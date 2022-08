KANAKA BAR, BC, le 15 août 2022 /CNW/ - Tout le monde, peu importe son lieu de résidence, mérite un chez-soi sûr, abordable et résilient.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), Murray Rankin, procureur général et ministre responsable du Logement, et les directeurs de l'organisme The Crossing Place Housing Society, ont annoncé un investissement combiné de plus de 7,7 millions de dollars pour soutenir la création de 24 logements locatifs abordables pour les aînés, les membres de la bande indienne de Kanaka Bar, ainsi que pour d'autres peuples autochtones de la région de Fraser Canyon et les familles.

Le gouvernement du Canada verse plus de 1,4 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), 471 000 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de PacifiCan et 440 000 $ dans le cadre d'une subvention pour l'énergie verte. De plus, la province verse 5,2 millions de dollars par l'entremise de BC Housing et du Building BC: Indigenous Housing Fund. La bande indienne de Kanaka Bar a fourni le terrain pour l'ensemble résidentiel et a établi la Crossing Place Housing Society, un organisme sans but lucratif dont le mandat est de planifier, d'aménager, de construire et d'exploiter des logements abordables pour les personnes à revenu faible ou modeste. La bande fournit en plus une contribution de 150 000 $.

L'ensemble résidentiel The Crossing Place sera situé hors réserve et comprendra 24 logements abordables. Il y aura également un immeuble pour les installations communautaires. Tous les immeubles de The Crossing Place seront alimentés par un système local de production d'électricité. The Crossing Place se veut un ensemble de logements inclusifs qui offrira aux résidents et à la communauté un lieu de rassemblement qui contribuera à la réconciliation régionale et au dynamisme de Kanaka Bar. L'ensemble résidentiel permettra aux membres de la bande de Kanaka Bar et aux personnes résidant dans la région de retourner sur les terres traditionnelles de la communauté et d'accélérer la transition de Kanaka Bar vers l'autonomie tout en améliorant la résilience globale de Fraser Canyon.

La construction a débuté en octobre et devrait être achevée à l'automne 2022.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous avons créé 24 logements locatifs abordables à Kanaka Bar et venons en aide aux communautés de Kanaka et de la nation Nlaka'pamux, la ville de Lytton et la population de la Colombie-Britannique grâce à des investissements dans des ensembles de logements comme The Crossing Place. Les ensembles résidentiels comme celui-ci sont la clé d'une vie meilleure. Ils permettent également de rebâtir l'économie régionale à la suite des tragiques feux de forêt de 2021. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« The Crossing Place fournira des logements abordables et sécuritaires dont on a grandement besoin dans les réserves. Notre gouvernement est fier d'être la première province au Canada à investir dans le logement dans les réserves et continuera à travailler en partenariat pour ouvrir des logements comme ceux-ci dans toute la Colombie-Britannique. » - Murray Rankin, procureur général et ministre responsable du Logement

« La communauté de Kanaka Bar aménage The Crossing Place depuis 2018 et est très enthousiaste à l'idée d'en ouvrir les portes cet automne. The Crossing Place est une initiative inclusive de logements abordables et permanents qui démontre une réelle collaboration entre les gouvernements autochtones, fédéral et provincial, ainsi que les partenaires du secteur. Il s'agit d'une étape grandement nécessaire vers une véritable réconciliation. Grâce à l'aménagement de divers logements neufs écoénergétiques et abordables dans une région qui a du mal à répondre à la demande de logements, The Crossing Place contribuera au dynamisme et à la résilience de Kanaka Bar et de la région de Fraser Canyon. » - Directeurs, The Crossing Place Housing Society

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

Le Building BC: Indigenous Housing Fund est un investissement de 550 millions de dollars sur 10 ans visant à construire et à administrer 1 750 logements sociaux, à l'intérieur et à l'extérieur des réserves.

Grâce à cet engagement, la Colombie-Britannique devient la première province canadienne à investir des fonds provinciaux destinés au logement dans des logements situés dans les réserves, une compétence fédérale.



Si l'on compte ces récents logements, près de 1 400 logements sont maintenant achevés ou en cours d'aménagement dans 37 communautés d'un peu partout en C.-B, dans le cadre de l'IHF.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique déjà annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur la bande indienne de Kanaka Bar, visitez http://www.kanakabarband.ca/ (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur The Crossing Place, visitez le site http://www.crossing.place (en anglais seulement).

