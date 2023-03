Le constructeur automobile allemand établira sa première usine de production de batteries outre-mer en Ontario, au Canada

ST. THOMAS, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

Aujourd'hui, Volkswagen, le plus important constructeur automobile européen, a annoncé que sa filiale PowerCo établira une usine de production de batteries pour véhicules électriques à St. Thomas, en Ontario, au Canada.

À la suite de cette annonce, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli, ont fait la déclaration commune suivante :

« Plus tôt aujourd'hui, Volkswagen a annoncé qu'elle avait choisi St. Thomas, en Ontario, au Canada, pour établir sa toute première usine de production de batteries outre-mer. Il s'agit là d'un important vote de confiance envers le Canada et l'Ontario ainsi qu'envers nos efforts conjoints pour faire du pays et de la province des chefs de file mondiaux de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

« Il s'agit d'un investissement historique qui témoigne de la force de l'écosystème de production de batteries au Canada et de l'environnement commercial concurrentiel de l'Ontario. Grâce à une main-d'œuvre hautement qualifiée, des sources d'énergie propre, une abondance de minéraux critiques, un accès aux marchés, et des secteurs de l'automobile et des batteries en plein essor, nous sommes une destination de choix qui offrent aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour investir et prendre de l'expansion. De plus, le Canada et l'Ontario offrent un environnement stable et prévisible à leurs partenaires commerciaux.

« Cet investissement est une étape importante alors que nous bâtissons un secteur des transports propres pour répondre à la demande nord-américaine et mondiale en véhicules à zéro émission.

« Nous continuerons à tirer parti de ces progrès en développant notre écosystème de production de véhicules électriques et en soutenant les technologies propres pour créer des emplois bien rémunérés, stimuler la croissance économique et assurer la prospérité des générations futures. »

Faits en bref

Le Groupe Volkswagen est l'un des plus importants constructeurs automobiles au monde, avec un chiffre d'affaires de 295,8 milliards de dollars américains (406 milliards de dollars canadiens) en 2022. Il possède un portefeuille de 10 entreprises.

Le 23 août 2022, le gouvernement du Canada et Volkswagen ont signé un protocole d'entente avec Volkswagen AG dans le but de collaborer davantage dans plusieurs secteurs. Cette entente consolide la position du Canada à titre de centre d'excellence en production de véhicules électriques et de batteries et confirme la position du Canada comme destination de choix pour les investissements.

Depuis 2020, le Canada et l' Ontario ont attiré plus de 17 milliards de dollars canadiens en investissements par des constructeurs automobiles mondiaux et des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques et de composantes de batteries d'envergure internationale. L' Ontario est le seul endroit en Amérique du Nord à héberger cinq grands constructeurs automobiles, soit Honda, Toyota, Ford, General Motors et Stellantis.

ont attiré plus de 17 milliards de dollars canadiens en investissements par des constructeurs automobiles mondiaux et des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques et de composantes de batteries d'envergure internationale. L' est le seul endroit en Amérique du Nord à héberger cinq grands constructeurs automobiles, soit Honda, Toyota, Ford, General Motors et Stellantis. Le secteur automobile du Canada soutient près de 500 000 emplois, représente une tranche de 16 milliards de dollars par année du produit intérieur brut et est l'une des plus importantes industries exportatrices du pays. La chaîne d'approvisionnement du secteur en Ontario est formée de plus de 700 fournisseurs de pièces, plus de 500 fabricants d'outils, de matrices et de moules et plus de 300 entreprises connexes et indépendantes.

est formée de plus de 700 fournisseurs de pièces, plus de 500 fabricants d'outils, de matrices et de moules et plus de 300 entreprises connexes et indépendantes. Le Canada et l' Ontario sont des destinations de choix pour les investisseurs européens, comme en témoignent des investissements récents dans la chaîne d'approvisionnement en batteries par des entreprises comme Umicore de la Belgique. Ces investissements prouvent la force et le potentiel croissant de la collaboration dans le secteur des technologies propres et de l'automobile.

