RÉGION DE YORK, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans l'infrastructure de l'Ontario en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, député de Ajax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés; Francesco Sorbara, Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de Vaughan-Woodbridge; Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora; l'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario et député provincial de Ajax, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; l'honorable Christine Elliott, Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario, et députée provincial pour Newmarket-Aurora; l'honorable Michael Tibollo, ministre associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances de l'Ontario et député provincial de Vaughan-Woodbridge; l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario et député provincial de King-Vaughan; et Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York, ont annoncé le financement de deux projets d'infrastructure communautaire dans la région de York et à Ajax.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant au gouvernement de l'Ontario, il fournit plus de 1,3 million de dollars dans ces projets.

Dans la région de York, le financement permettra de moderniser des bâtiments municipaux. Le projet comprend l'installation d'un générateur de secours et d'appareils à faible consommation d'eau, l'isolation des appareils de chauffage et des fenêtres, ainsi que la modernisation du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, ainsi que de l'éclairage. Les travaux supplémentaires comprennent la restauration des revêtements de sol et de la peinture, la remise en état des systèmes mécaniques et électriques et des systèmes de distribution d'eau, le remplacement de la fosse septique et du bassin d'incendie, ainsi que des travaux de structure intérieure. Une fois terminé, ce projet améliorera l'infrastructure communautaire de la région de York et permettra aux résidents d'avoir un meilleur accès à des bâtiments et services municipaux modernes et fiables.

À Ajax, le financement appuiera l'expansion du réseau existant de sentiers Active TOA. Le projet consiste à ajouter trois itinéraires de transport actif d'une longueur de trois à six kilomètres. Il comprend la conception et la mise en œuvre des itinéraires, l'ajout de panneaux d'orientation et l'installation de pochoirs, ainsi que deux stations de réparation de vélos. Ce projet permettra aux habitants d'Ajax d'avoir accès à un réseau de transport actif amélioré qui offre d'autres options de déplacement et favorise un mode de vie sain et actif.

Le volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles pour les projets dans les provinces, et jusqu'à 100 % pour les projets dans les territoires et les communautés autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles pour les projets dans la province.

« L'accès à une infrastructure publique fiable est essentiel pour la santé, la sécurité et le bien-être de nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui de 6,5 millions de dollars en fonds fédéraux aidera à améliorer et à agrandir les réseaux de transport actif à Ajax, et améliorer l'accès de la collectivité à des bâtiments et des services municipaux modernes et fiables dans la Région de York. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans l'ensemble du pays et aide à bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans l'infrastructure crée des emplois aujourd'hui et de la croissance demain. Nous sommes fiers de financer les rénovations de 12 bâtiments publics dans la Région de York afin d'offrir de meilleurs services à notre collectivité. »

L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« La pandémie de COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Maintenant plus que jamais, nous comprenons la nécessité d'appuyer nos municipalités. L'investissement d'aujourd'hui dans la Région de York et d'Ajax fera cela et améliorera l'infrastructure communautaire essentielle dans les deux collectivités, fournissant ainsi aux citoyens une infrastructure de qualité à laquelle ils pourront accéder pendant plusieurs années. »

Francesco Sorbara, secrétaire parlementaire du ministre du Revenu national et député de Vaughan-Woodbridge

« L'accès aux grands espaces naturels et à des bâtiments municipaux fiables est essentiel pour assurer la santé et la connectivité des collectivités. Le financement d'aujourd'hui pour la Région d'Ajax et de York aidera à améliorer les options de transport actif et l'accès communautaire aux services et aux installations de la municipalité. »

Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora

« Les investissements dans les projets comme Active TOA encourageront les résidents à explorer et à découvrir leur collectivité. Le sentier communautaire de 18,4 km, qui est composé de 4 routes, sera amélioré grâce à des enseignes et des indicateurs d'orientation, facilitant ainsi la navigation tout en appuyant le bien-être des citoyens d'Ajax. »

L'honorable Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Tout au long de la pandémie, le gouvernement de l'Ontario a travaillé étroitement avec les municipalités comme celles de la Région de York pour protéger la santé et la sécurité des citoyens tout en bâtissant aussi des collectivités saines, sécuritaires et solides. L'investissement de l'Ontario de plus de 1,3 million de dollars appuiera la modernisation de l'infrastructure dans la Région de York pour s'assurer que les citoyens dans nos collectivités sont en sécurité lors de la pandémie et pour les années à venir. »

L'honorable Christine Elliott, ministre de la Santé et vice-première ministre de l'Ontario

« Notre gouvernement est fier de pouvoir soutenir un soutien fort nécessaire à notre infrastructure municipale dans la Région de York pour que les personnes et les familles aient accès aux services et au soutien dont ils ont besoin chaque jour. Lors de la pandémie de COVID-19, les gouvernements locaux ont dû s'adapter à une situation qui a évolué rapidement. Notre gouvernement provincial continuera de travailler en collaboration avec nos partenaires municipaux et régionaux pour que nous puissions garanti que les citoyens de la Région de York, y compris ici à Vaughan-Woodbridge, ont accès aux services de la plus haute qualité au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

L'honorable Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances de l'Ontario

« Les familles qui travaillent fort à King et à Vaughan dépendent de services municipaux essentiels fournis par la Région de York, et c'est pourquoi notre gouvernement travaille étroitement avec les municipalités pour leur fournir les ressources nécessaires et protéger conjointement le public contre la COVID-19. En investissant plus de 1,3 million de dollars pour rénover les bâtiments municipaux dans la Région de York, le gouvernement de l'Ontario fournit un vrai soutien aux fournisseurs de services municipaux et accorde la priorité aux familles. »

L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario et député provincial de King-Vaughan

« Pour appuyer les collectivités solides, bienveillantes et sécuritaires, nous devons nous assurer que l'accès des citoyens à l'infrastructure est résilient et efficace. D'ici 2051, la Région de York devrait se développer et représenter deux millions d'habitants et un million d'emplois. Avec cet investissement fédéral et provincial dans la modernisation, la réparation et la rénovation de nos bâtiments et services régionaux, nous pouvons continuer de bâtir des collectivités saines et complètes où les citoyens de toutes capacités et de tous âges peuvent s'épanouir. »

Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles. Le flux de financement du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été accordés aux municipalités en fonction de différents facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

