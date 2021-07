SQUAMISH, BC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales au cours de cette période sans précédent afin d'aider à créer des emplois, à soutenir les économies locales et à rendre les collectivités plus résilientes.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, et Karen Elliott, mairesse du district de Squamish, ont annoncé un financement pour aider à prévenir les inondations à Squamish.

Dans le cadre du projet de remplacement du ponceau au marécage Jimmy Jimmy (Judd), le district de Squamish remplacera deux ponceaux désaffectés dans la digue de la rivière Squamish par un nouveau ponceau à dalot. Le nouveau ponceau est conçu pour contrôler l'infiltration à travers la digue et sera contrôlée par des portes d'écluse à fonctionnement automatique. Le ponceau sera équipé d'instruments pour mesurer les précipitations, les niveaux d'eau dans le marécage Jimmy Jimmy (Judd) et la rivière Squamish, ainsi que le débit dans le ponceau pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Le remplacement des ponceaux aidera à prévenir la rupture de la digue et à protéger la collectivité environnante contre les risques d'inondation.

Le gouvernement du Canada investit 1,4 million de dollars dans ce projet dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation des groupes autochtones et d'évaluation environnementale.

Citations

« Nous avons vu à quel point les phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations, l'érosion des terres et les rivières à fort débit peuvent être dévastateurs et mettre en danger des collectivités entières. Les municipalités ont besoin de ressources pour relever pleinement ces défis. Ce projet aidera Squamish à apporter les améliorations nécessaires à la digue de la rivière Squamish pour protéger notre communauté contre les inondations potentielles. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, notre gouvernement continuera de construire des infrastructures qui garantissent que les collectivités sont résilientes aux changements climatiques. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement annoncé aujourd'hui modernisera notre infrastructure contre les inondations afin de mieux protéger les maisons, les entreprises et la communauté de Squamish. Notre gouvernement continuera de travailler avec les partenaires fédéraux et locaux pour faire de précieux investissements dans les infrastructures qui appuient la gestion des risques d'inondation, aidant ainsi nos collectivités à rester vivables et sécuritaires. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

« La restauration de l'habitat du saumon est un objectif partagé avec la nation Squamish et ce projet est essentiel à notre capacité à améliorer la qualité de l'eau et l'habitat aquatique dans le marécage Jimmy Jimmy (Judd). Nous souhaitons remercier les gouvernements fédéral et provincial pour ces fonds qui nous permettront de renforcer la résilience de la communauté tout en protégeant, améliorant et préservant la santé de notre bassin hydrographique et de notre écosystème. »

Karen Elliott , mairesse du district de Squamish

Les faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le nouveau volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets visant les collectivités autochtones. Pour les projets qui sont financés à 80 % par le gouvernement fédéral, la Colombie-Britannique a contribué à hauteur de 20 % pour fournir une part totale des coûts de 100 %.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le financement fédéral des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute aux plus de 4,4 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

