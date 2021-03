VICTORIA, BC, le 30 mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun en cette période inhabituelle offrent la possibilité de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus inclusives et plus résilientes.

Les résidents de la Colombie-Britannique ont besoin de transports en commun sûrs, accessibles et fiables pour se rendre au travail, à l'école et à la maison, pour se rendre à des rendez-vous, pour faire des courses et pour faire des affaires. Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle essentiel dans la prestation de ces services.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., ont annoncé l'octroi d'un financement pour deux projets de transport en commun dans la région du Grand Victoria. Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, Fred Haynes, maire du district de Saanich et membre de la Victoria Regional Transit Commission, Kevin Hall, recteur et vice-chancelier de l'Université de Victoria, et Emily Lowan, directrice des campagnes et des relations communautaires de l'association des étudiants de l'Université de Victoria, ont également participé à l'annonce virtuelle.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,9 millions de dollars et le gouvernement de la Colombie-Britannique investit plus de 4,5 millions de dollars dans ces deux projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires allouent un financement combiné totalisant plus de 1,9 million de dollars aux projets.

Acquisition de véhicules (phase 6)

Ce projet consiste à faire l'acquisition d'environ 15 autobus de taille moyenne alimentés au gaz naturel comprimé ou au gaz naturel renouvelable afin de remplacer les autobus diesel à la fin de leur vie utile. Les nouveaux autobus permettront de maintenir les niveaux de service de transport en commun actuels et d'éviter une diminution des services lorsque les autobus existants seront retirés du parc de véhicules. Ils permettront également d'améliorer la capacité du réseau de transport en commun pour les résidents du Grand Victoria.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique investissent chacun plus de 3,1 millions de dollars dans ce projet. Pour sa part, la Victoria Regional Transit Commission y consacre environ 1,5 million de dollars.

Échangeur de l'Université de Victoria (UVic)

Ce projet consiste à remettre en état le côté nord de l'échangeur de l'UVic et des arrêts d'autobus situés le long du chemin Ring, ce qui comprend la remise à neuf et l'amélioration d'environ neuf baies d'autobus, de six abribus et de deux baies pour les périodes d'attente, ainsi que le réaménagement des infrastructures environnantes servant aux piétons et au rangement des vélos. Les étudiants, les enseignants et le personnel de l'Université de Victoria, ainsi que les résidents de la région, bénéficieront d'un meilleur accès au transport en commun, de sentiers de meilleure qualité, ainsi que d'un meilleur accès aux infrastructures de transport actif dans les régions d'Oak Bay et de Saanich.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans le projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre plus de 1,4 million de dollars. L'Université de Victoria et la Victoria Regional Transit Commission allouent un financement combiné totalisant plus de 356 000 $.

« Les investissements dans les services de transport en commun en C.-B. sont essentiels pour stimuler la croissance économique, soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et bâtir des collectivités où les gens peuvent se déplacer plus rapidement et d'une manière plus écologique. En améliorant les infrastructures de transport actif ainsi que la sécurité, la capacité et l'accès au transport en commun, le projet d'échangeur de l'UVic et l'acquisition d'un plus grand nombre d'autobus à GNC ou à gaz naturel renouvelable pour le Grand Victoria permettront à un plus grand nombre de personnes d'utiliser et de choisir le transport en commun, ce qui aidera à protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouvel échangeur d'autobus amélioré à l'Université de Victoria, combiné aux nouveaux autobus à GNC mis en service à Victoria, permettra aux résidents des collectivités environnantes d'avoir accès à des options de transport plus écologiques pour les années à venir. Nous savons qu'un bon réseau de transport en commun contribue à rendre nos collectivités plus abordables et plus accessibles pour les personnes qui y vivent, et nous sommes ravis que cet investissement dans les infrastructures permette de mieux desservir plusieurs municipalités du DRC, tout en démontrant notre engagement envers le plan CleanBC. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« C'est encourageant de voir que nos partenaires fédéraux et provinciaux continuent d'investir dans le transport en commun. La mise en service d'un plus grand nombre d'autobus à GNC de capacité moyenne est une étape importante de notre programme de parc de véhicules à faible émission de carbone, alors que nous passons à un parc plus écologique. Les nouveaux autobus, ainsi que l'amélioration de l'échangeur de transport en commun pour les étudiants de l'Université de Victoria, donnent aux clients du réseau régional de transport en commun de Victoria encore plus de raisons de choisir le transport en commun en toute confiance. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

« Plus de 25 % de tous les déplacements à destination et en provenance de l'Université de Victoria sont effectués en utilisant le transport en commun, de sorte que ces améliorations des échangeurs de transport en commun sur le campus sont bien méritées. Avant et pendant la pandémie, le transport en commun demeure un élément essentiel de notre collectivité qui facilite les déplacements des gens, de sorte que ces investissements sont aussi importants aujourd'hui que jamais, alors que nous nous efforçons d'accroître le nombre d'usagers. »

Fred Haynes, maire du district de Saanich, au nom de la Victoria Regional Transit Commission

« À l'Université de Victoria, nous nous efforçons d'être un exemple mondial en matière de durabilité environnementale. Ce projet nous aidera à atteindre notre objectif, à savoir que 70 % de tous les déplacements vers le campus et en provenance de celui-ci soient facilités par le transport en commun ou le transport actif. Ces améliorations du transport en commun complètent notre plan de cyclisme sur le campus et offrent à notre collectivité et à nos voisins des choix plus écologiques et plus sains pour se rendre de leur porte à l'école, au travail et aux loisirs. »

Kevin Hall, recteur et vice-chancelier de l'Université de Victoria

« Un tiers des étudiants de premier cycle de l'Université de Victoria utilisent le transport en commun comme principal mode de transport, pour se rendre sur le campus, au travail et pour faire des courses. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada, à la province et à l'Université de Victoria d'investir dans les infrastructures de transport en commun du campus, qui rendront les déplacements quotidiens des étudiants plus faciles, plus sûrs et plus confortables. »

Emily Lowan, directrice des campagnes et des relations communautaires de l'association des étudiants de l'Université de Victoria

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 547 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 547 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan . En vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique, BC Transit recevra 86 millions de dollars en financement partagé à parts égales entre la C.-B. et le gouvernement fédéral. Cette somme permettra de couvrir les coûts d'exploitation supplémentaires (y compris la perte de revenus) des administrations locales en raison de la pandémie de COVID-19.

et la Colombie-Britannique, BC Transit recevra 86 millions de dollars en financement partagé à parts égales entre la C.-B. et le gouvernement fédéral. Cette somme permettra de couvrir les coûts d'exploitation supplémentaires (y compris la perte de revenus) des administrations locales en raison de la pandémie de COVID-19. BC Transit gère des projets de transport en commun à l'extérieur de la région métropolitaine de Vancouver et obtiendra environ 560 millions de dollars d'investissements fédéraux pour des projets d'infrastructure totalisant 1,4 milliard de dollars sur 12 ans. La province fournit environ 532 millions de dollars, le reste étant fourni par des partenaires des administrations locales.

et obtiendra environ 560 millions de dollars d'investissements fédéraux pour des projets d'infrastructure totalisant 1,4 milliard de dollars sur 12 ans. La province fournit environ 532 millions de dollars, le reste étant fourni par des partenaires des administrations locales. À ce jour, le gouvernement du Canada a approuvé des projets de BC Transit dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , notamment des autobus de remplacement et des autobus supplémentaires, des autobus électriques, plus de 200 abribus, des autobus intelligents SmartBus (Next Ride) supplémentaires et une technologie tarifaire avancée, ainsi qu'un centre d'exploitation et d'entretien pour le service handyDART à Victoria .

a approuvé des projets de BC Transit dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le , notamment des autobus de remplacement et des autobus supplémentaires, des autobus électriques, plus de 200 abribus, des autobus intelligents SmartBus (Next Ride) supplémentaires et une technologie tarifaire avancée, ainsi qu'un centre d'exploitation et d'entretien pour le service handyDART à . Le 10 février 2021, le gouvernement fédéral a annoncé 14,9 milliards de dollars pour des projets de transport en commun au cours des huit prochaines années, ce qui comprend un financement permanent de 3 milliards de dollars par année pour les collectivités canadiennes à partir de 2026-2027. Le 12 mars 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 400 millions de dollars pour des projets de transport actif afin d'aider à la construction et au développement de réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers.

