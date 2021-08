MISSISSAUGA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Sven Spengemann, député de Mississauga-Lakeshore, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Nina Tangri, ministre associée déléguée aux Petites entreprises et à la Réduction des formalités administratives de l'Ontario et députée provinciale de Mississauga-Streetsville, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et Billy Pang, député provincial de Markham-Unionville ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour trois projets d'infrastructures culturelles et récréatives dans la RGTH et le centre de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 2,3 millions de dollars à ces projets, tandis que les bénéficiaires allouent un financement combiné totalisant plus de 1,9 millions de dollars pour l'ensemble des projets.

Les projets financés consisteront entre autres à améliorer des infrastructures de sentiers dans les zones de conservation situées à Caledon, Erin, Halton Hills et Mississauga, afin d'améliorer l'accès du public aux espaces verts en éliminant les obstacles physiques et en reliant mieux les sentiers vers les collectivités voisines. Les améliorations qui seront apportées aux sentiers comprennent la remise en état de quatre ponts pour piétons, la construction de trois nouveaux ponts pour piétons, le prolongement de sentiers sur 2,8 km, ainsi que la remise en état de 3,1 km de promenades.

Le financement servira également à la conception, à la fabrication et à l'installation d'une galerie intérieure et extérieure pour enfants au Lincoln Museum and Cultural Centre, afin d'offrir aux familles un contenu éducatif pour en apprendre plus sur l'histoire et la culture locales. À Markham, on améliorera le centre communautaire du Unionville Seniors Hub afin qu'on puisse y offrir des programmes et des services supplémentaires qui répondent aux besoins particuliers des personnes âgées et de leurs aidants. Une fois terminés, ces projets donneront aux résidents un meilleur accès aux installations de loisirs pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel de veiller à ce que les résidents aient accès à des infrastructures de loisirs de qualité pour assurer le bien-être et le développement des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui pour trois projets d'infrastructures culturelles et récréatives dans la RGTH et le centre de l'Ontario permettra aux résidents d'avoir accès à des installations de loisirs modernes, fiables et encore plus accessibles où ils pourront maintenir leurs liens et rester en forme et en santé pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Sven Spengemann, député de Mississauga-Lakeshore, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très excités à propos de la rénovation et des améliorations d'infrastructure qui auront lieu à Credit Valley Conservation Authority. Ce projet améliorera l'accessibilité aux parcs et il créera aussi de nouvelles façons pour que les gens dans notre collectivité profitent de l'abondance de beauté qu'ils ont à offrir. Avec le gouvernement fédéral, nous nous engageons à investir dans une infrastructure qui aidera nos collectivités à croître et à prospérer. »

L'honorable Nina Tangri, ministre associée déléguée aux Petites entreprises et à la Réduction des formalités administratives de l'Ontario et députée provinciale de Mississauga-Streetsville, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les personnes âgées et la collectivité de Markham--Unionville. Au moyen de cet investissement conjoint, l'Ontario investit plus de 833 000 $ dans l'espace du programme de centre communautaire au sein du Unionville Seniors Hub. Le centre communautaire offrira des services et des installations et mettra en place un environnement de bien-être pour les personnes âgées de notre collectivité. »

Billy Pang, député provincial de Markham--Unionville

« La pandémie nous a appris à quel point l'accès aux espaces verts est important pour la santé et le bien-être des gens. La croissance de nos collectivités met en lumière l'importance d'investir dès aujourd'hui dans les parcs et les sentiers afin d'assurer la santé de nos collectivités pour les années à venir. Au nom de notre personnel, de notre conseil d'administration et des collectivités que nous servons, nous remercions le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario d'investir dans des infrastructures essentielles qui permettent à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des espaces verts et de se rapprocher de la nature, près de chez elles. »

Deborah Matin-Downs, directrice générale, Credit Valley Conservation

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex., centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex., arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex., théâtres, musées).

Produit connexe

Document d'informtation

Document d'informtation

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 5.2 millions de dollars pour trois projets de culture et loisirs dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et dans le Centre de l'Ontario

Un financement fédéral-provincial accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada appuiera trois projets de culture et loisirs dans la RGTH et dans le Centre de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investira plus de 2,8 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investira plus de 2,3 millions de dollars pour ces projets, alors que les bénéficiaires verseront un investissement combiné de plus de 1,9 millions pour leurs projets respectifs.

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Bénéficiaire Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement versé par le bénéficiaire Rénovations et nouvelles constructions visant les infrastructures du sentier de la zone de conservation - sentiers, promenades et passerelles pour piétons Credit Valley Conservation Authority Remise en état et agrandissement des infrastructures du sentier dans la zone de conservation situés à Caledon, à Erin, à Halton Hills et à Mississauga. Les travaux comprendront la remise en état de quatre passerelles pour piétons et la construction de trois nouvelles passerelles pour piétons, l'ajout d'un tronçon de sentier de 2,8 km et la remise en état d'un tronçon de promenade de 3,1 km. 1 768 867 $ 1 473 909 $ 1 179 392 $ Galerie éducative pour enfants au Musée et Centre culturel de

Lincoln Lincoln, ville de Ce projet comprend la conception, la construction et l'installation d'une galerie intérieure et extérieur pour les enfants au Musée et centre culturel de Lincoln. L'exposition intérieure présentera aux enfants des installations d'apprentissage par le jeu et l'exposition extérieure présentera des activités éducatives et physiques aux enfants de tout âge. 106 370 $ 88 633 $ 70 922 $ Construction et aménagement de l'espace de programmation intérieur/extérieur du centre communautaire pour personnes âgées

d'Unionville York, municipalité régionale de Aménagement de l'espace de programmation intérieur/extérieur du centre communautaire pour personnes âgées d'Unionville. Ce projet comprend un espace communautaire polyvalent intérieur, complètement accessible, un comptoir d'accueil ou kiosque numérique pour aider à naviguer les services, et un circuit pédestre extérieur aménagé, accessible et adapté aux personnes âgées. Le centre offrira aussi des activités communautaires et récréatives misant principalement sur les personnes âgées. 1 000 744 $ 833 870 $ 667 246 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

