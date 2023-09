KITCHENER, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario versent plus de 1,4 million de dollars pour soutenir la création de 43 logements abordables à Kitchener. Ceux-ci seront créés grâce à la conversion de l'ancienne église luthérienne St. Mark's en nouveaux logements avec services de soutien pour les ménages à faible revenu.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Cet investissement a été rendu possible grâce à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une initiative faisant partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Le nouvel ensemble, situé au 825, rue King Ouest, maintenant nommé « St. Mark's Place », comprendra 24 logements d'une chambre et 19 studios. Parmi les commodités, on retrouvera une buanderie, une salle commune pour les locataires, une cuisine communautaire, des aires de rassemblement et un espace communautaire à usages multiples. Cet ensemble de logements avec services de soutien sera destiné à des locataires aux besoins urgents qui étaient auparavant en situation d'itinérance. Par conséquent, des services de santé et de soutien en matière de toxicomanie seront aussi offerts sur place.

Les travaux devraient être achevés d'ici l'automne 2023.

Citations :

« St. Mark's Place permet de créer plus de logements sûrs et abordables dans la collectivité de Kitchener. En contribuant à des projets comme celui-ci, notre gouvernement aide les personnes au Canada à obtenir le soutien nécessaire pour se créer un chez-soi et une nouvelle vie dans leur collectivité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le logement abordable est un pilier fondamental de toute collectivité prospère. L'ensemble St. Mark's Place démontre notre engagement à fournir des logements abordables aux personnes qui vivent à Kitchener. La contribution du gouvernement fédéral permettra de créer plus de logements durables pour nos voisins qui ont besoin de soutien. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener--Conestoga

« Je suis fier d'assumer un nouveau rôle à titre de ministre des Affaires municipales et du Logement. Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats historiques en matière de construction rapide de logements et de lutte contre l'itinérance. Accroître l'offre de logements communautaires, abordables et avec services de soutien constitue un élément crucial de notre engagement à construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. L'atteinte de cet objectif permettra aux personnes vivant en Ontario, surtout les plus vulnérables, à trouver un logement qui correspond à leurs besoins et à leur budget. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« C'est un honneur d'assumer le rôle de ministre associé du Logement de l'Ontario et de soutenir des initiatives comme celle-ci, qui transformera des vies en fournissant 43 logements avec services de soutien durables aux personnes vivant à Kitchener. Aider les gens à trouver un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent se payer constitue une des plus grandes priorités de notre gouvernement. » - Rob Flack, ministre associé du Logement de l'Ontario

« St. Mark's Place d'Indwell a été le dernier ensemble annoncé avant le premier confinement lié à la COVID-19. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des efforts du Canada et de l'Ontario pour retourner à la normale. Il s'agit également d'un excellent exemple de ce que nous pouvons faire lorsque tous les ordres de gouvernement et leurs partenaires communautaires collaborent pour mettre fin à l'itinérance et créer des logements avec services de soutien qui soient réellement abordables. J'aimerais remercier les gouvernements fédéraux et provincial pour leurs investissements continus dans notre collectivité et pour leur engagement continu à créer des logements abordables à Kitchener. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« St. Mark's Place est un exemple formidable de collaboration entre les membres de notre collectivité pour atteindre un objectif commun et accroître l'offre de logements abordables. Merci à Indwell et aux partenaires gouvernementaux et locaux d'avoir rendu la réalisation de ce projet possible. » - Karen Redman, présidente, Municipalité régionale de Waterloo

« Le soutien de tous les ordres de gouvernement est un élément indispensable pour la création de logements avec services de soutien comme ceux de St. Mark's Place. C'est vrai non seulement ici, à Kitchener, mais aussi partout dans la province et partout au Canada. Nous sommes reconnaissants envers chacune des 43 personnes qui trouveront ici un environnement positif et aussi envers chaque membre du personnel et partenaire qui leur fournira des services et du soutien, créant ainsi une communauté et permettant à chaque résident de faire de St. Mark's Place un chez-soi permanent. » - Jeff Neven, président-directeur général, Indwell

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l' Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles résidentiels

abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

se nomme . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain.

est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Shiraz Keushgerian, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Vonny Sweetland, Cabinet du ministre associé, [email protected]; Direction des communications du ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]