans le district de Sicamous.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ces deux projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique y investit plus de 1,1 million de dollars.

Carrefour de tourisme et de développement économique

La chambre de commerce de Castlegar et du district construira un nouveau bâtiment certifié Passive House pour accueillir plusieurs organisations essentielles à la Ville. Passive House est une norme de premier plan pour les bâtiments à faible consommation d'énergie. Pour répondre aux exigences de cette norme, les constructions utilisent les influences « passives » d'un bâtiment, comme l'ensoleillement, l'ombrage et la ventilation, au lieu de systèmes de chauffage et de refroidissement, jumelées à des niveaux très élevés d'isolation et d'étanchéité à l'air.

Le carrefour de Castlegar comprendra un grand espace collectif pour le travail collaboratif et pour la tenue d'événements communautaires et de rassemblements. Il sera doté de postes de recharge pour appareils technologiques et sera également accessible au public. On espère que le projet inspirera d'autres commerçants et entreprises de la localité.

Le gouvernement du Canada investit dans ce projet plus de 1,4 million de dollars; le gouvernement de la Colombie-Britannique, plus de 924 000 dollars; et la chambre de commerce de Castlegar et du district, plus de 2,7 millions de dollars.

Centre de bioénergie

Le district de Sicamous construira un centre de bioénergie, composé d'un système de chaudières de chauffage à la biomasse et d'une chaufferie. Cette technologie novatrice utilise des déchets de bois qui sont convertis en combustible pour le système à la biomasse. Le centre de bioénergie fournira de l'énergie thermique à plusieurs bâtiments dans le district de Sicamous. En plus de produire davantage d'énergie propre, le projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le district.

Le gouvernement du Canada investit dans ce projet plus de 264 000 dollars; le gouvernement de la Colombie-Britannique, plus de 220 000 dollars; et le district de Sicamous, plus de 176 000 $.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures plus propres pour favoriser notre reprise économique et la lutte contre les changements climatiques. Des projets novateurs, comme le nouveau bâtiment certifié Passive House à Castlegar et le centre de bioénergie dans la collectivité de Sicamous, soutiendront le développement des collectivités, permettront d'économiser de l'argent, créeront des emplois et aideront à protéger l'environnement en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le cadre de notre plan CleanBC, nous travaillons avec les collectivités de la Colombie-Britannique pour construire des infrastructures plus propres et de meilleure qualité qui viennent en aide aux gens et aux économies locales. En investissant dans ces projets, les collectivités de Castlegar et de Sicamous bénéficieront de bâtiments qui réduisent les émissions grâce à une nouvelle technologie de biochaleur, et elles économiseront de l'argent grâce aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées et le recours à des possibilités de chauffage et de refroidissement tirant parti du paysage naturel. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Au nom de la chambre de commerce de Castlegar et du district, nous tenons à exprimer notre immense gratitude pour cet apport considérable à notre projet très attendu de bâtiment écologique. Ce projet créera un nouveau précédent en matière d'infrastructures rurales respectueuses de l'environnement, ce qui aura une incidence importante sur la collectivité de Castlegar et la région environnante de West Kootenay. Nous sommes extrêmement fiers de franchir une étape importante dans la création des infrastructures vertes. »

Tammy Verigin-Burk, directrice exécutive, chambre de commerce de Castlegar et du district

« Le district de Sicamous est fier de s'associer à CleanBC et d'adopter un système de chauffage de rechange pour nos usagers industriels et commerciaux. Les déchets de bois qui abondent autour de notre collectivité seront redirigés vers cette installation, ce qui permettra de réaliser deux objectifs importants : 1) réduire une source de combustible menaçante en la redirigeant vers une installation de biochaleur; et 2) diminuer notre empreinte carbone et nos émissions de GES. »

Terry Rysz, maire du district de Sicamous

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructures vertes.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 544 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 544 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le . Le fonds CleanBC Communities permet d'investir dans des infrastructures publiques appartenant à des administrations locales, à des collectivités autochtones, à des entités sans but lucratif et à des projets en partenariat avec des entités à but lucratif.

Ensemble, les gouvernements fédéral et provincial se sont engagés à investir plus de 110 millions de dollars dans le premier et le deuxième appel de demandes du fonds CleanBC Communities.

Liens connexes

