VICTORIA, BC, le 8 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de la Colombie-Britannique pour offrir un soutien supplémentaire à des centaines de ménages à faible revenu dans l'ensemble de la province.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra, Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, et David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement, ont annoncé un investissement de 517 millions de dollars sur 10 ans dans L'Allocation canadienne pour le logement - Colombie-Britannique, qui aidera plus de 25 000 ménages dans toute la Colombie-Britannique.

La nouvelle allocation de logement fournira une aide financière aux groupes marginalisés ayant de faibles revenus pour les aider à payer leur loyer mensuel.

Dans le cadre du programme CA-BC HB, la moitié de l'investissement est déjà utilisée pour soutenir les améliorations qui ont été apportées au programme provincial d'aide au loyer (Rental Assistance Program - RAP) ou à l'aide au logement pour les locataires âgés (Shelter Aid for Elderly Renters - SAFER) en 2018.

Le programme sera offert aux ménages qui ne sont pas admissibles au RAP ou au programme SAFER et qui appartiennent à un ou plusieurs groupes prioritaires ciblés, notamment les femmes et les enfants victimes ou risquant d'être victimes de violence domestique, les peuples autochtones, les communautés racialisées, les anciens combattants, les jeunes quittant les soins, les personnes handicapées et les personnes sans abri ou risquant de le devenir.

L'allocation sera versée directement aux ménages admissibles sélectionnés par l'intermédiaire de fournisseurs de logements à but non lucratif ou par BC Housing, par l'intermédiaire de The Housing Registry.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que chaque Canadien ait un chez-soi t sûr et abordable, et nous reconnaissons qu'un financement pévisible en matière de logement était nécessaire depuis longtemps. Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante vers notre objectif de bâtir des communautés fortes où les Britanno-Colombiens continuent de prospérer et de s'épanouir, maintenant et pour les générations à venir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le gouvernement fédéral est de retour en matière de logement abordable avec notre Stratégie nationale sur le logement. L'allocation canadienne pour le logement - Colombie-Britannique est un élément clé dans l'élaboration d'un plan décennal ambitieux pour le secteur du logement afin de réaliser de réels progrès pour les Britanno-Colombiens. Je m'engage à travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour faire en sorte que nos communautés aient accès à des logements sûrs, abordables et stables. » - L'honorable Joyce Murray, ministre du gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra

« Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement fédéral pour rendre le logement plus abordable pour les Britanno-Colombiens, et nous sommes heureux de constater le leadership continu du ministre fédéral responsable de l'habitation dans ce dossier. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement fédéral pour égaler nos investissements dans le logement afin qu'un nombre encore plus grand de personnes en Colombie-Britannique puissent avoir la tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et abordable dans leur communauté. Ensemble, nous pourrions vraiment faire des progrès importants pour régler la crise du logement dans notre province. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement de la Colombie-Britannique

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons une autre mesure positive pour garantir que tous les Canadiens, en particulier les membres les plus vulnérables de notre communauté, disposent d'un chez-soi sûr, sécuritaire et abordable.. S'inscrivant dans le cadre de notre Stratégie nationale sur le logement de plus de 70 milliards de dollars, la Prestation canadienne pour le logement est un investissement essentiel qui contribuera à alléger les contraintes de location pour les membres de nos communautés qui en ont le plus besoin. En collaboration avec le gouvernement provincial, nous réalisons des progrès significatifs lorsqu'il s'agit de relever les défis en matière de logement les plus urgents de la Colombie-Britannique. » - Terry Beech, député de Burnaby Nord-Seymour

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020.





investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. La prestation couvrira une partie de la différence entre 30 % du revenu brut du ménage, ou de l'aide au logement, et le loyer (dans la limite d'un loyer maximum).





L'Allocation canadienne pour le logement - Colombie-Britannique s'appuie sur l'Accord bilatéral Canada-Colombie-Britannique, annoncé en 2018 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le financement total à coût égal est d'environ 1,5 milliard de dollars pour protéger, renouveler et développer les logements sociaux et communautaires, et soutiendra les priorités liées à la réparation, la construction et l'abordabilité des logements dans Homes for BC, le plan en 30 points de la province pour l'abordabilité du logement en Colombie-Britannique.





La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.





est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Depuis 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris des mesures pour s'attaquer à la crise du logement et fournir les logements abordables, notamment en investissant le plus gros montant de l'histoire de la Colombie-Britannique dans le logement abordable, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans.





Dans le cadre d'un plan en 30 points pour le logement lancé en 2018, le gouvernement provincial travaille en collaboration avec ses partenaires pour fournir 114 000 logements abordables sur une période de 10 ans. Le plan a également permis d'adopter de nouvelles mesures pour réduire la demande spéculative qui a fait augmenter le coût de la vie.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.





Pour en savoir plus sur les mesures prises par la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables aux Britanno-Colombiens, rendez-vous au : https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

